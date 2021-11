Maître Charles Chevrette se joint au conseil d’administration de la corporation aurifère Opus One

English French

MONTRÉAL, 08 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One Inc. (OOR: TSXV) (« Opus One Gold Corp. » ou la « Société »), une société d'exploration minière qui concentre ses efforts sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de grande qualité, à des endroits accessibles par route, a le plaisir d'annoncer que Maître Charles Chevrette se joint à son conseil d’administration en tant que directeur indépendant.

Maître Charles Chevrette est associé au sein du groupe du droit des affaires au bureau de Montréal de McCarthy Tétrault. Il est membre du Barreau du Québec depuis 1993 et jouit d’une solide réputation au Québec en matière de capital d’investissement, de capital de risque, de fusions et acquisitions, et de gouvernance.

Fort d’une connaissance approfondie de l’industrie et du marché ainsi que d’un savoir-faire transactionnel éprouvé, Me Chevrette est bien au fait du milieu des affaires québécois. Il possède une expérience de première main auprès d’acteurs institutionnels clés et connaît les particularités de leurs besoins commerciaux.

Me Chevrette est conseiller stratégique auprès de nombreuses sociétés québécoises et conseiller juridique canadien auprès de multinationales et d’investisseurs internationaux exerçant leurs activités au Canada. Son expertise en matière de politiques publiques est recherchée, notamment lors de transactions commerciales et financières impliquant des entités gouvernementales.

Avant de se consacrer à la pratique du droit, Me Chevrette a notamment œuvré en politique au sein du cabinet du chef de l’Opposition officielle à la Chambre des Communes et du cabinet du premier ministre du Québec.

Me Chevrette est également auteur de plusieurs ouvrages et articles en matière de droit corporatif québécois et canadien.

Dans le cadre de sa nomination au Conseil d'administration, Me Chevrette s'est vu attribuer 500 000 options d'achat d'actions dans le cadre du plan d'options d'achat d'actions de la Société. Chaque option d'achat d'actions peut être exercée au prix de 0,10 $ par action pendant une période de cing ans à compter de la date d'attribution.

M. Louis Morin, PDG, déclare : « Opus One Gold Corp s'est donné comme mission de créer des actifs de grande valeur pour ses actionnaires. À cet égard, au nom du conseil de direction de la société nous sommes très heureux d'accueillir Me Charles Chevrette en tant que nouveau membre du conseil d'administration d'Opus One Gold Corp. Me Chevrette possède une vaste expérience en gouvernance d'entreprise, et il apportera une aide précieuse pour guider l'entreprise dans ses démarches et transactions stratégiques. »

