JOURNEE INVESTISSEURS DE MAISONS DU MONDE : LE GROUPE VISE DES VENTES ENTRE 1,8 & 1,9 MD D'EUROS AVEC UNE MARGE D’EBIT DE c. 11 % EN 2025 & PREVOIT DE GENERER ENVIRON 350 MILLIONS D’EUROS DE FREE CASH FLOW SUR LES 4 PROCHAINES ANNEES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNEE INVESTISSEURS DE MAISONS DU MONDE :

LE GROUPE VISE DES VENTES ENTRE 1,8 ET 1,9 MILLIARD D’EUROS AVEC UNE MARGE D’EBIT DE c. 11 % EN 2025

ET PREVOIT DE GENERER ENVIRON 350 MILLIONS D’EUROS DE FREE CASH FLOW SUR LES 4 PROCHAINES ANNEES

Objectifs de performance financière à moyen terme : V olume d’affaires : au - delà de 2 milliards d’euros en 2025 Ventes : CAGR élevé à un chiffre sur la période 2022-2025 , pour atteindre un chiffre d’affaires entre 1 , 8 et 1 , 9 milliard d’euros en 2025 Marge d’ EBIT : c. 11 % d’ici à 2025 FCF : Environ 350 million s d’euros cumulé s sur la période 2022-2025 T aux de distributi on des di vidend es : 30 % à 40 % sur la période 2022-2025

Profil de la société en 2025 : Le digital représentera c. 60 % des ventes totales , dont c. 40 % en ligne et c. 20 % en click-in-store L’internation al représentera 48 -50 % des ventes totales

Renforcement de s engagements RSE : Atteinte de la neutralité carbone sur les s copes 1 & 2 en 2022 Réduction de l’intensité carbone globale de 25 % d’ici à 2025 , conversion de

40 % de son offre en of fre responsable Développement de programmes pour l’égalité des chances Renforce ment de la gouvernance fournisseurs



NANTES – 08 Novembre 2021, 19h30 CET – Maisons du Monde (Euronext Paris: MDM; ISIN: FR0013153541), leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, a tenu aujourd’hui sa Journée Investisseurs, durant laquelle il a révélé ses objectifs financiers à moyen terme.

Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré :

« Notre Journée Investisseurs fut l’occasion de partager notre vision de l’avenir : devenir la marque maison la plus désirable et la plus durable d'Europe et générer une création de valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes, tout en poursuivant notre agenda de forte croissance.

Cette ambition est portée par notre marque déjà très forte, notre modèle omnicanal et paneuropéen particulièrement performant et un profil financier très solide qui génère des rendements croissants pour nos actionnaires. Maisons du Monde prévoit également de renforcer sa position de leader de son secteur en matière de RSE, conformément à la Raison d’être que nous venons de dévoiler.

Nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ces objectifs ambitieux grâce à nos communautés croissantes de clients fidèles, ainsi qu'au talent et à l'engagement de toutes nos équipes, dont je suis particulièrement fière. »

Eléments clé s de la Journée Investisseurs

Objectif de ventes : 1,8 à 1,9 milliard d’euros en 2025

Maisons du Monde vise des ventes comprises entre 1,8 et 1,9 milliard d’euros en 2025, grâce à un taux de croissance élevé à un chiffre de ses ventes entre 2022 et 2025. La hausse de 500 à 600 millions d’euros sur la période proviendra à parts comparables de :

L’essor de l’activité en ligne (ventes directes et marketplace), la GMV associée croissant à un CAGR compris entre 15 % et 20 % sur la période 2022-2025,

Une croissance des ventes en magasin, intégrant 30 à 50 ouvertures nettes de magasins sur la période, principalement en dehors de France.

Par canal, nous prévoyons que d'ici 2025, le digital représentera environ 60 % des ventes totales, dont environ deux tiers proviendront des ventes en ligne et le reste des ventes digitales en magasin (click-in-store). La marketplace devrait atteindre 200 à 250 millions d’euros de volume d’affaires d’ici à 2025 et représenter environ 25% des ventes en ligne du Groupe.

En termes de répartition géographique de l'activité commerciale, environ la moitié de la croissance devrait provenir de la France, 30 % des implantations internationales historiques (Italie, Espagne, Belgique et Luxembourg) et les 20 % restants de nos nouveaux marchés (Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal et Autriche).

Objectif de résultat d’exploitation : marge d’EBIT à c. 11 % en 2025

Le Groupe prévoit une rentabilité approchant les 200 millions d’euros en marge d’EBIT en 2025, soit une marge d’EBIT de c. 11 %. Cela représente une amélioration de 150 à 200 points de base par rapport au 9.0% à 9,5% énoncé au titre de la guidance mise à jour pour 2021. Environ la moitié de cette performance proviendra de l’amélioration de la marge d’EBITDA, grâce à une marge brute stable, liée notamment à l’effet relutif de la marketplace, ainsi qu’à des gains d'efficacité en logistique et à une réduction du taux de frais généraux. L'autre moitié proviendra de la réduction de la dotation en dépréciation et en amortissement en pourcentage des ventes, grâce à la digitalisation du modèle et un plan d'investissement discipliné.

Objectif de Free Cash Flow : c. 350 millions d’euros cumulés sur la période….

Le Groupe entend générer environ 350 millions d’euros de free cash flow cumulé sur la période 2022-2025 grâce à :

son modèle de croissance rentable, allié à un faible niveau d'endettement,

une discipline stricte dans les investissements, et

l’optimisation du besoin en fonds de roulement.





… permettant de financer la croissance et d’assurer la rémunération des actionnaires : taux de distribution des dividendes entre 30 % et 40 % sur la période 2022-2025

A court terme, Maisons du Monde prévoit de reconstituer ses stocks pour atteindre un niveau normalisé et de continuer à renforcer son organisation pour sécuriser sa capacité à créer de la valeur à long terme. A moyen terme, le Groupe aura l’assise financière suffisante pour explorer de nouvelles sources de croissance, au gré des opportunités. La distribution aux actionnaires demeurera, sur toute la durée du plan, à un niveau élevé, compris entre 30 % et 40 %.

Engagements RSE renforcés

Maisons du Monde vient de dévoiler sa Raison d’être : « Inspirer à chacun l’envie de s’ouvrir au monde pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables ». Dans ce contexte, l’importance stratégique de la RSE a été renforcée et le Groupe s'est fixé plusieurs ambitions RSE sur la période 2022-2025 :

Atteindre la neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 en 2022 et réduire l’intensité carbone globale de 25 % d’ici à 2025,

Convertir 40 % de son offre en offre responsable, Promouvoir l’égalité des chances auprès de ses collaborateurs et en externe,

Renforcer la gouvernance fournisseurs.

Retrouvez le webcast Capital Markets Day 2021

Maisons du Monde a tenu aujourd'hui à Paris sa Journée Investisseurs pour présenter son plan stratégique sur la période 2022-2025 et ses nouveaux objectifs financiers. L’évènement est disponible en replay :

https://www.yuca.tv/en/maisonsdumonde/mdmcmd2021

Le support de présentation est mis en ligne dans la rubrique « Finance » sur le site Internet de Maisons du Monde, accessible depuis ce lien :

https://corporate.maisonsdumonde.com/fr

***

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

***

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite 350 magasins dans 9 pays européens. Fin 2020, il a lancé une marketplace sélective pour compléter son offre et devenir le lieu de destination immanquable de la maison inspirante et accessible. En novembre 2021, Maisons du Monde a dévoilé sa raison d'être : « Inspirer à chacun l’envie de s'ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. »

