Delårsrapport 1. januar – 30. september 2021

I en del af 2021 har to af koncernens tre segmenter, Lalandia og F.C. København & Stadion, været delvist nedlukket grundet COVID-19 pandemien, hvilket også var tilfældet i 2020.

Lalandia-centrene i Rødby og Billund åbnede igen den 21. maj 2021 med en række COVID-19 foranstaltninger. Fra den 1. august 2021 var det igen muligt at udnytte den fulde kapacitet i centrene.

Fra den 21. april 2021 blev det i begrænset omfang igen muligt at have tilskuere til kampe i Superligaen. Fra 1. august 2021 blev det muligt at benytte den fulde stadionkapacitet - dog med krav om smitteopsporing. Pr. 10. september 2021 bortfaldt kravet om smitteopsporing.

Etableringen af Lalandia i Søndervig forløber planmæssigt, og der er pr. 30. september 2021 overdraget i alt 343 feriehuse.

Koncernomsætningen udgjorde 832,6 mio.kr., hvilket er 461,3 mio.kr. mere end samme periode sidste år. Af den samlede omsætning udgjorde salg af feriehuse 395,2 mio.kr. (1. -3. kvartal 2020: 23,6 mio.kr.). I perioden er der foretaget værdiregulering af koncernens investeringsejendomme på +32,1 mio.kr. (1.-3. kvartal 2020: -37,5 mio.kr.). Værdireguleringen i 1.-3. kvartal 2021 er primært foretaget med baggrund i en ændring i markedsafkastkravet på -0,25 % til 4,50 %. Hovedparten af den i 1.-3. kvartal 2020 foretagne regulering skete i forbindelse med udskydelse af hjemfaldspligten til 2060.

Resultat før skat udgjorde 88,4 mio.kr. mod -186,2 mio.kr. i samme periode sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde 68,7 mio.kr. mod -145,3 mio.kr. i samme periode sidste år.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2021. En omsætning i niveauet 1.150 til 1.200 mio.kr. og et resultat før skat på 75 til 100 mio.kr.





