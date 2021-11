Lacroix : Chiffre d’affaires en hausse de 16,7% sur les 9 premiers mois de l’année

English French





08/11/2021

Chiffre d’affaires en hausse de 16,7%

sur les 9 premiers mois de l’année

Objectifs 2021 confirmés

Hausse du chiffres d’affaires de 16,7% depuis le 1er janvier

Sur le seul 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires de LACROIX s’établit à 110,3 M€, en repli de 7,6%. Comme attendu, cette évolution reflète l’accentuation des perturbations liées à la pénurie de composants et de certains décalages de projets. Malgré ces éléments, la dynamique commerciale reste soutenue sur l’ensemble des activités du Groupe.

Au total, le chiffre d’affaires de LACROIX sur les 9 premiers mois de l’année ressort à 365,1 M€, contre 312,9 M€ en progression de 16,7% par rapport à la même période de 2020 et stable par rapport aux niveaux d’avant crise. Toutes les activités contribuent à la croissance de la période.

A noter sur le trimestre comme en cumul, l’absence d’effets de périmètre significatifs.

CA en millions d’euros T3

2021 Juil - Sep

2020 Variation 9M

2021 Jan - Sep

2020 Variation Activité Electronics 70,5 75,1 -6,1% 238,3 196,1 +21,5% Activité City 23,9 26,7 -10,4% 76,6 69,0 +11,1% Activité Environment 15,9 17,6 -9,8% 50,3 47,8 +5,1% Total LACROIX Group 110,3 119,4 -7,6% 365,1 312,9 +16,7%

Note : En raison du changement de date de clôture, la période de juillet à septembre 2020 correspond au 4ème trimestre de l’exercice 2019/2020.

Activité Electronics

L’activité Electronics enregistre sur le 3ème trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 70,5 M€, en baisse de 6,1% par rapport à l’exercice précédent. Ce repli renvoie logiquement aux perturbations liées à la disponibilité des composants et à l’impact indirect des fermetures d’usines de plusieurs constructueurs automobiles sur la période.

Depuis le 1er janvier 2021, l’activité Electronics cumule un chiffre d’affaires de 238,3 M€, en progression de 21,5% par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2020, et en très léger repli par rapport à la même période en 2019 (-1,6%).

Activité City

A l’instar des deux premiers trimestres de l’année, l’activité City est tirée principalement par la bonne dynamique des segments Eclairage Public et V2X, tandis que les segments Traffic et Signalisation ont été pénalisés par des décalages de projets et un effet de base défavorable (rebond d’activité post covid sur la période juillet à septembre 2020). Elle affiche un chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre de 23,9 M€, contre 26,7 M€ en 2020, soit une baisse de 10,4%.

En cumul, l’activité City s’inscrit en progression de 11,1% par rapport à 2020. Elle est stable

par rapport à 2019, à 76,6 M€ (-0,6%).

Activité Environment

Le chiffre d’affaires de l’activité Environment de son côté, s’établit à 15,9 M€ sur le 3ème trimestre 2021, en baisse de 9,8%, une évolution qui s’explique par une base de comparaison défavorable par rapport à la période de juillet à septembre 2020, au cours de laquelle le chiffre d’affaires avait progressé de 17,4%. Par ailleurs, le Smart Grid dont l’activité reste très bien orientée, aura été temporairement impacté sur le mois de juillet par les inondations en Allemagne.

Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de l’activité Environment s’inscrit à 50,3 M€, en hausse de 5,1% par rapport à la période comparable en 2020. Par rapport à la même période de 2019, l’activité progresse de 9,4%.

Objectifs annuels préservés

LACROIX anticipe un niveau d’activité et une répercussion des hausses de prix de composants et des matières premières lui permettant d’atteindre l’objectif de 500M€ de chiffre d’affaires d’ici la fin de l’exercice. Cet objectif reste conditionné à la stabilité de la situation des approvisionnements en composants électroniques.

LACROIX confirme également son objectif d’EBITDA courant entre 5,8% et 6,1% d’ici fin d’année.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2021 : 14 février 2022 après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2020, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

