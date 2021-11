English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år.

Som annonceret den 2. november 2021, i første fase af programmet fra 3. november 2021 til 3. maj 2022 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 8 mia. Første fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra onsdag 3. november til fredag 5. november foretaget følgende transanktioner:



Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 0 0 3. november 2021 275 19.473,3800 5.355.180 4. november 2021 280 19.709,5400 5.518.671 5. november 2021 280 19.201,0400 5.376.291 Total 3. -5. november 2021 835 16.250.142 Køb fra A. P. Møller Holding A/S 5. november 2021* 885 19.461,2478 17.223.204 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 1.720 33.473.346 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 1.720 33.473.346 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 0 0 3 november 2021 2.382 20.459,8100 48.735.267 4 november 2021 2.407 20.694,1600 49.810.843 5 november 2021 2.407 20.071,1000 48.311.138 Total 3. -5. november 2021 7.196 146.857.248 Køb fra A. P. Møller Holding A/S 5. november 2021* 2.686 20.408,0501 54.816.023 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 9.882 201.673.271 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 9.882 201.673.271

*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.



Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 103.667 A-aktier og 445.561 B-aktier som egne aktier, svarende til 2,83% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 8. november 2021

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

