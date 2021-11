Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 8.11.2021, klo 10.15



ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT OSINGON TOISEN ERÄN TÄSMÄYTYSPÄIVÄN JA MAKSUPÄIVÄN



Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt osingon toisen erän, 0,10 euroa osakkeelta, maksupäivän ja täsmäytyspäivän. Osingon toinen erä maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 10.11.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 17.11.2021.



Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2021 päätti, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa yhteensä 0,30 euroa osakkeelta, kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,20 euroa, maksettiin 30.4.2021. Yhtiökokouksessa päätettiin, että Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää toisen erän, 0,10 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan marraskuussa.





Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 480 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.