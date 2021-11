English Danish

Date 08.11.2021

Share buy-back programme – week 44

The share buy-back programme runs from and including 1 October 2021 up to and including 25 January 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 15 September 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



78,500



804.62



63,162,688 01 November 2021 4,000 819.07 3,276,280 02 November 2021 4,000 817.77 3,271,080 03 November 2021 5,000 825.33 4,126,650 04 November 2021 5,000 831.36 4,156,800 05 November 2021 3,000 827.26 2,481,780 Total under the current share buy-back programme



99,500



808.80



80,475,278 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021







361,605







622.19







224,988,722 Bought back under share buy-back programme executed in the period 5 August 2021 – 28 September 2021







40,400







742.50







29,997,136 Total bought back 501,505 668.91 335,461,136

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

501,505 shares under the share buy-back programmes corresponding to 1.7 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 79 823 XCSE 20211101 10:02:37.543000 7 823 XCSE 20211101 10:02:37.543000 38 825 XCSE 20211101 10:09:48.757039 8 825 XCSE 20211101 10:09:48.757039 18 825 XCSE 20211101 10:09:48.757039 236 825 XCSE 20211101 10:09:48.757039 24 828 XCSE 20211101 10:15:54.567000 10 828 XCSE 20211101 10:15:54.567000 50 827 XCSE 20211101 10:17:14.038000 25 827 XCSE 20211101 10:17:14.038000 8 827 XCSE 20211101 10:17:14.038000 27 826 XCSE 20211101 10:22:08.843000 26 826 XCSE 20211101 10:22:08.843000 29 825 XCSE 20211101 10:27:02.569000 28 825 XCSE 20211101 10:27:02.569000 32 825 XCSE 20211101 11:56:44.665000 24 825 XCSE 20211101 11:56:44.665000 28 824 XCSE 20211101 12:00:09.807000 29 823 XCSE 20211101 12:01:10.009000 26 820 XCSE 20211101 12:12:22.119000 27 820 XCSE 20211101 12:12:22.119000 26 820 XCSE 20211101 12:12:22.119000 2 820 XCSE 20211101 12:12:43.647000 25 820 XCSE 20211101 12:12:43.664000 112 821 XCSE 20211101 12:22:06.243000 27 820 XCSE 20211101 12:37:34.319000 27 820 XCSE 20211101 12:37:34.319000 27 820 XCSE 20211101 12:37:34.319000 26 820 XCSE 20211101 12:37:34.319000 50 820 XCSE 20211101 12:47:53.255000 54 821 XCSE 20211101 12:48:28.051000 26 820 XCSE 20211101 13:08:04.040000 79 820 XCSE 20211101 13:08:04.040000 26 819 XCSE 20211101 13:18:26.537000 26 819 XCSE 20211101 13:18:26.537000 27 819 XCSE 20211101 13:18:26.537000 26 819 XCSE 20211101 13:18:26.537000 25 821 XCSE 20211101 13:36:17.808000 8 821 XCSE 20211101 13:36:17.808000 1 821 XCSE 20211101 13:36:17.808000 28 819 XCSE 20211101 13:37:08.761000 55 819 XCSE 20211101 13:37:08.761000 3 819 XCSE 20211101 13:37:08.761000 27 819 XCSE 20211101 13:37:08.761000 29 819 XCSE 20211101 13:43:32.501000 7 819 XCSE 20211101 13:43:32.501000 21 819 XCSE 20211101 13:43:32.501000 28 819 XCSE 20211101 13:53:08.456000 27 819 XCSE 20211101 13:53:08.456000 61 819 XCSE 20211101 14:14:57.130000 106 820 XCSE 20211101 14:33:29.944000 39 820 XCSE 20211101 14:33:29.967000 86 821 XCSE 20211101 14:45:34.753000 28 821 XCSE 20211101 14:56:33.802000 22 821 XCSE 20211101 15:16:10.617000 6 821 XCSE 20211101 15:20:11.273000 21 821 XCSE 20211101 15:20:11.273000 7 821 XCSE 20211101 15:24:52.499000 19 821 XCSE 20211101 15:24:52.499000 27 821 XCSE 20211101 15:28:35.014000 29 819 XCSE 20211101 15:30:20.206000 20 819 XCSE 20211101 15:30:20.206000 4 819 XCSE 20211101 15:30:20.206000 8 819 XCSE 20211101 15:30:20.206000 24 819 XCSE 20211101 15:30:20.206000 20 819 XCSE 20211101 15:30:20.206000 26 819 XCSE 20211101 15:30:20.229000 15 818 XCSE 20211101 15:42:06.873000 39 818 XCSE 20211101 15:42:06.873000 27 818 XCSE 20211101 15:42:06.873000 26 818 XCSE 20211101 15:42:06.873000 26 818 XCSE 20211101 15:42:06.873000 27 818 XCSE 20211101 15:42:06.873000 11 817 XCSE 20211101 15:50:00.118000 29 817 XCSE 20211101 15:50:00.118000 17 817 XCSE 20211101 15:50:00.118000 28 817 XCSE 20211101 15:50:00.118000 26 817 XCSE 20211101 15:55:11.223000 1 817 XCSE 20211101 15:55:11.223000 27 817 XCSE 20211101 16:13:32.302000 7 817 XCSE 20211101 16:13:32.302000 15 818 XCSE 20211101 16:16:52.232000 27 818 XCSE 20211101 16:16:52.232000 8 818 XCSE 20211101 16:16:52.232000 107 817 XCSE 20211101 16:18:29.988000 108 817 XCSE 20211101 16:37:49.951000 23 817 XCSE 20211101 16:37:49.951000 26 817 XCSE 20211101 16:37:49.951000 26 817 XCSE 20211101 16:37:49.951000 26 817 XCSE 20211101 16:37:49.951000 120 817 XCSE 20211101 16:37:49.973000 22 817 XCSE 20211101 16:37:49.973000 29 816 XCSE 20211101 16:42:42.634000 56 816 XCSE 20211101 16:49:15.390000 28 816 XCSE 20211101 16:49:15.390000 27 816 XCSE 20211101 16:49:15.390000 28 816 XCSE 20211101 16:49:15.390000 82 816 XCSE 20211101 16:55:11.771000 27 816 XCSE 20211101 16:55:11.771000 27 816 XCSE 20211101 16:55:11.771000 36 816 XCSE 20211101 16:55:11.793000 28 816 XCSE 20211101 17:02:36.772000 28 816 XCSE 20211101 17:02:36.772000 29 816 XCSE 20211101 17:02:36.772000 28 816 XCSE 20211101 17:02:36.772000 3 816 XCSE 20211101 17:12:44.531000 27 816 XCSE 20211101 17:12:44.531000 34 816 XCSE 20211101 17:12:44.531000 18 816 XCSE 20211101 17:14:18.090000 1 816 XCSE 20211101 17:14:18.090000 3 816 XCSE 20211101 17:14:18.090000 5 816 XCSE 20211101 17:14:18.090000 29 814 XCSE 20211101 17:15:43.492000 24 814 XCSE 20211101 17:15:43.492000 26 814 XCSE 20211101 17:15:43.492000 27 815 XCSE 20211101 17:17:20.412000 27 815 XCSE 20211101 17:21:19.693000 55 814 XCSE 20211101 17:32:12.912000 1 814 XCSE 20211101 17:32:12.912000 28 814 XCSE 20211101 17:33:31.165000 10 814 XCSE 20211101 17:34:42.922000 28 814 XCSE 20211101 17:40:13.542000 29 814 XCSE 20211101 17:40:13.542000 28 814 XCSE 20211101 17:40:13.542000 39 813 XCSE 20211101 17:54:44.374361 8 813 XCSE 20211101 17:54:44.374361 79 813 XCSE 20211101 17:54:44.374361 27 813 XCSE 20211101 17:54:44.394816 28 815 XCSE 20211102 10:00:03.155000 23 811 XCSE 20211102 10:00:43.413000 5 811 XCSE 20211102 10:00:43.413000 50 811 XCSE 20211102 10:01:20.667805 2 811 XCSE 20211102 10:01:30.788921 48 811 XCSE 20211102 10:01:30.788948 2 811 XCSE 20211102 10:01:36.101445 48 811 XCSE 20211102 10:01:36.101473 50 811 XCSE 20211102 10:01:36.101535 7 809 XCSE 20211102 10:04:17.309000 45 809 XCSE 20211102 10:04:17.309000 5 809 XCSE 20211102 10:04:17.309000 84 814 XCSE 20211102 10:13:50.023000 10 813 XCSE 20211102 10:17:36.582000 45 813 XCSE 20211102 10:17:36.582000 27 813 XCSE 20211102 10:17:36.582000 50 813 XCSE 20211102 10:17:36.582290 50 813 XCSE 20211102 10:17:36.599866 13 813 XCSE 20211102 10:17:36.599889 50 813 XCSE 20211102 10:17:36.600590 37 813 XCSE 20211102 10:17:36.600673 10 813 XCSE 20211102 10:23:55.423000 49 816 XCSE 20211102 10:28:46.659000 87 816 XCSE 20211102 10:31:10.526000 29 817 XCSE 20211102 10:34:54.788000 50 816 XCSE 20211102 10:41:45.669190 150 816 XCSE 20211102 10:41:45.669190 58 811 XCSE 20211102 11:04:39.860000 28 814 XCSE 20211102 11:34:37.214000 56 814 XCSE 20211102 11:34:37.214000 166 814 XCSE 20211102 11:34:37.214239 50 814 XCSE 20211102 11:34:37.214239 50 814 XCSE 20211102 11:34:42.221748 34 814 XCSE 20211102 11:34:42.221748 56 813 XCSE 20211102 12:24:20.179000 92 813 XCSE 20211102 12:24:20.179269 50 813 XCSE 20211102 12:24:20.179269 256 816 XCSE 20211102 12:46:30.419829 50 816 XCSE 20211102 12:46:30.419829 50 816 XCSE 20211102 13:53:13.317232 450 816 XCSE 20211102 13:53:13.317232 150 821 XCSE 20211102 14:06:52.309929 50 821 XCSE 20211102 14:06:52.309929 250 822 XCSE 20211102 14:43:08.499731 50 822 XCSE 20211102 14:43:08.499731 50 824 XCSE 20211102 16:12:21.029850 450 824 XCSE 20211102 16:12:21.029850 50 825 XCSE 20211102 16:34:41.281338 450 825 XCSE 20211102 16:34:41.281338 29 825 XCSE 20211103 9:00:32.185000 28 825 XCSE 20211103 9:00:32.185000 28 823 XCSE 20211103 9:01:40.620000 29 825 XCSE 20211103 9:02:34.593000 50 825 XCSE 20211103 9:22:07.050442 50 825 XCSE 20211103 9:22:07.067693 48 825 XCSE 20211103 9:22:07.085055 2 825 XCSE 20211103 9:22:07.085078 21 825 XCSE 20211103 9:24:00.354210 29 825 XCSE 20211103 9:24:00.354216 7 825 XCSE 20211103 9:24:00.354345 50 825 XCSE 20211103 9:26:10.995139 43 825 XCSE 20211103 9:26:10.995139 50 825 XCSE 20211103 10:03:52.609687 450 825 XCSE 20211103 10:03:52.609687 450 826 XCSE 20211103 10:24:10.772584 50 826 XCSE 20211103 10:24:10.772584 50 827 XCSE 20211103 10:35:31.181239 450 827 XCSE 20211103 10:35:31.181239 250 827 XCSE 20211103 10:50:34.175890 50 827 XCSE 20211103 10:50:34.175890 3 824 XCSE 20211103 11:33:02.397478 197 824 XCSE 20211103 11:33:02.397505 28 824 XCSE 20211103 11:40:51.336000 8 824 XCSE 20211103 11:44:47.463000 19 824 XCSE 20211103 11:44:47.463000 281 824 XCSE 20211103 11:49:49.121417 50 824 XCSE 20211103 11:49:49.121417 200 825 XCSE 20211103 12:46:03.364141 30 824 XCSE 20211103 12:57:44.053000 29 824 XCSE 20211103 12:57:44.053000 291 825 XCSE 20211103 13:12:54.964444 50 825 XCSE 20211103 13:12:54.964444 17 825 XCSE 20211103 13:30:21.864000 29 825 XCSE 20211103 13:30:21.864000 12 825 XCSE 20211103 13:30:21.864000 55 828 XCSE 20211103 14:50:55.839000 33 828 XCSE 20211103 14:50:55.862000 50 825 XCSE 20211103 16:20:49.077463 500 825 XCSE 20211103 16:20:49.077474 50 825 XCSE 20211103 16:20:49.077504 25 825 XCSE 20211103 16:20:49.094845 50 825 XCSE 20211103 16:20:49.094845 35 825 XCSE 20211103 16:20:49.095036 15 825 XCSE 20211103 16:20:49.095183 6 825 XCSE 20211103 16:20:49.095183 11 825 XCSE 20211103 16:20:49.095761 39 825 XCSE 20211103 16:20:49.097878 19 825 XCSE 20211103 16:20:49.097878 15 825 XCSE 20211103 16:28:27.089447 18 825 XCSE 20211103 16:30:07.090194 17 825 XCSE 20211103 16:30:07.090220 50 825 XCSE 20211103 16:30:07.090329 70 825 XCSE 20211103 16:30:07.090329 18 825 XCSE 20211103 16:30:07.106924 32 825 XCSE 20211103 16:30:07.127298 50 825 XCSE 20211103 16:31:38.063765 350 825 XCSE 20211103 16:31:38.063765 34 825 XCSE 20211103 16:39:19.768583 57 835 XCSE 20211104 9:00:55.326000 41 835 XCSE 20211104 9:02:27.470025 65 835 XCSE 20211104 9:02:27.470067 94 835 XCSE 20211104 9:02:27.470091 84 835 XCSE 20211104 9:10:54.627000 40 834 XCSE 20211104 9:17:39.170484 25 834 XCSE 20211104 9:17:39.170484 40 834 XCSE 20211104 9:18:16.822823 40 834 XCSE 20211104 9:18:16.839828 25 834 XCSE 20211104 9:18:16.856832 15 834 XCSE 20211104 9:18:16.856856 40 834 XCSE 20211104 9:21:11.151015 32 834 XCSE 20211104 9:21:11.168103 8 834 XCSE 20211104 9:21:11.176225 7 834 XCSE 20211104 9:21:11.176250 50 834 XCSE 20211104 9:21:11.176260 40 834 XCSE 20211104 9:21:11.198520 40 834 XCSE 20211104 9:21:13.776529 30 834 XCSE 20211104 9:21:17.471376 10 834 XCSE 20211104 9:21:22.974039 38 834 XCSE 20211104 9:21:31.617555 2 834 XCSE 20211104 9:22:12.270983 2 834 XCSE 20211104 9:24:22.618190 2 834 XCSE 20211104 9:24:56.626321 14 834 XCSE 20211104 9:24:56.626396 50 832 XCSE 20211104 9:41:13.025269 43 832 XCSE 20211104 9:41:33.234516 7 832 XCSE 20211104 9:51:50.943556 16 832 XCSE 20211104 10:00:47.704279 34 832 XCSE 20211104 10:01:14.456317 50 832 XCSE 20211104 10:01:14.456384 50 832 XCSE 20211104 10:01:14.456949 50 832 XCSE 20211104 10:01:14.456976 16 832 XCSE 20211104 10:09:33.141434 50 832 XCSE 20211104 10:09:33.141434 28 832 XCSE 20211104 10:09:33.141434 12 832 XCSE 20211104 10:09:33.141434 75 832 XCSE 20211104 10:09:33.159673 69 832 XCSE 20211104 10:09:33.159681 11 832 XCSE 20211104 10:09:38.216953 28 832 XCSE 20211104 10:09:38.216953 50 832 XCSE 20211104 10:09:38.216953 20 832 XCSE 20211104 10:09:38.242786 25 832 XCSE 20211104 10:09:38.243887 1 832 XCSE 20211104 10:09:38.243912 365 832 XCSE 20211104 10:09:38.243914 11 832 XCSE 20211104 10:09:48.650881 50 832 XCSE 20211104 10:09:48.650881 56 832 XCSE 20211104 10:09:48.650881 92 832 XCSE 20211104 10:09:48.670445 73 837 XCSE 20211104 10:59:00.614000 14 837 XCSE 20211104 10:59:00.614000 86 840 XCSE 20211104 11:16:29.131000 22 842 XCSE 20211104 11:46:08.258000 11 842 XCSE 20211104 11:46:08.258000 18 841 XCSE 20211104 11:48:29.114000 51 841 XCSE 20211104 11:48:29.132000 14 841 XCSE 20211104 11:48:29.132000 1 841 XCSE 20211104 11:48:29.132000 55 840 XCSE 20211104 11:55:06.214000 28 839 XCSE 20211104 12:37:39.455000 28 839 XCSE 20211104 12:37:39.455000 34 840 XCSE 20211104 12:37:41.025000 27 840 XCSE 20211104 12:38:08.659000 27 839 XCSE 20211104 12:41:06.843000 28 839 XCSE 20211104 12:41:06.843000 27 839 XCSE 20211104 12:41:06.861000 30 838 XCSE 20211104 12:44:02.589000 29 838 XCSE 20211104 12:44:02.589000 29 836 XCSE 20211104 12:49:00.717000 29 835 XCSE 20211104 13:02:30.850000 29 835 XCSE 20211104 13:02:30.850000 29 835 XCSE 20211104 13:02:30.850000 30 833 XCSE 20211104 13:06:17.630000 29 832 XCSE 20211104 13:07:47.294000 14 833 XCSE 20211104 13:32:59.120000 15 833 XCSE 20211104 13:40:39.960000 12 833 XCSE 20211104 13:40:39.960000 28 832 XCSE 20211104 13:43:38.152000 28 832 XCSE 20211104 13:43:38.152000 5 832 XCSE 20211104 13:43:38.152000 27 832 XCSE 20211104 13:43:38.152000 1 832 XCSE 20211104 13:43:38.152000 30 832 XCSE 20211104 13:43:38.174000 7 832 XCSE 20211104 14:06:41.609000 1 832 XCSE 20211104 14:06:41.609000 36 832 XCSE 20211104 14:06:41.609000 20 832 XCSE 20211104 14:06:41.609000 28 832 XCSE 20211104 14:10:07.047000 27 832 XCSE 20211104 14:13:58.640000 28 832 XCSE 20211104 14:17:26.645000 116 831 XCSE 20211104 14:17:33.606000 29 830 XCSE 20211104 14:27:25.274000 29 830 XCSE 20211104 14:27:25.274000 28 830 XCSE 20211104 14:27:25.274000 29 830 XCSE 20211104 14:27:25.274000 7 830 XCSE 20211104 14:27:25.296000 22 830 XCSE 20211104 14:27:25.296000 84 828 XCSE 20211104 14:37:14.900000 28 828 XCSE 20211104 14:37:14.900000 28 828 XCSE 20211104 14:37:14.922000 29 826 XCSE 20211104 14:49:59.772000 30 826 XCSE 20211104 14:49:59.772000 30 826 XCSE 20211104 14:49:59.772000 29 826 XCSE 20211104 14:49:59.772000 30 826 XCSE 20211104 14:49:59.772000 34 827 XCSE 20211104 14:56:32.851000 16 827 XCSE 20211104 14:56:32.851000 30 826 XCSE 20211104 15:04:24.802000 59 826 XCSE 20211104 15:04:24.802000 3 824 XCSE 20211104 15:18:52.994000 55 824 XCSE 20211104 15:22:16.952000 4 825 XCSE 20211104 15:30:17.476000 14 825 XCSE 20211104 15:30:17.476000 1 825 XCSE 20211104 15:30:17.476000 36 825 XCSE 20211104 15:30:17.476000 18 825 XCSE 20211104 15:30:17.476000 16 825 XCSE 20211104 15:32:36.015000 12 825 XCSE 20211104 15:32:36.015000 1 824 XCSE 20211104 15:33:24.438000 6 824 XCSE 20211104 15:33:24.438000 23 824 XCSE 20211104 15:33:24.438000 29 824 XCSE 20211104 15:33:24.438000 27 824 XCSE 20211104 15:33:24.438000 1 824 XCSE 20211104 15:33:24.438000 8 824 XCSE 20211104 15:33:24.438000 14 824 XCSE 20211104 15:33:24.438000 9 824 XCSE 20211104 15:43:04.175000 11 824 XCSE 20211104 15:43:04.175000 18 824 XCSE 20211104 15:43:07.274000 81 824 XCSE 20211104 15:43:07.274000 27 824 XCSE 20211104 15:50:30.347000 29 825 XCSE 20211104 16:00:28.502000 12 825 XCSE 20211104 16:00:28.502000 35 825 XCSE 20211104 16:04:30.758000 29 825 XCSE 20211104 16:06:19.694000 28 825 XCSE 20211104 16:11:19.848000 15 826 XCSE 20211104 16:12:01.505000 22 826 XCSE 20211104 16:14:40.218000 6 826 XCSE 20211104 16:14:40.218000 24 826 XCSE 20211104 16:16:41.857000 3 826 XCSE 20211104 16:16:41.857000 29 826 XCSE 20211104 16:18:42.863000 18 826 XCSE 20211104 16:20:47.790000 11 826 XCSE 20211104 16:20:47.790000 9 826 XCSE 20211104 16:21:00.099000 21 826 XCSE 20211104 16:21:00.115000 7 826 XCSE 20211104 16:21:00.131000 28 826 XCSE 20211104 16:23:26.981000 30 826 XCSE 20211104 16:38:21.673000 29 826 XCSE 20211104 16:38:21.673000 30 826 XCSE 20211104 16:38:21.673000 30 826 XCSE 20211104 16:38:21.673000 30 826 XCSE 20211104 16:38:21.673000 17 826 XCSE 20211104 16:38:21.673000 11 826 XCSE 20211104 16:38:21.673000 29 826 XCSE 20211104 16:38:21.679000 2 826 XCSE 20211104 16:38:21.679000 7 826 XCSE 20211104 16:38:21.679000 23 826 XCSE 20211104 16:38:21.680000 30 826 XCSE 20211104 16:38:21.680000 1 827 XCSE 20211104 16:45:01.779000 15 827 XCSE 20211104 16:45:01.779000 18 827 XCSE 20211104 16:45:01.779000 86 827 XCSE 20211104 16:50:36.568920 55 824 XCSE 20211105 9:00:34.805000 28 830 XCSE 20211105 9:21:49.590000 58 830 XCSE 20211105 9:21:49.590000 50 832 XCSE 20211105 9:39:16.884126 2 832 XCSE 20211105 9:39:16.887475 48 832 XCSE 20211105 9:39:16.887500 50 832 XCSE 20211105 9:39:21.229778 50 832 XCSE 20211105 9:40:08.454930 25 832 XCSE 20211105 9:40:08.454970 25 832 XCSE 20211105 9:40:08.454991 25 832 XCSE 20211105 9:40:08.455019 20 832 XCSE 20211105 9:40:08.455024 5 832 XCSE 20211105 9:40:08.455035 28 830 XCSE 20211105 10:32:47.206000 28 830 XCSE 20211105 10:32:47.206000 56 830 XCSE 20211105 11:10:58.221000 27 830 XCSE 20211105 11:10:58.221000 22 830 XCSE 20211105 11:30:09.091000 27 830 XCSE 20211105 11:34:17.043000 28 828 XCSE 20211105 11:41:03.383000 28 828 XCSE 20211105 11:41:03.383000 8 830 XCSE 20211105 11:50:17.453000 10 830 XCSE 20211105 11:50:17.453000 10 830 XCSE 20211105 11:50:17.453000 13 830 XCSE 20211105 11:51:50.628000 13 830 XCSE 20211105 11:51:50.628000 16 830 XCSE 20211105 11:55:15.551000 17 830 XCSE 20211105 11:56:52.742000 1 830 XCSE 20211105 11:56:52.742000 10 830 XCSE 20211105 11:56:52.742000 1 830 XCSE 20211105 12:01:12.432000 20 830 XCSE 20211105 12:01:12.432000 8 830 XCSE 20211105 12:01:12.432000 28 830 XCSE 20211105 12:05:53.397000 14 830 XCSE 20211105 12:13:04.699000 14 830 XCSE 20211105 12:13:04.699000 28 830 XCSE 20211105 12:20:49.423000 81 829 XCSE 20211105 12:26:29.534000 4 829 XCSE 20211105 12:26:29.534000 29 829 XCSE 20211105 12:26:29.581000 1 829 XCSE 20211105 12:26:29.595000 28 829 XCSE 20211105 12:26:29.595000 29 828 XCSE 20211105 12:47:29.623000 29 828 XCSE 20211105 12:47:29.623000 28 828 XCSE 20211105 12:47:29.623000 28 828 XCSE 20211105 12:47:29.623000 29 828 XCSE 20211105 12:47:29.623000 29 828 XCSE 20211105 12:47:29.623000 1 827 XCSE 20211105 12:47:29.661000 9 828 XCSE 20211105 13:30:02.053000 164 827 XCSE 20211105 13:55:45.014000 5 828 XCSE 20211105 13:57:44.735000 55 828 XCSE 20211105 13:57:44.735000 2 828 XCSE 20211105 13:57:44.735000 4 828 XCSE 20211105 13:57:44.735000 6 828 XCSE 20211105 13:57:44.735000 47 828 XCSE 20211105 13:57:44.735000 48 828 XCSE 20211105 13:57:44.735000 27 828 XCSE 20211105 13:57:44.735000 35 828 XCSE 20211105 13:57:44.776000 29 828 XCSE 20211105 13:57:44.776000 2 828 XCSE 20211105 14:17:09.315000 28 828 XCSE 20211105 14:17:09.356000 10 827 XCSE 20211105 14:18:13.540000 6 827 XCSE 20211105 14:18:13.540000 17 827 XCSE 20211105 14:18:13.540000 34 827 XCSE 20211105 14:18:13.540000 10 827 XCSE 20211105 14:18:13.540000 35 827 XCSE 20211105 14:18:13.540000 18 827 XCSE 20211105 14:29:20.895000 10 827 XCSE 20211105 14:29:20.895000 29 827 XCSE 20211105 14:34:12.554000 20 827 XCSE 20211105 14:39:01.580000 8 827 XCSE 20211105 14:39:01.580000 28 827 XCSE 20211105 14:41:16.632000 5 826 XCSE 20211105 14:48:23.019000 29 826 XCSE 20211105 14:48:23.019000 28 826 XCSE 20211105 14:48:23.019000 29 826 XCSE 20211105 14:48:23.019000 1 826 XCSE 20211105 14:48:23.019000 23 826 XCSE 20211105 14:48:23.019000 29 826 XCSE 20211105 14:48:23.019000 100 826 XCSE 20211105 14:48:23.019329 56 826 XCSE 20211105 14:48:23.045000 28 825 XCSE 20211105 15:05:05.895000 27 825 XCSE 20211105 15:05:05.895000 30 824 XCSE 20211105 15:14:07.478000 29 823 XCSE 20211105 15:35:06.545000 28 823 XCSE 20211105 15:35:06.545000 28 823 XCSE 20211105 15:35:06.545000 12 824 XCSE 20211105 15:42:29.090000 28 824 XCSE 20211105 15:42:29.091000 192 824 XCSE 20211105 15:58:23.888000 54 824 XCSE 20211105 15:58:23.888000 30 824 XCSE 20211105 16:02:28.439000 20 826 XCSE 20211105 16:10:58.592000 20 826 XCSE 20211105 16:11:18.421000 9 826 XCSE 20211105 16:11:18.421000 15 825 XCSE 20211105 16:29:12.754000 10 825 XCSE 20211105 16:29:12.754000 29 824 XCSE 20211105 16:31:03.292000 1 824 XCSE 20211105 16:31:03.292000 1 823 XCSE 20211105 16:31:04.114000 27 823 XCSE 20211105 16:31:04.114000 36 823 XCSE 20211105 16:36:18.559000 27 823 XCSE 20211105 16:36:18.559000 47 823 XCSE 20211105 16:36:18.559000 10 823 XCSE 20211105 16:37:30.022223 50 823 XCSE 20211105 16:37:30.022223 14 823 XCSE 20211105 16:37:30.022223

