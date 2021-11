Intervest Offices & Warehouses NV: Tussentijdse Verklaring Derde Kwartaal 2021

English Dutch French

Realisatie belangrijke mijlpalen in strategisch groeiplan #connect2022

door focus op actief verhuurbeleid en duurzame waardecreatie via inhouse

(her)ontwikkelingen, wat resulteert in een solide basis voor de toekomst

Solide financiële resultaten

EPRA resultaat per aandeel van € 1,30 voor 9M 2021: +10% tegenover 9M 2020

Verhoging van eerder gecommuniceerde verwacht EPRA resultaat per aandeel voor 2021 van € 1,65 - € 1,68 naar € 1,70 - € 1,72

Bevestiging van beoogde brutodividend van € 1,53 voor 2021 - op hetzelfde peil als voor 2020



Focus op actief verhuurbeleid resulteert in sterke kerncijfers

Bezettingsgraad totale vastgoedportefeuille: +1% tot 94%

Organische groei huurinkomsten: 5%

Belangrijke verhuurtransacties in de logistieke portefeuille in Genk, Herentals, Herstal, Oevel en Eindhoven

Investeringen als fundament voor toekomstige waardecreatie

Focus op toekomstig ontwikkelingspotentieel en toekomstbestendig moderniseren van de bestaande portefeuille

Toename reële waarde vastgoedbeleggingen met € 97 miljoen of 9,5%

Solide basis voor de toekomst

Twee vastgoedsegmenten, gediversifieerde huurders, sterke balans en voldoende investeringsruimte door € 120 miljoen niet-gebruikte kredietlijnen

Realisatie groei vastgoedportefeuille van 25% sinds 2019

Toekomstige mogelijke waardetoename over een periode Q4 2021 - 2025 tussen

€ 238 – € 281 miljoen door (her)ontwikkelingsprojecten





Bijlage