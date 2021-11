SpareBank 1 SMN: Trond Søraas blir ny finansdirektør i SpareBank 1 SMN

English Norwegian

Trond Søraas (53) er ansatt som ny finansdirektør i SpareBank 1 SMN. Søraas overtar etter Kjell Fordal, og tiltrer stillingen i februar 2022.

Trond Søraas kommer fra BN Bank, hvor han siden 2010 har vært direktør for økonomi- og finans. Fra februar neste år overtar han rollen som finansdirektør og leder for Konsernfinans og eierstyring i SpareBank 1 SMN.

Konsernsjef Jan-Frode Janson er godt fornøyd med ansettelsen.

- Trond har solid erfaring fra bransjen og kjenner regionen godt. I tillegg har han inngående kjennskap både til SpareBank 1 SMN og SpareBank 1-alliansen. Det har vært viktig for oss å finne en kandidat med tung finansiell kompetanse, gode resultater å vise til og et sterkt engasjement for regionen vår. Trond fyller alle disse kriteriene, sier Janson.

Søraas er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole, og har jobbet i finansbransjen nesten hele sitt yrkesliv. I februar 2022 vil han overta som finansdirektør i SpareBank 1 SMN etter Kjell Fordal, som da går av med pensjon etter 40 år i banken.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben, og bli en del av regionens ledende finanskonsern med sterke fagmiljøer og tydelige mål. Kjell Fordal etterlater seg et solid fundament som jeg ser frem til å videreutvikle sammen med dyktige kolleger, sier Søraas.

Trondheim, 8. november 2021

Kontaktperson SpareBank 1 SMN:

Konserndirektør for kommunikasjon og merkevare, Rolf Jarle Brøske: 911 12 475

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12