CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2021

IMPORTANTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER TRIMESTRE 2021-2022 : +10,3 % À DONNÉES COURANTES





CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2021-2022





Clos au 30 septembre 2021, le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin & Cie du premier trimestre 2021-2022, correspondant au revenu des activités ordinaires, s’élève à 258,4 millions d’euros, en progression de 10,3 % à données courantes et de 9,7 % à données comparables.

En millions d'euros 2020-2021 2021-2022 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Chiffre d’affaires à la fin du premier trimestre 234,4 258,4 +10,3 % +9,7 % Semences Potagères 104,8 101,4 -3,2 % -3,8 % Semences de Grandes Cultures 120,5 148,2 +23,0 % +22,2 % Produits de Jardin et Holdings 9,1 8,9 -2,3 % -2,2 %

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 30 septembre 2021.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2021-2022

Branche Semences Potagères : une dynamique contrastée selon les zones géographiques et les espèces

Le chiffre d’affaires de la branche Semences Potagères s’établit, pour le premier trimestre, à 101,4 millions d’euros, en retrait de 3,2 % à données courantes et de 3,8 % à données comparables.

De nombreux contrastes sont observés d’une zone géographique à l’autre. L’Europe de l’Ouest, notamment l’Espagne, connaît ainsi un début d’exercice de très bon niveau. Bien qu’à l’épreuve de conditions climatiques défavorables, en raison d’une période de sécheresse et de chaleur historique, le continent américain signe également de belles performances, principalement au Mexique et en Amérique du Sud.

En revanche, dans un contexte géopolitique et monétaire plus tendu, le Moyen-Orient – à l’exception de la Turquie – et le Maghreb sont affectés par des problèmes de disponibilités de devises et des délais de livraison qui s’allongent. Le recul le plus notable concerne enfin l’Asie, plus spécifiquement le Japon, où l’arrêt de l’activité Seedling (plants potagers) vient atténuer la performance de l’activité au Vietnam et en Inde.



Au-delà de ces disparités géographiques, Vilmorin & Cie enregistre des ventes en progression sur plusieurs espèces stratégiques, au premier rang desquelles la tomate, la carotte et le chou-fleur, ainsi que sur le poivron, le radis et la courge. Parmi les espèces locales, les ventes de fenouil, en Italie, sont pénalisées par une surproduction à la fin du précédent exercice, laquelle est à l’origine de prix de vente en forte baisse et, par conséquent, d’une réduction des surfaces cultivées.





Cette dynamique contrastée, sur un trimestre qui reste encore peu représentatif de l’exercice, ne remet pas en cause la perspective favorable de la branche Semences Potagères : Vilmorin & Cie confirme ainsi son objectif de croissance de chiffre d’affaires pour l’exercice 2021-2022, soit une progression d’au moins 3 % à données comparables par rapport à 2020-2021.

Branche Semences de Grandes Cultures : un début d’exercice en progression significative, porté par une campagne colza de très bon niveau en Europe et une forte dynamique des activités sud-américaines

Le chiffre d’affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s’élève à 148,2 millions d’euros, en croissance de 23,0 % à données courantes et de 22,2 % à données comparables.

En Europe, la campagne commerciale de semences de colza affiche une progression significative, dans un contexte haussier du prix des matières premières agricoles et des surfaces cultivées. Si les conditions de semis ont été plus favorables que l’an passé, cette campagne de qualité s’appuie, comme pour l’exercice précédent, sur un portefeuille produits extrêmement performant, fruit des efforts de recherche de Vilmorin & Cie, lequel permet à la Société de poursuivre sa dynamique de gain de parts de marché.

Par ailleurs, la première partie de la campagne commerciale de semences de céréales à paille (blé, orge) enregistre, quant à elle, une baisse des ventes en raison de décalages de commandes.



En Amérique du Sud, le chiffre d’affaires est en progression très soutenue, à commencer par le Brésil, aussi bien pour les semences de maïs que de soja. Dans un contexte haussier du prix des commodités, les ventes de la première campagne de maïs (safra) sont largement supérieures à celles de l’exercice 2020-2021, tant en volumes qu’en valeur. En ce qui concerne la seconde campagne de maïs (safrinha), dont le démarrage est plus précoce que les années précédentes, les carnets de commandes sont également très bien orientés.

Par ailleurs, la campagne pour les semences de soja est, elle aussi, particulièrement bonne, avec des volumes et des prix de vente en forte hausse.



En Argentine, l’activité en semences de maïs affiche une moindre performance, laquelle est cependant compensée par une croissance des ventes de semences de tournesol, tant en volumes qu’en valeur.

Sur ces bases, Vilmorin & Cie réaffirme l’objectif de progression de son chiffre d’affaires Semences de Grandes Cultures pour l’exercice 2021-2022, soit une croissance d’au moins 6 % à données comparables par rapport à l’exercice précédent.

PERSPECTIVES 2021-2022 : CONFIRMATION DES OBJECTIFS DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES D’AU MOINS 4 %(1) ET D’UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE D’AU MOINS 8,5 %

(1) À données comparables.

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre représente en moyenne, sur les dernières années, environ 15 % des ventes annuelles.

L’exercice 2021-2022 devrait permettre à Vilmorin & Cie de poursuivre le renforcement de ses positions concurrentielles et la croissance de ses activités sur l’ensemble de ses territoires d’implantation, en continuant de capitaliser sur le cercle vertueux de l’innovation et de la proximité des marchés.

À l’issue de ce premier trimestre, Vilmorin & Cie confirme ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle courante pour l’exercice 2021-2022. Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d’affaires consolidé d’au moins 4 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d’au moins 8,5 %, intégrant un effort de recherche comparable à celui de l’exercice précédent.

Vilmorin & Cie vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) – de près de 30 millions d’euros.

DÉPÔT DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021

Le document d’enregistrement universel de Vilmorin & Cie au titre de l’exercice 2020-2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 27 octobre 2021 sous le numéro D.21-0885. Il est consultable dans sa version électronique sur les sites Internet www.amf-france.org et www.vilmorincie.com.

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2021

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 10 décembre 2021 sont consultables sur le site Internet de la Société (www.vilmorincie.com, rubrique « Publications », puis « Assemblée Générale » et « Documents préparatoires à l’Assemblée Générale ») ou sur simple demande auprès de la Direction Financière.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Vendredi 10 décembre 2021

Assemblée Générale des Actionnaires



Lundi 13 décembre 2021

Détachement du dividende



Mercredi 15 décembre 2021

Mise en paiement du dividende



Mardi 1er mars 2022(1)

Publication du chiffre d’affaires et des résultats semestriels 2021-2022



Jeudi 5 mai 2022(1)

Publication du chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 2021-2022



Lundi 1er août 2022(1)

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021-2022



Mercredi 12 octobre 2022(1)

Publication des résultats annuels 2021-2022



(1) Publication post-clôture de Bourse.

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures

à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son Actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.

ANNEXE 1 :

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2021-2022 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2020-2021

En millions d'euros 2020-2021 2021-2022 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Dont : Impact

devises Effet périmètre Premier trimestre 234,4 258,4 +10,3 % +9,7 % +1,3 0,0 Semences Potagères 104,8 101,4 -3,2 % -3,8 % +0,6 0,0 Semences

de Grandes Cultures 120,5 148,2 +23,0 % +22,2 % +0,8 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 9,1 8,9 -2,3 % -2,2 % -0,0 0,0

ANNEXE 2 :

GLOSSAIRE

Données comparables

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2020-2021 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2021-2022, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2021-2022.

Données courantes

Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d’effet périmètre.

Effort de recherche

L’effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d’impôt recherche.

Marge opérationnelle courante

La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.

