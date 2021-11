English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Glasgow (Ecosse) - 8 novembre 2021

Envision Digital et Bureau Veritas : co-développement d’innovations liées au Net Zéro pour la production d'énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre





Ce partenariat aidera les organisations à faire des progrès significatifs sur leurs engagements Net Zéro grâce à des processus standardisés, certifiables et vérifiables.

Envision Digital International Pte Ltd («Envision Digital »), leader technologique dans l'Intelligence Artificielle des Objets (AIoT) pour le Net Zéro, basé à Singapour, et Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, vont développer conjointement des solutions qui aideront les entreprises, les organisations et les gouvernements du monde entier à mener des actions relatives au Climat, à faire des progrès significatifs sur leurs engagements Net Zéro, et ce de manière standardisée, certifiable et vérifiable.

Lei Zhang, Fondateur et Directeur Général du Groupe Envision, a déclaré :

«Grâce à ce partenariat stratégique avec Bureau Veritas, nos meilleures pratiques en matière de solutions numériques aideront davantage d'entreprises à travers le monde à accélérer leur transition vers le Net Zéro.»

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a ajouté :

« Notre rôle de tiers indépendant est essentiel pour bâtir la confiance entre les acteurs économiques. Grâce à notre Ligne Verte BV de services et solutions, nous aidons nos 400 000 clients à être plus efficaces, plus méthodiques et plus crédibles dans leur cheminement vers une activité et un monde plus durables. En collaboration avec Envision Digital, nous fournirons des solutions complètes combinant nos forces respectives, et axées sur la réalisation des objectifs Net Zéro de nos clients. Nous contribuerons ainsi à un impact positif sur la planète et ses habitants.»

Alors que le nombre d'organisations s’engageant en faveur du Net Zéro a augmenté, la crédibilité des engagements qui s'appuient fortement sur les compensations carbone pose de plus en plus question. En outre, les appels croissants à une plus grande transparence et responsabilité dans la déclaration des émissions ont ajouté davantage de complexité pour les organisations dans leurs démarches vers le Net Zéro. La technologie de l'Intelligence Artificielle des Objets d'Envision Digital, associée à l'expertise inégalée de Bureau Veritas dans les processus de certification et d'audit en matière de développement durable, permettra aux organisations de mieux s'aligner sur les normes de neutralité carbone reconnues à l'échelle internationale.

À propos de Envision Digital

Envision Digital s'engage à devenir le premier partenaire technologique Net Zéro au monde pour les entreprises, les gouvernements et les villes. Sa technologie AIoT de classe mondiale aide les gouvernements et les entreprises du monde entier à accélérer la progression vers un avenir Net Zéro et à améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. S'étant imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions pour la production d'énergie renouvelable intelligente, l'efficacité de la consommation et le stockage intelligent et flexible, Envision Digital a étendu ses capacités au-delà de l'énergie pour permettre et optimiser les applications, notamment dans les énergies renouvelables intelligentes, les infrastructures urbaines et les solutions de gestion du carbone.

EnOS™, le système d'exploitation AIoT propriétaire d'Envision Digital, connecte et gère plus de 110 millions d'appareils intelligents et 360 gigawatts d'actifs énergétiques dans le monde et avec Envision Ark, il a valu à Envision Group une place sur la liste « Change The World » 2021 du magazine Fortune. L'écosystème croissant d'Envision Digital, qui compte plus de 360 ​​clients et partenaires, couvre 10 secteurs et comprend Accenture, Amazon Web Services, GovTech Singapore, Keppel Corporation, Microsoft, Nissan, PTT, Solarvest, Total et ST Engineering. L'entreprise compte près de 800 employés et 12 bureaux en Chine, en France, au Japon, en Allemagne, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un siège social à Singapour.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.envision-digital.com/ .

