Jean-Jacques Ruest et des dirigeants du CN prendront la parole à l’occasion de la conférence virtuelle 2021 sur les transports et le secteur industriel de la Banque Scotia le 16 novembre

MONTRÉAL, 08 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jean-Jacques Ruest président-directeur général, Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière ainsi que Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), participeront à la conférence virtuelle 2021 sur les transports et le secteur industriel, de la Banque Scotia le 16 novembre 2021 à 9 h 55, heure de l’est (HE).



Le CN offrira un lien afin d’écouter l’événement en direct, dans la section « Investisseurs » de son site Web à l’adresse suivante https://www.cn.ca/fr/investisseurs. Une rediffusion de la webémission sera également disponible à la suite de l’événement.

