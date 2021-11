First Advantage se expande por medio de adquisiciones de Corporate Screening con sede en Estados Unidos y MultiLatin con sede en México

Portuguese Spanish

Corporate Screening contribuirá con experiencia y tecnología verticales optimizadas y MultiLatin ofrecerá mayor participación de mercado en América Latina



Corporate Screening fortalece las soluciones de atención médica y educación superior de First Advantage con la adición de profunda experiencia de evaluación, verificación y conformidad, así como una base de clientes atractiva, productos innovadores y soluciones personalizadas para los principales mercados finales

MultiLatin expande estratégicamente la presencia de First Advantage en América Latina con la adición de equipos locales de operaciones de evaluación y verificación, cumplimiento y ventas y éxito del cliente, así como una base diversificada de clientes internacionales y locales

Los equipos administrativos experimentados de ambas empresas se unirán a First Advantage para ayudar a impulsar el crecimiento continuo



ATLANTA, Nov. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Advantage Corporation (NASDAQ: FA), un proveedor líder global de soluciones tecnológicas para la evaluación, verificación, seguridad y cumplimiento relacionadas con el capital humano, anunció hoy que celebró acuerdos definitivos de adquisición de dos proveedores de evaluación: Corporate Screening Services, Inc., un proveedor de soluciones de evaluación y cumplimiento centrado atención médica y educación superior con sede en Cleveland, Ohio, y MultiLatin Advisors, S.A. de C.V., un proveedor de evaluación y verificaciones con sede en la Ciudad de México, México. Estas transacciones en efectivo se espera que cierren en el cuarto trimestre de 2021.

“Estas adquisiciones están alineadas con nuestras prioridades de asignación de capital y nos ofrecen experiencia vertical acelerada, innovación de productos y, en el caso de MultiLatin, expansión internacional”, dijo Scott Staples, director ejecutivo de First Advantage. "Con la adquisición de estas organizaciones con profunda experiencia en sus respectivos mercados, First Advantage fortalecerá sus ofertas de soluciones de atención médica y educación superior, y asimismo expandirá de forma estratégica su presencia y alcance internacional. Ambas organizaciones cuentan con equipos de liderazgo experimentados que se unirán a First Advantage para ayudar a impulsar el crecimiento dentro de estos mercados, y estamos muy contentos de integrarlos”.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos. Las palabras "cree", "puede", "hará", "estima", "continúa", "anticipa", "intenta", "espera" y expresiones similares pretenden identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos, incertidumbres, suposiciones o cambios en circunstancias difíciles de predecir o cuantificar, incluyendo los descritos bajo la sección de “Factores de Riesgo” en nuestro folleto, con fecha 22 de junio de 2021, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) de conformidad con la Regla 424(b)(4) de la Ley de Valores de 1933, ya que dichos factores pueden actualizarse periódicamente en nuestros informes periódicos ante la SEC, que están accesibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o modificar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley.

Acerca de First Advantage

First Advantage (NASDAQ: FA) es un proveedor global líder de soluciones tecnológicas para evaluación, verificaciones, seguridad y cumplimiento relacionadas con capital humano. La empresa ofrece soluciones y perspectivas innovadoras que ayudan a los clientes a gestionar el riesgo y contratar a los mejores talentos. los productos y soluciones de First Advantage, habilitados por su plataforma de tecnología patentada, ayudan a las empresas a proteger sus marcas y ofrecer ambientes más seguros para sus clientes y sus recursos más importantes: empleados, contratistas, trabajadores temporales, inquilinos y conductores. First Advantage, con sede en Atlanta, Georgia, realiza evaluaciones en más de 200 países y territorios en representación de sus más de 30,000 clientes. Para más información acerca de First Advantage, visite el sitio web de la Empresa en https://fadv.com/ .

