La solution de chaine d’approvisionnement InterTrade de mdf commerce et Traverse Systems annoncent un partenariat pour étendre leur offre

mdf commerce poursuit sa stratégie de partenariats pour élargir son offre, pénétrer de nouveaux marchés

et livrer des solutions intelligentes aux défis de chaine d’approvisionnement des entreprises



MONTRÉAL, 08 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est heureux d’annoncer une entente de partenariat entre sa solution de chaine d’approvisionnement InterTrade et Traverse Systems, qui fournit des solutions pour assurer une compréhension unifiée de toute la chaine d’approvisionnement. Grâce à cette entente, les deux partenaires pourront accroitre leur portée sur le marché ainsi que leur offre de produits au sein de nouvelles industries.

Traverse Systems fournit une expertise et une plateforme de premier plan qui optimisent les performances de la chaine d'approvisionnement. InterTrade propose des solutions techniques pour l'échange de données sur les produits, les informations et les transactions entre les détaillants et les fournisseurs. Grâce à ce partenariat, Traverse Systems et InterTrade peuvent offrir un ensemble complet de solutions pour optimiser, numériser et simplifier la gestion de la chaine d'approvisionnement.

« Plus que jamais, les entreprises de toutes tailles ont besoin de solutions fiables pour garantir une chaine d'approvisionnement efficace », a déclaré Greg Holder, PDG et co-fondateur de Traverse Systems. « Notre partenariat avec InterTrade, propulsé par mdf commerce, ne pouvait pas mieux tomber pour nos clients : ensemble, nos professionnels de la chaine d'approvisionnement accéléreront la mise sur le marché en automatisant les opérations de la chaine d'approvisionnement pour les détaillants et les fournisseurs. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Traverse Systems pour offrir un ensemble de solutions optimisées à notre clientèle », a déclaré Andreanne Simon, présidente, chaine d'approvisionnement chez mdf commerce. « InterTrade et Traverse sont fiers de fournir une vue globale des opérations de la chaine d'approvisionnement et de soutenir la collaboration avec les fournisseurs en les aidant à établir des relations positives avec leurs détaillants. Des partenariats comme celui-ci sont définitivement la voie à suivre chez mdf commerce pour étendre notre portée sur le marché et créer d’importantes opportunités d’affaires pour nos clients. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement électronique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 800 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de Traverse Systems

Traverse Systems est une équipe interdisciplinaire d'ingénieurs, d'opérateurs et d'experts de l'industrie qui travaillent jour après jour pour créer les meilleures solutions d'entreprise qui redéfinissent la gestion des partenariats commerciaux et le succès de la chaine d'approvisionnement. Depuis 2000, nous avons servi certaines des marques les plus respectées au monde, notamment CVS, Burlington Stores, Michaels, Tractor Supply, Kohl's, et plus encore. Traverse Systems est fièrement basé à Sugar Land, au Texas.

Pour plus d'informations :

mdf commerce

Andreanne Simon

Présidente, chaine d’approvisionnement

Téléphone : +1 (514) 923-5949

Courriel : andreanne.simon@mdfcommerce.com

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : andre.leblanc@mdfcommerce.com

Traverse Systems

Greg Holder

PDG et co-fondateur

Téléphone : +1 (281) 340-2034

Courriel : greg.holder@traversesystems.com