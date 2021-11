LHV Groupi tulemused oktoobris 2021

English Estonian

AS LHV Group teenis oktoobris konsolideeritult 6,1 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 6,4 miljonit eurot, sellest 1,6 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 0,4 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustuse puhaskahjum oli 26 tuhat eurot.

Grupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas oktoobris 374 miljoni euro võrra, laenuportfelli maht suurenes 41 miljoni euro võrra ja LHV juhitud fondide maht 37 miljoni euro võrra. Oktoobris ulatus panga finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv 2,5 miljoni makseni.

Kuu tulemust panga jaoks mõjutasid suuremad teenustasutulud ja klientide aktiivsus, eriti investeerimisteenuste kasutamise aktiivsus. Pangaklientide hulk suurenes enam kui 8400 võrra, seejuures arveldavaid kliente tuli juurde 4200 võrra. Investeerimislepinguga klientide arv kasvas oktoobris enam kui 10 tuhande võrra. Seda mõjutas aktiivne aeg börsidel ja Enefit Greeni aktsiate noteerimine.

Laenuportfelli 41 miljoni eurosest kasvust tulenes 23 miljonit eurot ettevõtete laenudest ja 18 miljonit eurot jaelaenudest. Laenuportfelli kvaliteet püsib hea. Panga hoiuste 399 miljoni eurosest kasvust moodustasid enamuse finantsvahendajate hoiused, mis kasvasid 374 miljoni euro võrra. Panga kasumlikkust tõstsid oodatust suuremad teenustasutulud ja madalamad allahindlused.

Ühendkuningriigi äri osas oli oktoobris rõhk võtmeisikute värbamisel ja krediidiasutuse litsentsi taotlemise ettevalmistusel.

Varahalduse puhaskasum edestas finantsplaani ning oli seotud pensionifondide omaosakute väärtuse kasvuga oktoobris. Tulenevalt II pensionisamba väljamaksetest oli kliendilepingute amortisatsioon oodatust mõnevõrra kiirem. II samba mahud kasvasid kuuga 34 miljoni euro võrra, aktiivsete klientide arv püsis 139 tuhande juures.

Kindlustuse vaates jätkus ärimahtude ja klientide arvu kasv ning uute toodete ning kindlustuskaitsete arendamine. Kindlustusklientide arv ületas 140 tuhande. Rahulolu kahjukäsitlusega püsib kõrgel tasemel.

Groupi konsolideeritud vaates edestab ettevõtte puhaskasum finantsplaani 2,9 miljoni euro võrra. Oktoobris viidi lõpule hiljuti emiteeritud aktsiate noteerimine börsil ning grupi aktsionäride hulk on kasvanud ligi 18 600 investorini.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 630 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 310 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 139 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 140 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

