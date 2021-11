Statement of transactions in own shares from November 03, 2021 to November 05, 2021 KEPLER CHEUVREUX

Aggregated presentation by day and by market

Name of the issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares* Market (MIC Code)

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/3/2021 FR0000054470 28,532 46.9714 XPAR

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/3/2021 FR0000054470 18,040 46.9788 CEUX

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/3/2021 FR0000054470 4,743 46.9559 TQEX

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/3/2021 FR0000054470 4,167 46.9624 AQEU

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/4/2021 FR0000054470 71,242 46.8030 XPAR

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/4/2021 FR0000054470 22,072 46.7118 CEUX

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/4/2021 FR0000054470 7,017 46.9207 TQEX

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/4/2021 FR0000054470 4,669 46.7455 AQEU

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/5/2021 FR0000054470 51,821 46.8326 XPAR

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/5/2021 FR0000054470 15,588 46.8320 CEUX

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/5/2021 FR0000054470 5,395 46.8817 TQEX

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 11/5/2021 FR0000054470 5,372 46.8961 AQEU

TOTAL 238,658 46.8483

Details per transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer (Legal Entity Identifier) Name of the Broker Identity code of the Broker Day/time of the transaction (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Market (MIC Code) Reference number of the transaction Purpose of the buyback

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:00:25 FR0000054470 46.9800 EUR 400 XPAR OD_6ZnizTc-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:00:25 FR0000054470 46.9700 EUR 520 CEUX OD_6ZnizTd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:00:25 FR0000054470 46.9800 EUR 902 XPAR OD_6ZnizTe-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:01:20 FR0000054470 46.8200 EUR 115 XPAR OD_6ZnjDlK-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:01:25 FR0000054470 46.7400 EUR 66 CEUX OD_6ZnjEu1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:01:54 FR0000054470 46.7000 EUR 146 XPAR OD_6ZnjMWe-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:01:54 FR0000054470 46.6800 EUR 71 CEUX OD_6ZnjMWf-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:02:43 FR0000054470 46.7200 EUR 262 XPAR OD_6ZnjZMv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:06:21 FR0000054470 46.8000 EUR 673 XPAR OD_6ZnkTyR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:06:44 FR0000054470 46.6600 EUR 3 AQEU OD_6ZnkZws-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:12:03 FR0000054470 46.8800 EUR 211 XPAR OD_6Znlv0a-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:12:03 FR0000054470 46.8800 EUR 37 XPAR OD_6Znlv0b-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:12:03 FR0000054470 46.8800 EUR 635 XPAR OD_6Znlv0b-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:12:18 FR0000054470 46.8300 EUR 11 CEUX OD_6ZnlykL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:12:18 FR0000054470 46.8300 EUR 606 CEUX OD_6ZnlykL-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:12:18 FR0000054470 46.8300 EUR 16 CEUX OD_6ZnlykM-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:12:18 FR0000054470 46.8000 EUR 12 XPAR OD_6ZnlymN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:12:18 FR0000054470 46.8000 EUR 61 XPAR OD_6ZnlymN-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:16:09 FR0000054470 46.9600 EUR 102 XPAR OD_6Znmx4u-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:17:12 FR0000054470 46.9900 EUR 571 XPAR OD_6ZnnDLa-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:17:42 FR0000054470 46.9400 EUR 510 AQEU OD_6ZnnL3U-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:17:42 FR0000054470 46.9400 EUR 103 XPAR OD_6ZnnL5F-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:17:42 FR0000054470 46.9400 EUR 301 AQEU OD_6ZnnL5G-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:17:51 FR0000054470 46.9300 EUR 335 CEUX OD_6ZnnNVy-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:20:58 FR0000054470 46.9500 EUR 421 XPAR OD_6ZnoAFd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:21:19 FR0000054470 46.9100 EUR 97 XPAR OD_6ZnoFWJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:21:35 FR0000054470 46.9000 EUR 185 TQEX OD_6ZnoJne-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:21:35 FR0000054470 46.9000 EUR 44 TQEX OD_6ZnoJnf-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:21:35 FR0000054470 46.9000 EUR 786 TQEX OD_6ZnoJoX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:22:22 FR0000054470 46.8800 EUR 71 XPAR OD_6ZnoVvu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:22:22 FR0000054470 46.8600 EUR 40 CEUX OD_6ZnoVvv-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:22:22 FR0000054470 46.8600 EUR 31 CEUX OD_6ZnoVvv-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:22:22 FR0000054470 46.8600 EUR 38 CEUX OD_6ZnoVvw-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:25:18 FR0000054470 47.0000 EUR 136 XPAR OD_6ZnpFue-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:25:18 FR0000054470 47.0000 EUR 75 XPAR OD_6ZnpFue-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:25:18 FR0000054470 47.0000 EUR 189 XPAR OD_6ZnpFuf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:28:12 FR0000054470 46.9600 EUR 137 CEUX OD_6Znpz7p-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:28:12 FR0000054470 46.9500 EUR 18 TQEX OD_6Znpz7p-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:28:12 FR0000054470 46.9700 EUR 73 XPAR OD_6Znpz7q-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:28:12 FR0000054470 46.9500 EUR 13 TQEX OD_6Znpz7r-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:28:12 FR0000054470 46.9600 EUR 263 CEUX OD_6Znpz7r-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:28:12 FR0000054470 46.9500 EUR 9 TQEX OD_6Znpz7s-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:28:12 FR0000054470 46.9500 EUR 126 TQEX OD_6Znpz7s-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:31:52 FR0000054470 46.9100 EUR 73 AQEU OD_6ZnquBt-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:33:21 FR0000054470 46.9100 EUR 107 CEUX OD_6ZnrHVQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:33:21 FR0000054470 46.9100 EUR 153 CEUX OD_6ZnrHVR-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:33:21 FR0000054470 46.9100 EUR 644 XPAR OD_6ZnrHVV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:33:21 FR0000054470 46.9100 EUR 284 AQEU OD_6ZnrHVV-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:34:25 FR0000054470 46.9100 EUR 190 XPAR OD_6ZnrXzC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:34:25 FR0000054470 46.8800 EUR 69 CEUX OD_6ZnrXzD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:34:25 FR0000054470 46.8800 EUR 4 TQEX OD_6ZnrXzD-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:34:25 FR0000054470 46.8800 EUR 150 TQEX OD_6ZnrXzE-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:34:25 FR0000054470 46.8800 EUR 2 TQEX OD_6ZnrXzE-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:34:25 FR0000054470 46.8900 EUR 63 AQEU OD_6ZnrY0d-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:36:56 FR0000054470 46.8900 EUR 67 TQEX OD_6ZnsBF0-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:38:43 FR0000054470 46.8800 EUR 148 XPAR OD_6ZnsdJY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:39:34 FR0000054470 46.9400 EUR 104 CEUX OD_6ZnsqYF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:39:34 FR0000054470 46.9300 EUR 88 XPAR OD_6ZnsqYF-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:45:56 FR0000054470 47.0000 EUR 175 CEUX OD_6ZnuRo8-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:45:56 FR0000054470 46.9900 EUR 236 XPAR OD_6ZnuRoD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:45:57 FR0000054470 46.9900 EUR 138 XPAR OD_6ZnuSA4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:45:57 FR0000054470 46.9900 EUR 85 TQEX OD_6ZnuSA5-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:45:57 FR0000054470 46.9900 EUR 32 XPAR OD_6ZnuSA6-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:45:57 FR0000054470 46.9900 EUR 185 XPAR OD_6ZnuSA6-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:45:57 FR0000054470 46.9900 EUR 192 XPAR OD_6ZnuSA7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:45:57 FR0000054470 46.9900 EUR 43 XPAR OD_6ZnuSA7-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:46:45 FR0000054470 46.9900 EUR 97 TQEX OD_6ZnueU0-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:46:45 FR0000054470 46.9900 EUR 84 XPAR OD_6ZnueU1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:46:45 FR0000054470 46.9900 EUR 224 AQEU OD_6ZnueUE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:49:01 FR0000054470 46.9400 EUR 162 XPAR OD_6ZnvE3I-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:49:01 FR0000054470 46.9400 EUR 74 CEUX OD_6ZnvE3O-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:49:01 FR0000054470 46.9400 EUR 75 AQEU OD_6ZnvE3O-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:49:14 FR0000054470 46.9200 EUR 1 TQEX OD_6ZnvHEm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:49:14 FR0000054470 46.9200 EUR 67 TQEX OD_6ZnvHEo-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:49:39 FR0000054470 46.9100 EUR 97 CEUX OD_6ZnvNyz-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:49:39 FR0000054470 46.8900 EUR 157 XPAR OD_6ZnvNz6-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:54:01 FR0000054470 47.0000 EUR 185 XPAR OD_6ZnwTvj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:56:01 FR0000054470 47.0000 EUR 228 CEUX OD_6ZnwzDp-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:56:01 FR0000054470 47.0000 EUR 146 AQEU OD_6ZnwzDq-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:56:01 FR0000054470 46.9900 EUR 94 XPAR OD_6ZnwzDr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:56:01 FR0000054470 46.9900 EUR 250 XPAR OD_6ZnwzDr-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 09:56:01 FR0000054470 46.9900 EUR 46 XPAR OD_6ZnwzDs-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:05:05 FR0000054470 47.0000 EUR 84 TQEX OD_6ZnzGmD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:06:25 FR0000054470 47.0000 EUR 65 TQEX OD_6ZnzbgF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:17:29 FR0000054470 47.0000 EUR 10 CEUX OD_6Zo2OJo-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:17:29 FR0000054470 47.0000 EUR 54 CEUX OD_6Zo2OJp-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:17:29 FR0000054470 47.0000 EUR 82 TQEX OD_6Zo2OJp-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:21:44 FR0000054470 46.9700 EUR 67 CEUX OD_6Zo3Sj4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:21:44 FR0000054470 46.9600 EUR 66 XPAR OD_6Zo3Sj5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:22:02 FR0000054470 46.9700 EUR 67 AQEU OD_6Zo3XKE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:26:09 FR0000054470 47.0000 EUR 230 XPAR OD_6Zo4Zdj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:26:16 FR0000054470 46.9800 EUR 61 AQEU OD_6Zo4bOr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:28:02 FR0000054470 46.9900 EUR 146 XPAR OD_6Zo52xV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:35:39 FR0000054470 47.0000 EUR 24 TQEX OD_6Zo6xtu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:35:39 FR0000054470 47.0000 EUR 8 TQEX OD_6Zo6xtu-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:36:02 FR0000054470 47.0000 EUR 38 TQEX OD_6Zo73ks-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:36:02 FR0000054470 47.0000 EUR 69 CEUX OD_6Zo73kt-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:36:07 FR0000054470 46.9900 EUR 101 XPAR OD_6Zo7522-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:36:07 FR0000054470 46.9900 EUR 12 XPAR OD_6Zo7523-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:37:38 FR0000054470 47.0000 EUR 65 CEUX OD_6Zo7StR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:51:37 FR0000054470 47.0000 EUR 77 TQEX OD_6ZoAz6y-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:51:37 FR0000054470 47.0000 EUR 94 CEUX OD_6ZoAz6z-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:51:37 FR0000054470 47.0000 EUR 46 AQEU OD_6ZoAz72-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:51:37 FR0000054470 47.0000 EUR 19 AQEU OD_6ZoAz9N-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:53:54 FR0000054470 46.9900 EUR 99 XPAR OD_6ZoBYca-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:57:05 FR0000054470 47.0000 EUR 110 XPAR OD_6ZoCMW1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:59:06 FR0000054470 47.0000 EUR 142 XPAR OD_6ZoCrpD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:59:13 FR0000054470 47.0000 EUR 105 XPAR OD_6ZoCtf5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 10:59:28 FR0000054470 46.9900 EUR 72 AQEU OD_6ZoCxhN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:00:04 FR0000054470 46.9900 EUR 77 XPAR OD_6ZoD76Y-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:09:46 FR0000054470 47.0000 EUR 67 CEUX OD_6ZoFYFb-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:09:46 FR0000054470 47.0000 EUR 298 XPAR OD_6ZoFYFf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:11:07 FR0000054470 46.9900 EUR 67 AQEU OD_6ZoFtYc-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:11:17 FR0000054470 46.9700 EUR 215 TQEX OD_6ZoFvx7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:13:54 FR0000054470 46.9700 EUR 330 CEUX OD_6ZoGaye-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:13:54 FR0000054470 46.9700 EUR 187 XPAR OD_6ZoGayf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:24:41 FR0000054470 47.0000 EUR 72 XPAR OD_6ZoJJ73-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:24:41 FR0000054470 47.0000 EUR 256 XPAR OD_6ZoJJ73-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:25:08 FR0000054470 47.0000 EUR 80 TQEX OD_6ZoJQH4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:25:08 FR0000054470 47.0000 EUR 76 AQEU OD_6ZoJQH5-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:27:46 FR0000054470 46.9900 EUR 63 AQEU OD_6ZoK5OA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:39:31 FR0000054470 47.0000 EUR 64 TQEX OD_6ZoN2jW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:39:31 FR0000054470 47.0000 EUR 124 TQEX OD_6ZoN2jW-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:42:51 FR0000054470 47.0000 EUR 66 CEUX OD_6ZoNsfv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:42:51 FR0000054470 47.0000 EUR 15 CEUX OD_6ZoNsfv-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:42:51 FR0000054470 47.0000 EUR 144 XPAR OD_6ZoNsfw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:42:54 FR0000054470 46.9900 EUR 72 AQEU OD_6ZoNtbW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:42:54 FR0000054470 46.9900 EUR 24 TQEX OD_6ZoNtbX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:42:54 FR0000054470 46.9800 EUR 81 XPAR OD_6ZoNtbX-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:42:54 FR0000054470 46.9900 EUR 43 TQEX OD_6ZoNtbY-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:43:50 FR0000054470 46.9900 EUR 66 XPAR OD_6ZoO80p-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:44:23 FR0000054470 46.9900 EUR 66 XPAR OD_6ZoOGcs-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:55:10 FR0000054470 47.0000 EUR 83 CEUX OD_6ZoQz5p-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:55:10 FR0000054470 47.0000 EUR 78 XPAR OD_6ZoQz5p-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:55:10 FR0000054470 47.0000 EUR 218 XPAR OD_6ZoQz5q-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 11:55:10 FR0000054470 46.9900 EUR 319 XPAR OD_6ZoQz5r-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:05:27 FR0000054470 47.0000 EUR 67 CEUX OD_6ZoTZUj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:05:29 FR0000054470 47.0000 EUR 116 CEUX OD_6ZoTZuu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:05:29 FR0000054470 46.9900 EUR 199 TQEX OD_6ZoTZvW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:05:53 FR0000054470 46.9300 EUR 99 CEUX OD_6ZoTgMN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:05:53 FR0000054470 46.9200 EUR 72 XPAR OD_6ZoTgMO-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:06:06 FR0000054470 46.8500 EUR 58 AQEU OD_6ZoTjal-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:06:07 FR0000054470 46.8500 EUR 17 AQEU OD_6ZoTjxl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:18:18 FR0000054470 46.9300 EUR 131 CEUX OD_6ZoWo6K-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:18:18 FR0000054470 46.9300 EUR 127 AQEU OD_6ZoWo6N-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:18:18 FR0000054470 46.9300 EUR 81 CEUX OD_6ZoWo6O-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:18:18 FR0000054470 46.9300 EUR 130 TQEX OD_6ZoWo6P-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:18:53 FR0000054470 47.0000 EUR 420 XPAR OD_6ZoWx9W-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:18:53 FR0000054470 47.0000 EUR 298 XPAR OD_6ZoWx9X-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:20:19 FR0000054470 46.9700 EUR 79 CEUX OD_6ZoXJaV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:20:19 FR0000054470 46.9800 EUR 282 XPAR OD_6ZoXJaY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:20:19 FR0000054470 46.9700 EUR 112 CEUX OD_6ZoXJaY-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:20:19 FR0000054470 46.9700 EUR 65 AQEU OD_6ZoXJaZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:24:41 FR0000054470 46.9700 EUR 119 XPAR OD_6ZoYPeZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:25:28 FR0000054470 46.9900 EUR 210 XPAR OD_6ZoYc4l-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:26:17 FR0000054470 47.0000 EUR 72 XPAR OD_6ZoYoe4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:26:17 FR0000054470 47.0000 EUR 89 CEUX OD_6ZoYoe5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:31:25 FR0000054470 46.9800 EUR 268 XPAR OD_6Zoa6qd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:31:25 FR0000054470 46.9800 EUR 53 XPAR OD_6Zoa6qe-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:31:25 FR0000054470 46.9700 EUR 251 TQEX OD_6Zoa6qf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:31:25 FR0000054470 46.9700 EUR 197 CEUX OD_6Zoa6qf-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:31:25 FR0000054470 46.9700 EUR 51 AQEU OD_6Zoa6qg-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:31:52 FR0000054470 46.9700 EUR 66 AQEU OD_6ZoaDmj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:32:22 FR0000054470 46.9400 EUR 107 XPAR OD_6ZoaLaD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:34:36 FR0000054470 46.9000 EUR 65 CEUX OD_6ZoauWP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:34:36 FR0000054470 46.9000 EUR 64 AQEU OD_6ZoauWQ-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:34:36 FR0000054470 46.8900 EUR 72 XPAR OD_6ZoauXP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:37:18 FR0000054470 46.8400 EUR 65 TQEX OD_6Zobaf3-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:37:18 FR0000054470 46.8400 EUR 66 CEUX OD_6Zobaf7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:37:18 FR0000054470 46.8300 EUR 54 XPAR OD_6Zobaf8-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:37:18 FR0000054470 46.8300 EUR 70 XPAR OD_6Zobagg-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:37:45 FR0000054470 46.9200 EUR 44 XPAR OD_6Zobhfp-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:37:45 FR0000054470 46.9200 EUR 156 XPAR OD_6Zobhfq-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:37:45 FR0000054470 46.9100 EUR 17 CEUX OD_6Zobhfr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:37:45 FR0000054470 46.9100 EUR 55 CEUX OD_6Zobhfr-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:40:38 FR0000054470 46.8900 EUR 65 TQEX OD_6ZocQa1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:44:39 FR0000054470 46.9600 EUR 187 XPAR OD_6ZodRGO-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:44:39 FR0000054470 46.9600 EUR 11 TQEX OD_6ZodRGP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:44:39 FR0000054470 46.9600 EUR 11 TQEX OD_6ZodRGP-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:49 FR0000054470 47.0000 EUR 54 CEUX OD_6Zoek9k-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:49 FR0000054470 47.0000 EUR 27 TQEX OD_6Zoek9l-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:49 FR0000054470 47.0000 EUR 26 CEUX OD_6Zoek9l-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:49 FR0000054470 47.0000 EUR 72 TQEX OD_6Zoek9m-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:49 FR0000054470 47.0000 EUR 62 XPAR OD_6Zoek9n-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:49 FR0000054470 47.0000 EUR 42 XPAR OD_6Zoek9o-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:49 FR0000054470 47.0000 EUR 70 XPAR OD_6Zoek9p-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:50 FR0000054470 46.9900 EUR 56 XPAR OD_6ZoekBZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:50 FR0000054470 46.9900 EUR 130 XPAR OD_6ZoekBa-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:49:50 FR0000054470 46.9900 EUR 174 XPAR OD_6ZoekBb-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:56:03 FR0000054470 47.0000 EUR 48 CEUX OD_6ZogJES-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:56:03 FR0000054470 47.0000 EUR 21 CEUX OD_6ZogJES-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:56:03 FR0000054470 46.9900 EUR 7 TQEX OD_6ZogJEU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:56:03 FR0000054470 46.9900 EUR 31 TQEX OD_6ZogJEU-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:56:03 FR0000054470 46.9900 EUR 26 TQEX OD_6ZogJEV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:56:06 FR0000054470 46.9700 EUR 1 AQEU OD_6ZogK39-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:56:06 FR0000054470 46.9700 EUR 33 AQEU OD_6ZogK39-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:57:58 FR0000054470 46.9900 EUR 66 TQEX OD_6ZognBb-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:57:58 FR0000054470 47.0000 EUR 90 AQEU OD_6ZognDA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:58:12 FR0000054470 47.0000 EUR 27 AQEU OD_6ZogqlL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 12:58:12 FR0000054470 46.9600 EUR 119 CEUX OD_6ZogqsI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:02:34 FR0000054470 46.9800 EUR 159 AQEU OD_6Zohx6D-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:04:18 FR0000054470 47.0000 EUR 223 XPAR OD_6ZoiO1l-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:05:11 FR0000054470 46.9800 EUR 134 XPAR OD_6ZoiblA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:05:11 FR0000054470 46.9800 EUR 108 CEUX OD_6ZoiblA-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:06:04 FR0000054470 46.9700 EUR 124 XPAR OD_6ZoipkB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:09:14 FR0000054470 46.9900 EUR 97 XPAR OD_6Zojd0k-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:09:14 FR0000054470 46.9900 EUR 71 XPAR OD_6Zojd0l-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:09:14 FR0000054470 46.9800 EUR 81 TQEX OD_6Zojd0m-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:09:14 FR0000054470 46.9800 EUR 42 TQEX OD_6Zojd0m-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:09:14 FR0000054470 46.9800 EUR 35 TQEX OD_6Zojd0n-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:09:17 FR0000054470 46.9500 EUR 67 AQEU OD_6ZojdrB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:11:59 FR0000054470 46.9900 EUR 64 CEUX OD_6ZokJx6-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:12:15 FR0000054470 46.9700 EUR 23 CEUX OD_6ZokOF5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:12:15 FR0000054470 46.9700 EUR 90 CEUX OD_6ZokOF5-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:12:15 FR0000054470 46.9700 EUR 209 XPAR OD_6ZokOF9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:12:15 FR0000054470 46.9700 EUR 40 XPAR OD_6ZokOF9-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:12:30 FR0000054470 46.9700 EUR 112 CEUX OD_6ZokSA3-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:12:30 FR0000054470 46.9700 EUR 64 AQEU OD_6ZokSA4-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:15:41 FR0000054470 46.9600 EUR 200 XPAR OD_6ZolFk7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:21:58 FR0000054470 46.9800 EUR 242 XPAR OD_6Zompu2-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:21:58 FR0000054470 46.9800 EUR 194 XPAR OD_6Zompu3-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:22:35 FR0000054470 46.9700 EUR 108 CEUX OD_6ZomzWu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:22:35 FR0000054470 46.9700 EUR 180 TQEX OD_6ZomzWv-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:22:35 FR0000054470 46.9700 EUR 221 XPAR OD_6ZomzWw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:22:49 FR0000054470 46.9700 EUR 114 AQEU OD_6Zon3Cv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:27:26 FR0000054470 46.9500 EUR 140 XPAR OD_6ZooDJK-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:27:26 FR0000054470 46.9500 EUR 146 CEUX OD_6ZooDJK-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:27:27 FR0000054470 46.9400 EUR 64 TQEX OD_6ZooDKB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:28:36 FR0000054470 46.9600 EUR 222 XPAR OD_6ZooVQj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:29:38 FR0000054470 46.9900 EUR 123 AQEU OD_6ZoolUW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:30:08 FR0000054470 46.9900 EUR 170 XPAR OD_6ZootQU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:35:00 FR0000054470 46.9700 EUR 72 CEUX OD_6Zoq7Ev-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:35:00 FR0000054470 46.9700 EUR 27 TQEX OD_6Zoq7Ew-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:35:00 FR0000054470 46.9700 EUR 121 CEUX OD_6Zoq7Ew-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:35:00 FR0000054470 46.9700 EUR 39 TQEX OD_6Zoq7Ex-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:35:00 FR0000054470 46.9700 EUR 63 XPAR OD_6Zoq7F1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:35:00 FR0000054470 46.9700 EUR 78 XPAR OD_6Zoq7F2-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:35:00 FR0000054470 46.9700 EUR 65 AQEU OD_6Zoq7F3-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:36:14 FR0000054470 46.9900 EUR 69 XPAR OD_6ZoqQSe-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:37:02 FR0000054470 46.9900 EUR 73 XPAR OD_6Zoqd6L-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:37:19 FR0000054470 46.9700 EUR 68 XPAR OD_6ZoqhMY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:38:08 FR0000054470 46.9600 EUR 69 XPAR OD_6ZoquGU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:38:08 FR0000054470 46.9600 EUR 202 CEUX OD_6ZoquGV-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:38:08 FR0000054470 46.9600 EUR 66 TQEX OD_6ZoquGW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:39:57 FR0000054470 46.9600 EUR 39 TQEX OD_6ZorMda-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:39:57 FR0000054470 46.9600 EUR 35 TQEX OD_6ZorMda-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:40:00 FR0000054470 46.9500 EUR 71 AQEU OD_6ZorNFn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:42:12 FR0000054470 46.9800 EUR 282 XPAR OD_6ZorveP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:45:34 FR0000054470 46.9900 EUR 133 CEUX OD_6ZosmCF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:45:34 FR0000054470 46.9900 EUR 130 XPAR OD_6ZosmCI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:45:34 FR0000054470 46.9900 EUR 91 XPAR OD_6ZosmCJ-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:45:34 FR0000054470 46.9900 EUR 61 XPAR OD_6ZosmCK-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:45:34 FR0000054470 46.9900 EUR 1 AQEU OD_6ZosmCP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:50:58 FR0000054470 46.9900 EUR 96 CEUX OD_6Zou8bI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:50:58 FR0000054470 46.9900 EUR 67 TQEX OD_6Zou8bJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:50:58 FR0000054470 46.9900 EUR 105 CEUX OD_6Zou8bJ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:50:58 FR0000054470 46.9900 EUR 67 XPAR OD_6Zou8bN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:50:58 FR0000054470 46.9900 EUR 129 XPAR OD_6Zou8bO-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:51:57 FR0000054470 46.9800 EUR 123 AQEU OD_6ZouNt5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:51:57 FR0000054470 46.9800 EUR 22 XPAR OD_6ZouNt5-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:51:57 FR0000054470 46.9800 EUR 28 XPAR OD_6ZouNt6-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:52:01 FR0000054470 46.9800 EUR 95 XPAR OD_6ZouOxL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:54:53 FR0000054470 46.9600 EUR 94 XPAR OD_6Zov7lr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 13:54:53 FR0000054470 46.9600 EUR 66 XPAR OD_6Zov7ls-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:01:52 FR0000054470 47.0000 EUR 255 CEUX OD_6Zowshp-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:01:52 FR0000054470 47.0000 EUR 135 TQEX OD_6Zowshq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:01:52 FR0000054470 47.0000 EUR 62 TQEX OD_6Zowshq-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:01:52 FR0000054470 47.0000 EUR 143 XPAR OD_6Zowshr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:01:52 FR0000054470 47.0000 EUR 143 XPAR OD_6Zowshr-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:01:53 FR0000054470 47.0000 EUR 63 AQEU OD_6Zowstz-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:33:52 FR0000054470 47.0000 EUR 120 XPAR OD_6Zp4w5z-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:33:52 FR0000054470 47.0000 EUR 81 XPAR OD_6Zp4w5z-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 34 AQEU OD_6Zp7INS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 78 AQEU OD_6Zp7INT-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 64 TQEX OD_6Zp7INU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 53 CEUX OD_6Zp7INU-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 12 XPAR OD_6Zp7INV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 10 CEUX OD_6Zp7INW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 162 XPAR OD_6Zp7INW-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 64 CEUX OD_6Zp7INX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 503 XPAR OD_6Zp7INX-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:43:14 FR0000054470 47.0000 EUR 29 CEUX OD_6Zp7INY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:44:04 FR0000054470 46.9900 EUR 62 XPAR OD_6Zp7VCl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:44:04 FR0000054470 46.9900 EUR 1071 XPAR OD_6Zp7VCl-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:44:04 FR0000054470 46.9900 EUR 287 CEUX OD_6Zp7VCm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 14:44:04 FR0000054470 46.9900 EUR 113 AQEU OD_6Zp7VCx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 16:11:02 FR0000054470 47.0000 EUR 42 CEUX OD_6ZpTOsm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 16:19:24 FR0000054470 47.0000 EUR 103 XPAR OD_6ZpVVGw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 16:19:24 FR0000054470 47.0000 EUR 82 XPAR OD_6ZpVVGx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 16:19:24 FR0000054470 47.0000 EUR 30 XPAR OD_6ZpVVGx-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:07:39 FR0000054470 47.0000 EUR 22 CEUX OD_6ZphePR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:07:39 FR0000054470 47.0000 EUR 158 XPAR OD_6ZphePY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:07:39 FR0000054470 47.0000 EUR 496 XPAR OD_6ZphePZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:07:39 FR0000054470 47.0000 EUR 104 CEUX OD_6ZpheQW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:07:39 FR0000054470 47.0000 EUR 600 XPAR OD_6ZpheQX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:07:39 FR0000054470 47.0000 EUR 206 XPAR OD_6ZpheQX-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:07:39 FR0000054470 47.0000 EUR 200 XPAR OD_6ZpheTa-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:11:20 FR0000054470 47.0000 EUR 200 XPAR OD_6Zpia4d-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:11:22 FR0000054470 47.0000 EUR 1233 XPAR OD_6ZpiaNN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:11:22 FR0000054470 47.0000 EUR 81 XPAR OD_6ZpiaNO-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:11:24 FR0000054470 47.0000 EUR 200 XPAR OD_6Zpib19-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:11:45 FR0000054470 47.0000 EUR 200 XPAR OD_6ZpigWz-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:11:45 FR0000054470 47.0000 EUR 30 XPAR OD_6ZpigXA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:11:45 FR0000054470 47.0000 EUR 200 XPAR OD_6ZpigXB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:11:45 FR0000054470 47.0000 EUR 200 XPAR OD_6ZpigXC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:11:47 FR0000054470 47.0000 EUR 200 XPAR OD_6ZpigwL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:12:15 FR0000054470 47.0000 EUR 76 CEUX OD_6ZpioDA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:12:15 FR0000054470 47.0000 EUR 65 AQEU OD_6ZpioDB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:12:15 FR0000054470 47.0000 EUR 63 TQEX OD_6ZpioDB-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:12:15 FR0000054470 47.0000 EUR 10114 CEUX OD_6ZpioDC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:12:15 FR0000054470 47.0000 EUR 206 AQEU OD_6ZpioDC-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:12:15 FR0000054470 47.0000 EUR 98 TQEX OD_6ZpioDD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:12:15 FR0000054470 47.0000 EUR 1739 XPAR OD_6ZpioDE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:12:15 FR0000054470 47.0000 EUR 1489 XPAR OD_6ZpioDE-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:15:11 FR0000054470 47.0000 EUR 95 XPAR OD_6ZpjXws-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:24:53 FR0000054470 47.0000 EUR 55 CEUX OD_6ZplzLv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:24:57 FR0000054470 47.0000 EUR 13 CEUX OD_6Zpm0OR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:24:57 FR0000054470 47.0000 EUR 33 CEUX OD_6Zpm0OS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:25:10 FR0000054470 47.0000 EUR 50 XPAR OD_6Zpm412-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:25:45 FR0000054470 47.0000 EUR 21 XPAR OD_6ZpmD4S-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:27:50 FR0000054470 47.0000 EUR 67 TQEX OD_6ZpmjT6-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:27:50 FR0000054470 47.0000 EUR 36 TQEX OD_6ZpmjT7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:28:00 FR0000054470 47.0000 EUR 294 XPAR OD_6Zpmm3C-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:28:00 FR0000054470 47.0000 EUR 79 XPAR OD_6Zpmm3C-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:28:00 FR0000054470 47.0000 EUR 210 XPAR OD_6Zpmm3E-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/11/2021 17:28:00 FR0000054470 47.0000 EUR 10 XPAR OD_6Zpmm3E-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:00:45 FR0000054470 46.0500 EUR 70 XPAR OD_6ZtZbG1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:00:59 FR0000054470 46.0500 EUR 247 XPAR OD_6ZtZekj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:00:59 FR0000054470 46.0500 EUR 1404 XPAR OD_6ZtZekk-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:00:59 FR0000054470 46.0300 EUR 159 CEUX OD_6ZtZekl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:00:59 FR0000054470 46.0300 EUR 111 CEUX OD_6ZtZekm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:00:59 FR0000054470 46.0300 EUR 150 CEUX OD_6ZtZekm-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:00:59 FR0000054470 46.0300 EUR 150 CEUX OD_6ZtZekn-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:00:59 FR0000054470 46.0300 EUR 45 CEUX OD_6ZtZeko-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:00:59 FR0000054470 46.0300 EUR 150 CEUX OD_6ZtZekp-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:01:07 FR0000054470 45.8600 EUR 20 XPAR OD_6ZtZh0L-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:01:11 FR0000054470 45.8600 EUR 2 XPAR OD_6ZtZhtv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:01:13 FR0000054470 45.8600 EUR 238 XPAR OD_6ZtZiQA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:01:14 FR0000054470 45.8300 EUR 125 CEUX OD_6ZtZibQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:02:02 FR0000054470 45.8600 EUR 160 XPAR OD_6ZtZvFx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:02:02 FR0000054470 45.8600 EUR 86 XPAR OD_6ZtZvFy-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:02:02 FR0000054470 45.8600 EUR 10 XPAR OD_6ZtZvFy-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:02:37 FR0000054470 46.0900 EUR 155 XPAR OD_6Zta4Hl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:02:56 FR0000054470 45.8800 EUR 84 XPAR OD_6Zta9Ge-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:03:02 FR0000054470 45.7500 EUR 73 CEUX OD_6ZtaAnV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:05:02 FR0000054470 46.2500 EUR 526 XPAR OD_6Ztag6K-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:05:02 FR0000054470 46.2500 EUR 44 XPAR OD_6Ztag6K-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:05:48 FR0000054470 46.1400 EUR 84 XPAR OD_6Ztas1F-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:06:11 FR0000054470 46.1000 EUR 511 AQEU OD_6Ztay4Y-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:06:20 FR0000054470 46.1000 EUR 173 XPAR OD_6Ztb0ME-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:06:20 FR0000054470 46.1000 EUR 40 XPAR OD_6Ztb0ME-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:06:20 FR0000054470 46.1000 EUR 133 AQEU OD_6Ztb0MF-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:06:30 FR0000054470 46.0600 EUR 66 AQEU OD_6Ztb2xV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:07:25 FR0000054470 46.1700 EUR 182 XPAR OD_6ZtbHHC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:08:02 FR0000054470 46.0900 EUR 298 CEUX OD_6ZtbQsA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:08:03 FR0000054470 46.0900 EUR 216 CEUX OD_6ZtbRCN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:08:03 FR0000054470 46.0900 EUR 66 CEUX OD_6ZtbRCx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:08:10 FR0000054470 46.0900 EUR 47 CEUX OD_6ZtbSy5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:08:39 FR0000054470 46.0800 EUR 24 CEUX OD_6ZtbaXk-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:08:44 FR0000054470 46.0800 EUR 66 CEUX OD_6ZtbbqK-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:08:44 FR0000054470 46.0800 EUR 19 CEUX OD_6ZtbbqL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:08:44 FR0000054470 46.0800 EUR 77 XPAR OD_6ZtbbqL-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:08:52 FR0000054470 46.0600 EUR 53 AQEU OD_6ZtbdvE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc1yN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc1yO-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc1yP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 61 XPAR OD_6Ztc1yQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 139 XPAR OD_6Ztc1yQ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 41 XPAR OD_6Ztc1yR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 139 XPAR OD_6Ztc1yS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 61 XPAR OD_6Ztc1yS-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 78 XPAR OD_6Ztc1yT-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc1yU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc1yV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:25 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2AI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 111 XPAR OD_6Ztc2H6-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 11 XPAR OD_6Ztc2H7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 78 XPAR OD_6Ztc2H7-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 89 XPAR OD_6Ztc2H8-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 111 XPAR OD_6Ztc2H9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 15 XPAR OD_6Ztc2H9-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2HC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2HH-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 62 XPAR OD_6Ztc2HI-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 138 XPAR OD_6Ztc2HJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 101 XPAR OD_6Ztc2HJ-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 54 XPAR OD_6Ztc2HK-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 45 XPAR OD_6Ztc2HL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 54 XPAR OD_6Ztc2HL-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2Hi-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2Hj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 291 XPAR OD_6Ztc2Hj-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 25 XPAR OD_6Ztc2Hk-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 175 XPAR OD_6Ztc2Hl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2Hm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2Hn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 155 XPAR OD_6Ztc2Ho-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 45 XPAR OD_6Ztc2Km-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 90 XPAR OD_6Ztc2Kn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 110 XPAR OD_6Ztc2Kn-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 45 XPAR OD_6Ztc2Ko-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 110 XPAR OD_6Ztc2Kp-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 45 XPAR OD_6Ztc2Kp-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2Kv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2L5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 200 XPAR OD_6Ztc2LB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.1000 EUR 59 XPAR OD_6Ztc2LC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.0900 EUR 491 XPAR OD_6Ztc2LD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:26 FR0000054470 46.0800 EUR 433 CEUX OD_6Ztc2LE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:29 FR0000054470 46.0100 EUR 140 XPAR OD_6Ztc3Dz-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:29 FR0000054470 46.0000 EUR 1 CEUX OD_6Ztc3E1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:29 FR0000054470 46.0000 EUR 19 CEUX OD_6Ztc3E1-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:10:29 FR0000054470 46.0000 EUR 56 CEUX OD_6Ztc3E8-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:11:29 FR0000054470 45.9200 EUR 84 XPAR OD_6ZtcIhq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:11:29 FR0000054470 45.9400 EUR 147 TQEX OD_6ZtcIht-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:11:29 FR0000054470 45.9500 EUR 74 CEUX OD_6ZtcIhu-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:12:09 FR0000054470 46.0100 EUR 78 CEUX OD_6ZtcT7d-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:12:09 FR0000054470 46.0000 EUR 117 XPAR OD_6ZtcT7e-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:12:18 FR0000054470 46.0000 EUR 74 XPAR OD_6ZtcVUy-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:14:35 FR0000054470 46.1100 EUR 128 XPAR OD_6Ztd5Aa-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:14:35 FR0000054470 46.1100 EUR 267 XPAR OD_6Ztd5Aa-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:15:57 FR0000054470 46.2000 EUR 246 XPAR OD_6ZtdQRE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:17:35 FR0000054470 46.2400 EUR 51 CEUX OD_6Ztdq1j-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:17:35 FR0000054470 46.2400 EUR 22 CEUX OD_6Ztdq1k-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:17:35 FR0000054470 46.2400 EUR 94 CEUX OD_6Ztdq1k-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:17:37 FR0000054470 46.2400 EUR 141 CEUX OD_6ZtdqZC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:17:37 FR0000054470 46.2400 EUR 150 CEUX OD_6ZtdqZC-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:17:39 FR0000054470 46.2300 EUR 45 XPAR OD_6Ztdr1f-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:17:39 FR0000054470 46.2400 EUR 11 CEUX OD_6Ztdr1g-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:17:39 FR0000054470 46.2300 EUR 153 XPAR OD_6Ztdr1g-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:17:55 FR0000054470 46.1900 EUR 225 TQEX OD_6Ztdv6x-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:19:02 FR0000054470 46.1900 EUR 370 XPAR OD_6ZteCZx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:19:02 FR0000054470 46.1600 EUR 46 CEUX OD_6ZteCZy-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:19:02 FR0000054470 46.1600 EUR 38 CEUX OD_6ZteCZz-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:20:29 FR0000054470 46.4000 EUR 69 XPAR OD_6ZteZDh-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:11 FR0000054470 46.4300 EUR 500 CEUX OD_6Ztek0Y-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:11 FR0000054470 46.4300 EUR 500 CEUX OD_6Ztek0Z-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:11 FR0000054470 46.4300 EUR 316 CEUX OD_6Ztek0Z-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:11 FR0000054470 46.4300 EUR 184 CEUX OD_6Ztek0a-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:11 FR0000054470 46.4300 EUR 316 CEUX OD_6Ztek0a-04

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:11 FR0000054470 46.4300 EUR 184 CEUX OD_6Ztek0b-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:11 FR0000054470 46.4200 EUR 1600 XPAR OD_6Ztek3x-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:12 FR0000054470 46.4300 EUR 206 CEUX OD_6ZtekSP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:14 FR0000054470 46.4300 EUR 15 CEUX OD_6ZteksC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:21 FR0000054470 46.4300 EUR 95 CEUX OD_6Ztemna-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:25 FR0000054470 46.4300 EUR 500 CEUX OD_6ZtenqB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:21:28 FR0000054470 46.4300 EUR 456 CEUX OD_6Zteocs-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:22:02 FR0000054470 46.4300 EUR 15 AQEU OD_6ZtexOR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:23:44 FR0000054470 46.4800 EUR 65 XPAR OD_6ZtfNnI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:23:44 FR0000054470 46.4800 EUR 189 XPAR OD_6ZtfNnJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:23:44 FR0000054470 46.4800 EUR 150 XPAR OD_6ZtfNnJ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:23:44 FR0000054470 46.4800 EUR 12 XPAR OD_6ZtfNnK-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:23:56 FR0000054470 46.4500 EUR 13 XPAR OD_6ZtfQwJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:23:56 FR0000054470 46.4500 EUR 26 XPAR OD_6ZtfQwK-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:23:56 FR0000054470 46.4500 EUR 36 XPAR OD_6ZtfQwK-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:23:56 FR0000054470 46.4500 EUR 92 XPAR OD_6ZtfQwL-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:23:56 FR0000054470 46.4500 EUR 37 XPAR OD_6ZtfQwM-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:25:20 FR0000054470 46.4300 EUR 44 CEUX OD_6ZtfmtC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:25:20 FR0000054470 46.4300 EUR 21 XPAR OD_6ZtfmtD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:25:20 FR0000054470 46.4300 EUR 254 XPAR OD_6ZtfmtD-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:25:20 FR0000054470 46.4300 EUR 115 CEUX OD_6ZtfmtE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:25:20 FR0000054470 46.4300 EUR 262 CEUX OD_6ZtfmtE-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:25:20 FR0000054470 46.4300 EUR 324 CEUX OD_6ZtfmtF-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:25:20 FR0000054470 46.4300 EUR 88 CEUX OD_6ZtfmtG-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:25:20 FR0000054470 46.4300 EUR 491 AQEU OD_6ZtfmtH-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:27:33 FR0000054470 46.5700 EUR 554 XPAR OD_6ZtgLQO-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:28:34 FR0000054470 46.5700 EUR 222 XPAR OD_6ZtgbKC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:30:37 FR0000054470 46.6700 EUR 323 XPAR OD_6Zth7FR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:32:31 FR0000054470 46.6600 EUR 245 XPAR OD_6Zthb5s-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:32:31 FR0000054470 46.6600 EUR 64 XPAR OD_6Zthb5s-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:35:33 FR0000054470 46.8400 EUR 106 CEUX OD_6ZtiMRl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:35:33 FR0000054470 46.8400 EUR 394 CEUX OD_6ZtiMRm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:35:33 FR0000054470 46.8400 EUR 394 CEUX OD_6ZtiMRm-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:36:09 FR0000054470 46.9000 EUR 235 XPAR OD_6ZtiVhV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:36:09 FR0000054470 46.9100 EUR 64 CEUX OD_6ZtiVhV-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:36:09 FR0000054470 46.9000 EUR 122 XPAR OD_6ZtiVhW-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:36:09 FR0000054470 46.9100 EUR 436 CEUX OD_6ZtiVhW-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:36:09 FR0000054470 46.9000 EUR 500 XPAR OD_6ZtiVhW-05

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:36:09 FR0000054470 46.9100 EUR 290 CEUX OD_6ZtiVhX-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:37:22 FR0000054470 46.8200 EUR 125 AQEU OD_6ZtiojQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:38:46 FR0000054470 46.8200 EUR 5 XPAR OD_6ZtjAT0-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:38:46 FR0000054470 46.8200 EUR 345 XPAR OD_6ZtjAT0-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:39:10 FR0000054470 46.8000 EUR 618 CEUX OD_6ZtjGiQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:39:10 FR0000054470 46.8000 EUR 960 CEUX OD_6ZtjGiR-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:39:10 FR0000054470 46.7800 EUR 158 XPAR OD_6ZtjGiS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:41:01 FR0000054470 46.8100 EUR 24 XPAR OD_6ZtjjoF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:41:01 FR0000054470 46.8100 EUR 190 XPAR OD_6ZtjjoG-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:43:05 FR0000054470 46.8600 EUR 223 XPAR OD_6ZtkFpQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:43:05 FR0000054470 46.8600 EUR 19 XPAR OD_6ZtkFpR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:43:05 FR0000054470 46.8600 EUR 76 XPAR OD_6ZtkFpR-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:47:00 FR0000054470 46.9300 EUR 48 XPAR OD_6ZtlF8Y-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:47:00 FR0000054470 46.9300 EUR 481 XPAR OD_6ZtlFBr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:47:00 FR0000054470 46.9300 EUR 150 XPAR OD_6ZtlFBs-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:48:19 FR0000054470 46.9100 EUR 38 CEUX OD_6ZtlZfd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:48:19 FR0000054470 46.9100 EUR 38 CEUX OD_6ZtlZfd-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:48:19 FR0000054470 46.9100 EUR 156 CEUX OD_6ZtlZfe-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:49:24 FR0000054470 46.9100 EUR 2 CEUX OD_6ZtlqRW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:49:24 FR0000054470 46.9100 EUR 902 CEUX OD_6ZtlqRX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:49:24 FR0000054470 46.9000 EUR 405 XPAR OD_6ZtlqRv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:49:24 FR0000054470 46.9000 EUR 447 XPAR OD_6ZtlqRw-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:49:24 FR0000054470 46.8900 EUR 304 AQEU OD_6ZtlqSF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:52:15 FR0000054470 46.9400 EUR 155 XPAR OD_6ZtmYuw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:52:15 FR0000054470 46.9400 EUR 278 XPAR OD_6ZtmYux-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:52:15 FR0000054470 46.9400 EUR 408 XPAR OD_6ZtmYux-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:52:15 FR0000054470 46.9400 EUR 324 XPAR OD_6ZtmYuy-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:53:19 FR0000054470 46.8800 EUR 73 XPAR OD_6ZtmpgV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:53:21 FR0000054470 46.8900 EUR 240 AQEU OD_6ZtmqHM-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:53:21 FR0000054470 46.8800 EUR 605 TQEX OD_6ZtmqIU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:53:24 FR0000054470 46.9000 EUR 1 CEUX OD_6Ztmr07-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:55:29 FR0000054470 46.9200 EUR 768 CEUX OD_6ZtnNN1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:56:47 FR0000054470 46.8900 EUR 70 XPAR OD_6Ztnhi9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:57:13 FR0000054470 46.8600 EUR 99 CEUX OD_6Ztnocf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:57:42 FR0000054470 46.9500 EUR 275 XPAR OD_6ZtnwCF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:59:19 FR0000054470 46.9200 EUR 3 XPAR OD_6ZtoLJD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:59:19 FR0000054470 46.9200 EUR 595 XPAR OD_6ZtoLJE-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 09:59:19 FR0000054470 46.9000 EUR 72 TQEX OD_6ZtoLJs-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:01:11 FR0000054470 46.9900 EUR 111 XPAR OD_6ZtooXG-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:01:11 FR0000054470 46.9900 EUR 70 XPAR OD_6ZtooXH-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:01:11 FR0000054470 46.9900 EUR 174 XPAR OD_6ZtooXH-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:01:11 FR0000054470 46.9900 EUR 149 XPAR OD_6ZtooXI-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:16:37 FR0000054470 47.0000 EUR 17 CEUX OD_6ZtshTl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:16:59 FR0000054470 47.0000 EUR 114 AQEU OD_6Ztsn7i-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:17:00 FR0000054470 47.0000 EUR 48 CEUX OD_6ZtsnLA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:17:00 FR0000054470 47.0000 EUR 71 TQEX OD_6ZtsnLB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:19:30 FR0000054470 47.0000 EUR 104 CEUX OD_6ZttQGG-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:19:30 FR0000054470 46.9900 EUR 15 TQEX OD_6ZttQGH-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:19:30 FR0000054470 47.0000 EUR 61 CEUX OD_6ZttQGI-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:19:30 FR0000054470 46.9900 EUR 352 TQEX OD_6ZttQGJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:19:30 FR0000054470 47.0000 EUR 88 CEUX OD_6ZttQGJ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:21:47 FR0000054470 47.0000 EUR 345 XPAR OD_6Ztu07t-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:22:46 FR0000054470 47.0000 EUR 87 AQEU OD_6ZtuFFm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:22:56 FR0000054470 46.9900 EUR 301 CEUX OD_6ZtuHs1-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:22:57 FR0000054470 47.0000 EUR 65 XPAR OD_6ZtuIJt-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:23:02 FR0000054470 47.0000 EUR 95 XPAR OD_6ZtuJZm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:01 FR0000054470 47.0000 EUR 66 CEUX OD_6ZtwZlD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:01 FR0000054470 47.0000 EUR 160 CEUX OD_6ZtwZlD-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:01 FR0000054470 47.0000 EUR 250 XPAR OD_6ZtwZlE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:01 FR0000054470 47.0000 EUR 440 XPAR OD_6ZtwZlE-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:02 FR0000054470 47.0000 EUR 67 AQEU OD_6Ztwa09-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:10 FR0000054470 46.9800 EUR 8 TQEX OD_6ZtwcAZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:10 FR0000054470 46.9800 EUR 12 TQEX OD_6ZtwcAZ-04

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:10 FR0000054470 46.9800 EUR 5 TQEX OD_6ZtwcAa-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:10 FR0000054470 46.9800 EUR 40 TQEX OD_6ZtwcAi-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:10 FR0000054470 46.9800 EUR 5 TQEX OD_6ZtwcAi-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:32:13 FR0000054470 46.9100 EUR 284 CEUX OD_6ZtwcjI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:34:55 FR0000054470 46.9400 EUR 65 XPAR OD_6ZtxIy2-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:35:58 FR0000054470 46.9500 EUR 13 XPAR OD_6ZtxZKv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:35:58 FR0000054470 46.9500 EUR 147 XPAR OD_6ZtxZKw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:38:42 FR0000054470 47.0000 EUR 524 XPAR OD_6ZtyG9y-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:38:44 FR0000054470 46.9700 EUR 224 CEUX OD_6ZtyGT3-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:38:44 FR0000054470 46.9700 EUR 246 CEUX OD_6ZtyGT4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:41:04 FR0000054470 46.9800 EUR 157 XPAR OD_6Ztyqru-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:41:04 FR0000054470 46.9800 EUR 111 XPAR OD_6Ztyqrv-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:41:04 FR0000054470 46.9800 EUR 40 XPAR OD_6Ztyqrw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:41:27 FR0000054470 47.0000 EUR 86 XPAR OD_6Ztyx18-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:42:05 FR0000054470 46.9900 EUR 100 AQEU OD_6Ztz6ny-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:43:11 FR0000054470 46.9900 EUR 126 CEUX OD_6ZtzNvK-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:43:11 FR0000054470 46.9900 EUR 17 CEUX OD_6ZtzNvL-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:43:11 FR0000054470 46.9900 EUR 102 AQEU OD_6ZtzNvP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:44:36 FR0000054470 47.0000 EUR 10 XPAR OD_6Ztzk59-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:44:36 FR0000054470 47.0000 EUR 150 XPAR OD_6Ztzk5A-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:44:36 FR0000054470 47.0000 EUR 600 XPAR OD_6Ztzk5A-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:44:36 FR0000054470 47.0000 EUR 181 XPAR OD_6Ztzk9F-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:45:42 FR0000054470 47.0000 EUR 140 CEUX OD_6Zu01KE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:45:53 FR0000054470 46.9900 EUR 13 AQEU OD_6Zu046Y-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:45:53 FR0000054470 46.9900 EUR 52 AQEU OD_6Zu046Z-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:45:53 FR0000054470 46.9200 EUR 7 TQEX OD_6Zu047p-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:45:53 FR0000054470 46.9200 EUR 33 TQEX OD_6Zu047p-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:45:55 FR0000054470 46.9200 EUR 155 TQEX OD_6Zu04bN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:47:04 FR0000054470 46.9100 EUR 255 XPAR OD_6Zu0MWY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:51:12 FR0000054470 46.9500 EUR 21 CEUX OD_6Zu1PDJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:51:12 FR0000054470 46.9500 EUR 89 CEUX OD_6Zu1PDJ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:52:02 FR0000054470 46.9800 EUR 19 XPAR OD_6Zu1cBs-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:53:44 FR0000054470 46.9800 EUR 18 AQEU OD_6Zu22cS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:56:05 FR0000054470 46.9900 EUR 63 XPAR OD_6Zu2dP8-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:56:17 FR0000054470 46.9800 EUR 36 AQEU OD_6Zu2gUr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:56:58 FR0000054470 47.0000 EUR 23 XPAR OD_6Zu2rBz-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:58:31 FR0000054470 47.0000 EUR 9 CEUX OD_6Zu3FTu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:58:31 FR0000054470 47.0000 EUR 316 CEUX OD_6Zu3FTu-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:58:31 FR0000054470 47.0000 EUR 613 CEUX OD_6Zu3FTv-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:58:31 FR0000054470 47.0000 EUR 152 AQEU OD_6Zu3FTv-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:58:31 FR0000054470 46.9900 EUR 300 XPAR OD_6Zu3FTw-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:58:31 FR0000054470 46.9900 EUR 3 XPAR OD_6Zu3FTx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:58:31 FR0000054470 46.9900 EUR 41 XPAR OD_6Zu3FTx-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:58:31 FR0000054470 46.9900 EUR 836 XPAR OD_6Zu3FTy-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:59:23 FR0000054470 46.9300 EUR 143 XPAR OD_6Zu3Spf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:59:25 FR0000054470 46.9300 EUR 53 XPAR OD_6Zu3TWv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:59:25 FR0000054470 46.9300 EUR 186 XPAR OD_6Zu3TWv-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 10:59:25 FR0000054470 46.9300 EUR 184 XPAR OD_6Zu3TWw-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 11:00:07 FR0000054470 46.9100 EUR 69 CEUX OD_6Zu3eJk-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 11:02:30 FR0000054470 46.9000 EUR 69 XPAR OD_6Zu4FUY-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/11/2021 11:02:30 FR0000054470 46.9000 EUR 3 XPAR OD_6Zu4FUY-06