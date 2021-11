Workday voor 6e jaar op rij benoemd tot Leader in 2021 Gartner® Magic Quadrant™ voor Cloud HCM Suites voor bedrijven met 1.000+ werknemers

AMSTERDAM, Nov. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , is benoemd tot Leader in het Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises .1 Workday heeft deze benoeming voor het zesde jaar op een rij ontvangen en werd als hoogste beoordeeld op uitvoerend vermogen.



De gebeurtenissen van de afgelopen 18 maanden hebben het belang onderstreept van een geïntegreerd HCM-systeem dat organisaties kan helpen om de veranderingen in werk bij te houden. Meer dan 3.700 klanten over de hele wereld, waaronder Acxiom, Aurecon, BMO Financial Group, EMC Insurance Companies, Rocket Companies en Wellesley College gebruiken Workday Human Capital Management (HCM) om operationeel inzicht te verkrijgen, hun personeelsbestand te beheren en talent te werven terwijl zij hun bedrijf opschalen en groeien.

Verdere innovaties voor de werknemerservaring

De werknemerservaring staat bovenaan de agenda nu organisaties zoeken naar nieuwe werkmodellen en investeren in manieren om werknemers betrokken te houden tijdens snel veranderende omstandigheden.

In maart 2021 voltooide Workday de overname van Peakon om beter inzicht te krijgen in de ervaringen van werknemers, loopbaanontwikkeling en initiatieven op het gebied van diversiteit. Met real-time inzicht in het sentiment en de productiviteit van werknemers - en hun drijfveren - stelt Workday organisaties in staat om deze inzichten om te zetten in actie en de input van werknemers beter hoorbaar te maken.

Workday heeft ook productinnovaties geleverd die klanten een eenvoudige, verbonden en meer betrokken werknemerservaring bieden dankzij Workday Everywhere . Door Workdaytaken en -inzichten direct te integreren in de digitale werkomgeving waar werknemers doorgaans samenwerken en communiceren, hebben ze snel toegang tot Workday zonder tussen verschillende applicaties te hoeven schakelen.

Meer investeringen in vaardigheden

Tijdens het herstel van de door de coronapandemie veroorzaakte recessie is gebleken dat vaardigheden een cruciaal onderdeel zijn bij het behouden en ontwikkelen van talent.

Ook op dit gebied blijven organisaties de innovaties van Workday gebruiken. Tot nu toe gebruiken meer dan 1.000 organisaties Skills Cloud , onderdeel van Workday HCM, om hun personeel effectiever te werven, te binden en te behouden. Klanten omarmen een op vaardigheden gebaseerde strategie - waarbij werknemers worden gewaardeerd en beloond voor hun vaardigheden en de manier waarop zij deze toepassen om waarde te creëren voor de organisatie. Zij kunnen vaardigheden opnemen in Workday HCM, waaronder Workday Recruiting , Workday Learning , Talent Marketplace en Career Hub, voor een geïntegreerde talentervaring.

Erkenning van klanten

Gartner Peer Insights documenteert klantervaringen door middel van geverifieerde beoordelingen en peer reviews. Ten tijde van 22 oktober 2021 bevatten de beoordelingen van Workday-klanten onder meer:

"Onze prioriteit voor onze HCM-oplossing is een oplossing die onze mensgerichte data op één plek kan verzamelen, zodat we volledig inzicht hebben in de verschillende trajecten van onze teamleden. Workday stelt ons in staat om talent beter te begrijpen, aan te trekken en te behouden, zodat we onze teams kunnen optimaliseren. Met Workdays flexibele configuratie... kunnen we zo snel schakelen als nodig is in onze steeds veranderende werkomgeving." — Infrastructuur en Operations, Finance [ lees de volledige review ]





] "Workday HCM is een uitgebreid...platform voor alle HR-behoeften...inclusief werving, onboarding, salarisadministratie, prestaties, arbeidsvoorwaarden, verlofbeheer, en essentiële HR-modules. Dit maakt het gemakkelijk voor [het] human resources team. Deze tool biedt ruimte voor maatwerk… en de gebruikersinterface is intuïtief… De mogelijkheid om te integreren met andere tools is eenvoudig." - Sourcing, inkoop en leveranciersbeheer [ lees de volledige review ]





] "Workday Human Capital Management is...één compleet pakket met uitstekende functies die allemaal op één plek zijn samengevoegd. Het brengt de behoeften van je organisatie bij elkaar en helpt je deze optimaal te beheren en te leveren voor betere prestaties en groei." — Infrastructuur en Operations, zakelijke dienstverlening [ lees de volledige review ]



Commentaar op het nieuws

"De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke investeringen organisaties moeten doen in hun mensen - of het nu gaat om het creëren van hoogwaardige werknemerservaringen, het overstappen naar op vaardigheden gebaseerde HR-strategieën of het bieden van de tools die nodig zijn om te leren en te groeien", zegt David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer bij Workday. "Met Workday HCM beschikken klanten over een toonaangevend, geïntegreerd systeem dat een holistisch beeld biedt van hun medewerkers, zodat ze wendbaarder zijn en kunnen inspelen op de veranderende vereisten van de nieuwe wereld van werk - inclusief het monitoren van de werknemerservaring en het aantrekken en behouden van het beste talent."

Aanvullende informatie

Lees het artikel, “ Workday Named a Leader in the 2021 Gartner® Magic Quadrant ™ for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises ,” door David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer bij Workday.

,” door David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer bij Workday. Lees een gratis exemplaar van het Gartner-rapport op Workdays website .

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , die klanten helpt zich aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld. Workday applicaties voor financieel beheer, Human Resources, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50% van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naar www.workday.com .

© 2021. Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.



