Paris, le 8 novembre 2021, 7h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet accélère dans les métaux pour la transition énergétique en engageant la construction de son usine de lithium en Argentine

Eramet relance la construction de son usine de lithium en Argentine, dans un contexte de très forte croissance de la demande de ce métal critique de la transition énergétique dont le groupe a fait son axe stratégique de développement

dont le groupe a fait son axe stratégique de développement La construction de l’usine , d’une production annuelle de 24 000 tonnes de lithium (LCE 1 ), démarrera au 1 er trimestre 2022 , pour une entrée en production début 2024

d’une production annuelle de de lithium (LCE ), démarrera au , pour une Eramet contrôle ra le projet , avec une participation de 50,1 %, et assumera la responsabilité de la gestion opérationnelle ; son partenaire Tsingshan financera la construction de l’usine et entrera dans le projet à hauteur de 49,9 %. La production sera commercialisée par chacun des deux actionnaires à hauteur de leur quote-part de capital

, avec une participation de 50,1 %, et assumera la responsabilité de la gestion opérationnelle ; son partenaire Tsingshan financera la construction de l’usine et entrera dans le projet à hauteur de 49,9 %. La production sera commercialisée par chacun des deux actionnaires à hauteur de leur quote-part de capital La taille du gisement permettra d’envisager des extensions ultérieures via la construction d’autres usines similaires par les deux partenaires

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du groupe Eramet :

"Notre décision de mettre en œuvre notre projet lithium en Argentine s’inscrit dans la dynamique de forte croissance du marché. C’est une étape clé dans le déploiement de notre feuille de route stratégique qui vise à positionner Eramet en tant qu’acteur de référence dans les métaux pour la transition énergétique.

Eramet deviendra ainsi la 1ère entreprise européenne à exploiter un complexe industriel de lithium durable et de grande capacité : c’est une fierté pour notre Groupe, et c’est une chance pour la souveraineté de l’Europe dans sa maîtrise des métaux critiques de demain. Pour ce projet à fort potentiel de création de valeur, notre partenaire Tsingshan nous apportera sa maîtrise industrielle et les capacités de financement nécessaires à la construction de l’usine.

Depuis les premières phases du projet en 2019, les équipes ont su rester fortement mobilisées, préservant les actifs et les relations avec les parties prenantes. Nous sommes aujourd’hui prêts à engager le développement du site dans les meilleures conditions avec des premières productions attendues dès 2024."

Eramet engage la construction de son usine de production de lithium en Argentine au travers de la signature d’un accord avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan. Eramet connait bien ce partenaire, 1er producteur mondial d’aciers inoxydables, avec qui le Groupe a développé avec un grand succès la production de nickel à Weda Bay en Indonésie.

Avec ce projet, Eramet deviendra la 1ère entreprise européenne à développer une production de lithium durable à grande échelle, en s’appuyant sur un procédé performant développé par son propre centre de R&D.

Eramet contrôlera le projet, avec une participation de 50,1 %. De son côté, Tsingshan apportera jusqu’à 375 MUSD au projet au travers du financement de la construction de l’usine, conduisant à une prise de participation de 49,9% dans le projet.

Le Groupe dispose de droits miniers perpétuels, sur une importante concession de lithium, sous forme de saumure, située sur les hauts plateaux andins dans la province de Salta en Argentine. Le projet consiste à extraire les saumures du salar et à les transformer en carbonate de lithium, composé indispensable pour l’industrie du stockage de l’énergie.

La compétitivité du procédé développé par Eramet le positionne dans le 1er quartile de la courbe de cash cost de l’industrie du lithium (cash cost de l’ordre de 3 500 USD/t LCE EXW2), avec des ressources drainables très significatives (environ 10 Mt LCE1). Une usine pilote installée sur le site depuis début 2020 a démontré, en conditions réelles, la qualité du carbonate de lithium produit, avec un très haut niveau de rendement d’extraction directe (90 %).

Le projet possède de solides performances ESG, notamment compte tenu de la qualité des relations nouées avec les communautés locales pendant la phase de préparation du projet. Le procédé Eramet présente également un bénéfice en termes d’utilisation de ressources hydriques par rapport aux projets adossés à un processus d’extraction conventionnelle. L’ensemble des standards de RSE d’Eramet seront appliqués sur l’activité.

Le projet lithium avait été mis sous cocon en avril 2020 lors de la crise sanitaire, les conditions n’étant alors pas réunies pour engager la construction de l’usine.

Sur la base du partenariat signé avec Tsingshan, et compte tenu de fondamentaux solides et des très bonnes perspectives du marché du lithium, le Conseil d’Administration du Groupe a considéré que les conditions étaient aujourd’hui réunies pour engager la construction de l’usine.

Forts du succès de Weda Bay Nickel, projet développé en partenariat en Indonésie, Eramet et Tsingshan consolident leur relation et mettent ainsi de nouveau en commun leur expérience et compétences dans les domaines industriels et miniers.

1 Lithium Carbonate Equivalent

2 Ex-Works : coût à la sortie d’usine, hors taxes et royalties

