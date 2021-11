Workday nommé parmi les leaders du Magic Quadrant™ Gartner® 2021 des solutions cloud HCM destinées aux entreprises de plus de 1 000 collaborateurs, pour la 6e année consécutive

PARIS, 08 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc . (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , figure une nouvelle fois parmi les leaders du Magic Quadrant Gartner des solutions cloud HCM destinées aux entreprises de plus de 1 000 collaborateurs1. L’éditeur est ainsi reconnu pour la sixième année consécutive, et obtient par ailleurs le meilleur positionnement pour sa capacité d’exécution.



Les événements de ces derniers mois ont mis en évidence l’importance de disposer d’un système HCM unifié, capable d’aider les entreprises à s’adapter dans un monde du travail en pleine mutation. Plus de 3 700 clients à travers le monde, dont Acxiom, Aurecon, BMO Financial Group, EMC Insurance Companies, Rocket Companies ou encore le Wellesley College, s’appuient sur Workday Human Capital Management (HCM) pour obtenir davantage de visibilité sur leurs opérations, gérer leurs équipes, répondre aux attentes de leurs collaborateurs, et développer leurs activités.

L’innovation continue au service de l’expérience collaborateur

L’expérience collaborateur est devenue une priorité pour les entreprises. En effet, face à l’évolution des dynamiques dans le monde du travail, imposée par le travail hybride, les organisations cherchent aujourd’hui à mettre en place de nouveaux modèles favorisant l’engagement de leurs collaborateurs.

En mars 2021, Workday a finalisé l’acquisition de Peakon, pour fournir des informations exploitables sur l’expérience et le ressenti des collaborateurs, leur développement de carrière et les initiatives de diversité et d’inclusion. En offrant aux entreprises une visibilité en temps réel sur la satisfaction et la productivité de leurs collaborateurs (ainsi que les moteurs influençant ces éléments), Workday permet aux organisations de transformer ces informations en actions, s’assurant ainsi que la voix des employés est entendue.



De plus, avec Workday Everywhere , l’éditeur offre à ses clients une expérience collaborateur simple, connectée et plus engageante. En intégrant directement les tâches et informations de Workday dans les environnements de travail et applications d’entreprise les plus populaires, les collaborateurs peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin sans avoir à basculer d’une application à l’autre.

Miser sur les compétences

A l’heure de la reprise économique, les compétences sont devenues clé dans la gestion et l’optimisation des talents.

Les entreprises continuent d’adopter les innovations de Workday en matière de compétences. À ce jour, plus de 1 000 entreprises utilisent Skills Cloud, incluse dans l’offre Workday HCM, pour mieux gérer le recrutement, améliorer l’engagement des collaborateurs et les fidéliser. En adoptant une stratégie RH axée sur les compétences, où les collaborateurs sont valorisés et récompensés pour leurs compétences et leur capacité à les utiliser à bon escient, les clients peuvent s’appuyer sur les qualifications des collaborateurs dans Workday HCM, y compris Workday Recruiting , Workday Learning , Talent Marketplace et Career Hub pour offrir une expérience plus connectée.

Témoignages clients

La plateforme Gartner Peer Insights recense les témoignages clients grâce à des évaluations et à des commentaires vérifiés. Voici quelques avis reçus, en date du vendredi 22 octobre 2021:

"Notre priorité en ce qui concerne notre solution HCM est de pouvoir réunir l’ensemble des données concernant nos collaborateurs au sein d’une même plateforme, afin d’obtenir une vision globale sur leur parcours professionnel. Workday nous permet de mieux comprendre, attirer, fidéliser et développer nos talents. La solution étant facile à configurer, nous pouvons nous adapter aussi rapidement que nécessaire à un environnement de travail en perpétuelle mutation." — Gestion des infrastructures et des opérations, Finance [ consulter l’avis complet ]





] "Workday HCM est une plateforme exhaustive qui répond à l’ensemble de nos besoins RH, du recrutement à l’intégration des nouveaux collaborateurs, en passant par la gestion de la paie, des performances, des avantages sociaux, ou des absences. Le travail de nos équipes RH s’en trouve simplifié. Cet outil offre de nombreuses capacités de personnalisation. En outre, son interface utilisateur est intuitive, et peut s’intégrer aisément avec d’autres outils." — Gestion de l’approvisionnement, des achats et des fournisseurs [ consulter l’avis complet ]





] "Workday Human Capital Management est […] une offre complète, dotée de fonctionnalités avancées, toutes réunies au sein de la même plateforme. Cette dernière répond aux besoins des organisations et leur permet de donner le meilleur d’elles-mêmes au service d’une performance et d’une croissance saine." — Gestion des infrastructures et des opérations, services [ consulter l’avis complet ]



Commentaires

"La pandémie a fait prendre conscience aux entreprises de l’importance d’investir dans le capital humain, qu’il s’agisse de créer des expériences collaborateurs engageantes, d’axer leurs stratégies RH sur les compétences ou de mettre à disposition de leurs équipes les outils indispensables à leur formation et à leur évolution professionnelle, déclare David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer, Workday. Avec Workday HCM, nos clients bénéficient d’un système unifié, leader sur le marché, qui leur offre une vision complète de l’organisation. Ils peuvent ainsi faire preuve d’agilité, et s’adapter aux changements du monde du travail, en proposant la meilleure expérience collaborateur possible, et en attirant et fidélisant les meilleurs talents."

Ressources supplémentaires

Consultez le blog " Workday Named a Leader in the 2021 Gartner® Magic Quadrant ™ for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises " de David Somers, office of the chief human resource officer chez Workday

" de David Somers, office of the chief human resource officer chez Workday Visitez le site Web de Workday pour consulter le rapport de Gartner dans son intégralité.

Déclaration de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ses études et n’engage aucun utilisateur à choisir uniquement les fournisseurs affichant les meilleures évaluations ou autres distinctions. Les publications des études de Gartner correspondent à ses opinions en tant qu’organisme de recherche et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou tacite, relative à cette étude, y compris quant à sa valeur marchande ou son adéquation avec un sujet en particulier.

Les avis de Gartner Peer Insights rassemblent le point de vue subjectif d’utilisateurs finaux en fonction de leurs propres expériences ; ils ne représentent pas le point de vue de Gartner ou de ses filiales.

À propos de Workday

Workday est l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines . L’entreprise aide ses clients à s’adapter et se développer dans un monde qui change. Les applications Workday pour la Finance, les RH, la Paie, la Planification, les Achats, la Gestion des Notes de Frais et l’Analytics sont utilisées par des milliers d’entreprises dans le monde entier, tous secteurs confondus, des ETI à plus de 50% des entreprises du classement Fortune 500. Pour plus d’informations, visitez le site workday.com .

© 2021. Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday et le logo Workday sont des marques déposées de Workday, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant les plans, les convictions et les attentes de Workday. Ces déclarations sont basées uniquement sur les informations actuellement disponibles et sur nos croyances, attentes et hypothèses actuelles. Parce que les déclarations prospectives se rapportent à l'avenir, elles sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes, des hypothèses et des changements de situations qui sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors de notre contrôle. Si les risques se matérialisent, si les hypothèses s'avèrent incorrectes ou si des changements de situations inattendus adviennent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents des résultats impliqués par ces déclarations prospectives, qui deviendraient obsolètes. Les risques comprennent, sans s’y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après dénommée "SEC"), y compris notre formulaire 10-Q rempli pour l’exercice fiscal clôturé au 31 juillet 2021, et nos futurs rapports que nous pourrions être amenés à soumettre à la SEC à l’avenir, et susceptibles de contenir des prévisions inexactes par rapport aux résultats constatés. Workday ne s’engage en aucune façon et n’a aucunement l’intention de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles après la date de publication du présent communiqué.

Tous les services, caractéristiques ou fonctions non publiés mentionnés dans le présent document, sur notre site Web ou dans d’autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles sont sujets à des modifications à la seule discrétion de Workday et peuvent ne pas être fournis comme prévu ou pas du tout. Les clients qui achètent les services de Workday, Inc. doivent prendre leur décision d’achat en fonction des services, des caractéristiques et des fonctions qui sont actuellement disponibles.

Contacts presse :

Malika Brahiti

Workday EMEA

+33 (6) 80 14 14 47

Malika.brahiti@workday.com

Marie Poinsinet / Sophie Braquenié

Rumeur Publique

+33 (1) 55 74 52 32 / 52 24

Marie.poinsinet@rumeurpublique.fr / Sophie.braquenie@rumeurpublique.fr

1 Gartner « Magic Quadrant des solutions cloud HCM destinées aux entreprises de plus de 1 000 collaborateurs », Sam Grinter, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Ron Hanscome, Helen Poitevin, Ranadip Chandra, John Kostoulas, 19 octobre 2021.