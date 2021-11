First Advantage se expande com a aquisição da Corporate Screening dos EUA e MultiLatin do México

Portuguese Spanish

Corporate Screening irá contribuir com Experiência e Tecnologia Verticais Aprimoradas e MultiLatin Proporcionar Maior Participação de Mercado na América Latina



A Corporate Screening fortalece as soluções de saúde e educação superior da First Advantage, adicionando profunda expertise de avaliação, verificação e conformidade, bem como uma base de clientes atraente, produtos inovadores e soluções personalizadas para os principais mercados finais

A MultiLatin expande estrategicamente a presença da First Advantage na América Latina, adicionando equipes locais de avaliação e verificação, conformidade e vendas, e sucesso do cliente, bem como uma base diversificada de clientes internacionais e locais

Equipes de gestão experientes de ambas as empresas se unirão à First Advantage para ajudar a impulsionar o crescimento contínuo



ATLANTA, Nov. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A First Advantage Corporation (NASDAQ: FA), fornecedora líder global de soluções tecnológicas de avaliação, verificação, segurança e conformidade de capital humano, anunciou hoje que celebrou acordos definitivos de aquisição de dois provedores de avaliação: Corporate Screening Services, Inc., um provedor de soluções de avaliação e conformidade focado em saúde e educação superior com sede em Cleveland, Ohio, e MultiLatin Advisors, S.A. de C.V, um provedor de avaliação e verificação com sede na Cidade do México, México. Essas transações em dinheiro devem ser finalizadas no quarto trimestre de 2021.

“Essas aquisições estão alinhadas com nossas prioridades de alocação de capital e irão proporcionar experiência vertical acelerada, inovação de produto e, no caso da MultiLatin, expansão internacional”, disse Scott Staples, Diretor Executivo da First Advantage. “Com a aquisição dessas organizações com profundo conhecimento em seus respectivos mercados, a First Advantage irá fortalecer suas ofertas de soluções de saúde e ensino superior, e ampliar estrategicamente sua presença e alcance internacional. Estamos muito contentes com a aquisição das duas empresas que possuem equipes de liderança experientes que se unirão à First Advantage para ajudar a impulsionar o crescimento nesses mercados.”

Declarações de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Declarações de previsão incluem todas as declarações que não sejam de fatos históricos. As palavras “acredita”, “espera”, “estimativa”, "projeto”, “pretende”, “acredita”, “planeja” e expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações de previsão. Essas declarações de previsão estão sujeitas a vários riscos, incertezas, suposições ou mudanças de circunstâncias difíceis de prever ou quantificar, incluindo os descritos na seção “Fatores de Risco” do nosso prospecto, datado de 22 de junho de 2021, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) de acordo com a Regra 424(b)(4) da Securities Act of 1933, pois tais fatores podem ser atualizados ocasionalmente nos nossos registros periódicos no SEC, acessíveis no site do SEC em www.sec.gov. As declarações de previsão deste comunicado para a imprensa são válidas apenas a partir da data deste comunicado, e não nos comprometemos a atualizar ou revisar publicamente nenhuma declaração de previsão deste comunicado devido ao surgimento de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

