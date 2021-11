Baltic Horizon Fond müüb G4S büroohoone Tallinnas, Eestis

English Estonian

Baltic Horizon Fond allkirjastas täna asjaõiguslepingu HITS Investments OÜ-ga Tallinnas, Paldiski mnt 80 asuva kinnistu omandi müümiseks koos kinnistul paikneva G4S büroohoonega. Müügihind on 15,35 miljonit eurot (millele lisandub käibemaks), mis vastab umbkaudselt hoone viimasele hindamisele. Investeeringu rohkem kui viie aastase hoidmisperioodi IRR oli umbes 11,2% ning omakapitali kordaja 1.7. Tehingust laekuvat raha plaanitakse kasutada uute ja rohkem energiaefektiivsemate investeeringute tegemiseks Baltikumis.



„Tegemist on esimese Baltic Horizon Fondi portfelli kuuluva objekti võõrandamisega ning meil on hea meel sobilikult ajastada antud müügitehing läbi turuvälise kokkuleppe. Tegu on esimese investeeringuga, mida fond peale Nasdaq Tallinna börsile minekut 2016. aastal tegi ning sellest ajast on investeering tootnud väga atraktiivset rahavoogu. Nüüd kui objekti ootavad ees muudatused üürnike osas, oli fondil mõistlik juhtida tuleviku kapitalikulude riski ning hoone edasi müüa kohalikule arendajale” kommenteeris fondijuht Tarmo Karotam.



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

