BOUYGUES : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AU SUJET D’EQUANS MARDI 9 NOVEMBRE 2021 À 18H30 CET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, 08/11/2021

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AU SUJET D’EQUANS

MARDI 9 NOVEMBRE 2021 À 18H30 CET





Bouygues a annoncé le 6 novembre 2021 avoir conclu une promesse d’achat avec Engie en vue d’acquérir Equans. À cette occasion, Bouygues organisera une conférence téléphonique le mardi 9 novembre à 18H30 pour les analystes et les investisseurs, avec Olivier Roussat, directeur général du Groupe, et Pascal Grangé, directeur général délégué et directeur Financier du Groupe.

Le lien webcast pour la conférence est le :

https://channel.royalcast.com/landingpage/bouyguesen/20211109_1/



Vous pouvez aussi y assister par téléphone aux numéros suivants :

France : +33 (0) 1 70 37 71 66

UK : +44 (0) 33 0551 0200

US : +1 212 999 6659





Mot de passe : Bouygues

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES :

INVESTORS@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 10 79



CONTACT PRESSE :

Pierre Auberger – pab@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

presse@bouygues.com





À PROPOS DE BOUYGUES



Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 129 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas) ; médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom) (Euronext Paris, compartiment A : ISIN : FR0000120503)

