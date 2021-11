L’Olympique de Marseille modernise sa gestion financière grâce à la solution d'automatisation du processus Procure-to-Pay d’Esker

LYON, le 8 novembre 2021 — Dans l’industrie sportive, une parfaite maîtrise des processus financiers est une garantie de résilience économique. L’Olympique de Marseille l’a bien compris en s’appuyant sur les solutions de digitalisation d’Esker pour couvrir l’intégralité de son cycle fournisseurs. L’enjeu ? Automatiser ses processus administratifs et financiers pour libérer les fonctions financières des tâches fastidieuses et gagner en visibilité sur les budgets.



Un objectif : mettre en place une solution modulable de pilotage des factures fournisseurs et des demandes d'achats et dépenses

De par la nature de leur activité, les clubs sportifs ont un fonctionnement financier qui leur impose de faire preuve d’une grande agilité tout au long de l’année. En effet, ces derniers doivent réajuster leurs budgets au gré des compétitions, selon les victoires ou les défaites de leurs clubs. Dans ce souci de gain d’agilité, l’OM a décidé de digitaliser l’ensemble de son cycle fournisseurs en s’appuyant sur l’expertise d’Esker : l’OM collabore régulièrement avec plus de 300 fournisseurs et gère en moyenne (hors période de Covid-19) 1000 à 1500 factures par mois. Une démarche qui va de pair avec une approche agile de traçabilité des dépenses. En pratique, l’interface de gestion des factures fournisseurs d’Esker a été mise en place en octobre 2019 et le module d’engagement financier a été déployé à partir de juillet 2020 au sein des 7 sociétés de l’OM.

L’approche 360° d’Esker, via la mise en place d'une solution complète de dématérialisation de notre cycle Purchase-to-Pay, est venue pallier les limites de notre ancien système de gestion des factures fournisseurs. En effet, la validation des demandes d’achats se faisait encore au format papier avec le risque de perte de documents que cela induit. Désormais, le processus de validation des engagements est respecté grâce à un workflow optimisé. De même, nous avions des difficultés à construire nos budgets car nous n’avions pas d’informations sur les engagements non facturés. Pour avoir des budgets au plus juste, il fallait donc que ces informations soient tracées dans un outil. C’est pour cette raison que nous avons décidé de passer à l’ étape supérieure en digitalisant l’ensemble du cycle fournisseurs. Dès notre rencontre avec les équipes d’Esker, nous avons senti qu’ils avaient une solution modulable, qui rentrait en parfaite adéquation avec notre besoin. De plus, nous avons été immédiatement séduits par son ergonomie conviviale et intuitive. Désormais, nous avons un processus de collaboration efficace !» explique Marjorie Lagrange, Contrôleur de gestion chez l’Olympique de Marseille

Un accompagnement sur-mesure

A l’écoute des attentes spécifiques du club Marseillais, Esker est allé encore plus loin en déployant pour l’OM une large gamme de fonctionnalités supplémentaires en phase avec leur volonté de fluidifier les processus de travail. Par exemple, l’ajout de champs dynamiques a accéléré la saisie des données, les graphiques de dépenses permettent en un clin d’œil d’avoir un suivi budgétaire en temps réel et la création de formulaires d’intégration des nouveaux fournisseurs a largement amélioré la performance des dispositifs en place. Ces services sont synonymes de gains de temps considérables et de prise en main rapide des outils par les 120 utilisateurs de l’interface.

Nous sommes ravis de la réactivité déployée par Esker qui a su nous proposer des solutions évolutives complètement en phase avec les besoins particuliers de notre écosystème. Alors que nous étions confrontés à la nécessité de mettre en œuvre une interface à la fois simple et modulable de contrôle budgétaire, Esker nous a accompagné de bout en bout pour concevoir une interface sur-mesure. Nous avons dès le départ été sur la même longueur d’onde en matière de modernisation et d’automatisation de nos solutions. L’objectif est aujourd'hui atteint car nous disposons désormais d’une meilleure visibilité globale sur l’évolution de nos dépenses et également d’une meilleure traçabilité des engagements pas encore facturés. A l’heure où la pandémie de COVID-19 continue de bouleverser l’agenda et les règles du jeu du monde sportif, le gain de temps offert par la solution d’Esker nous permet de nous focaliser d’avantage sur l’analyse de nos données.» ajoute Philippe Cambier, Chef Comptable chez l’OM

Une collaboration pérenne et efficace

Ce qui a séduit l’OM dans l’approche d’Esker, c’est d’abord la bonne compréhension de ses besoins puis l’intégration rapide et transparente de la solution. Mais c’est avant tout la qualité de l’accompagnement et de la formation qui a fait la différence : du design personnalisé de la solution, à sa mise en production, en passant par la projection de leurs besoins futurs. Confinement oblige, la prise en main de ces nouveaux outils s’est faite à distance. Cette configuration n’a pas empêché les utilisateurs de la plateforme de se les approprier rapidement. L’interface pratique, intuitive, conviviale et ergonomique déployée par Esker a en effet suscité l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes du projet.

L’adoption de la solution Procure-to-Pay d’Esker a été un véritable ”plus“ pour mon poste. Etant en charge de la comptabilité fournisseur, j’ai pu gagner énormément de temps au quotidien. En pratique, le rapprochement rapide avec les bons de commande facilite considérablement la saisie des factures. L’accompagnement renforcé d’Esker dans cette transition a conduit à une prise en main réussie de ce nouvel outil.» Explique Marjorie Bouet, Comptable fournisseur chez l’OM. Notre expertise avérée dans le domaine sportif nous a permis d’appréhender rapidement les attentes de l’OM. Chez Esker, nous mettons un point d’honneur à accompagner nos clients de la conception à la mise en production. Dans le cas de l’Olympique de Marseille, nous avons travaillé main dans la main pour bâtir une solution à même d’évoluer au rythme de la transformation numérique du club.», conclut Jean-Michel Bérard, CEO d’Esker.

À propos de l’Olympique de Marseille

Club fondé en 1899, l’Olympique de Marseille possède l'un des plus beaux palmarès du football français avec 11 titres de champion de France, 10 coupes de France, 3 coupes de la Ligue et 1 victoire en Ligue des Champions. L’Olympique de Marseille a le plus grand nombre de sympathisants en France (13 M de fans sur ses plateformes digitales) et évolue à l’Orange Vélodrome dont la capacité d’accueil est de 67 000 spectateurs.

Pour plus d'informations : http://www.om.fr/

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 dont plus des 2/3 à l’international.

