Découvrez Théo, le nouveau Coach de Sommeil éducatif de Lexibook® !

Lexibook® étoffe sa gamme de réveils et dévoile Théo, son nouveau réveil interactif et lumineux qui accompagne l’enfant de son réveil à son coucher !









Coach Théo : Un véritable coach de sommeil !

Théo, c’est le nouveau compagnon mignon idéal pour aider votre enfant à mieux s’endormir et se réveiller. Il l’accompagne en fermant et ouvrant les yeux quand il est l’heure de s’endormir ou de se lever. Il peut également raconter plus de 60 histoires et jouer de douces mélodies pour l’apaiser au moment du coucher. Simulateur d’aube, il s’illumine progressivement pour simuler le coucher et le lever de soleil.

Un Réveil Educatif pour se familiariser avec l’heure !

Théo facilite l’apprentissage de l’heure grâce à son double affichage digital et analogique. Il aide également l’enfant à comprendre et se familiariser avec ses cycles de sommeil en programmant notamment des siestes de 15 à 120 minutes !

Une lampe d’ambiance multicolore super mignonne !

Doté de nombreux effets multicolores, ce coach de sommeil peut devenir veilleuse pour se coucher et se réveiller sereinement. Il propose également un choix de sonneries douces et rigolotes pour se réveiller de bonne humeur ! Cet adorable réveil au design d’ourson super attachant est l’objet de déco indispensable des enfants !

S’endormir et se lever n’a jamais été aussi plaisant !

Référence Lexibook : RLT100FR. Théo sera disponible dans les magasins spécialisés et en ligne à partir d’octobre 2021, au PVPC de 59,99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

