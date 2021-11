English Finnish

EEZY OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 9.11.2021 KLO 8.00

Eezy Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2021: Erinomainen kannattavuus

Heinä–syyskuu 2021

Liikevaihto oli 58,3 milj. euroa (53,1 milj. euroa heinä–syyskuussa 2020).

Käyttökate oli 6,5 milj. euroa (5,5).

Liikevoitto oli 4,7 milj. euroa (3,7) ja oli 8,0 % liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,10) osakkeelta.

Liikevaihto kasvoi 10 %.

Liiketoiminnan normalisoituminen koronasta jatkui.

Tammi–syyskuu 2021

Liikevaihto oli 142,9 milj. euroa (147,2 milj. euroa tammi–syyskuussa 2020).

Käyttökate oli 14,2 milj. euroa (10,1).

Liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (4,1) ja oli 6,0 % liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,08) osakkeelta.

Tulos on parantunut merkittävästi.





Näkymät vuodelle 2021

Eezy odottaa liikevaihdon olevan 190-210 milj. euroa ja liikevoiton olevan 11-14 milj. euroa.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 Liikevaihto 58,3 53,1 142,9 147,2 190,6 Käyttökate 6,5 5,5 14,2 10,1 13,5 Käyttökateprosentti, % 11,1 % 10,4 % 10,0 % 6,9 % 7,1 % Liikevoitto 4,7 3,7 8,6 4,1 5,6 Liikevoittoprosentti, % 8,0 % 6,9 % 6,0 % 2,8 % 2,9 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,13 0,10 0,22 0,08 0,11 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,13 0,10 0,22 0,08 0,11 Nettovelka / käyttökate - - 2,6 x 2,6 x 3,1 x Ketjuliikevaihto 86,1 77,3 215,8 214,7 282,6

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Kaikkien aikojen kvartaalitulos

”Kolmas neljännes on perinteisesti vahvin kvartaalimme. Onnistuimme tekemään kaikkien aikojen kvartaalituloksemme, vaikka pandemia vaikeuttaa edelleen toimintaa ravintolasektorissamme. Liikevaihdon selkeä kasvu yhdistettynä toiminnan tehostumiseen nosti myös suhteellisen kannattavuutemme erinomaiselle tasolle. Edellisen kvartaalin tavoin olemme onnistuneet kasvamaan kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikkien palveluidemme kysyntä on ollut erinomainen talouden kasvun myötä. Kasvustrategiamme mukaisesti ostimme lokakuussa Triton Henkilöstöpalvelut ja marraskuun alusta KK Valmennuskeskus tuli osaksi Eezyä. Nämä yritysostot täydentävät erinomaisesti palveluitamme ja ovat ajoitukseltaan täydelliset vastamaan työvoimakysynnän kovaan nousuun.

Strategiamme toimii

Tämän vuoden tärkein teemamme on ollut ”Takaisin kasvun tielle” ja strategian keskiössä on ollut orgaaninen kasvu. Vuoden ensimmäinen kvartaali paini vielä pandemian kanssa, mutta keväästä alkaen olemme olleet selkeässä kasvussa. Kolmannella kvartaalilla liikevaihtomme kasvoi 10% noin 58,3 miljoonaan euroon. Strategiassa olemme panostaneet voittavan organisaatiokulttuurin luomiseen kouluttamalla ja toimintatapoja yhtenäistämällä. Olemme hakeneet kasvua kaikissa yksiköissämme. Franchise-yrittäjien 14% sekä Eezy Flown ja Personnelin alkuvuoden hurja 90% kasvu tasapainottavat hienosti myynnin jakaumaamme. Jakauman laajentuminen mahdollistaa hyvän kannattavuuden kehityksen jatkossakin. Onnistuneet kohtaamiset -strategia luo pohjan asiakaspalvelullemme. Haluamme luoda onnistumisia ammattimaisesti ja positiivisesti yksilöitä kunnioittaen. Tässä työssä eezyläiset ovat onnistuneet erinomaisesti.

Kovempi kysyntä kuin koskaan aikaisemmin

Olemme jo usean vuoden ajan puhuneet työelämän megatrendeistä ja työvoimapula on näkynyt usealla toimialalla jo pitkään. Työvoimapula ei ole tullut yllätyksenä, mutta nopea talouden kasvu on kärjistänyt ongelman. On hienoa, että asia on nostettu näyttävästi mediassa esiin. Väestön ikääntyminen ja työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat yhdistettynä asennemuutoksiin tulevat hankaloittamaan työvoiman saatavuutta jatkossakin. Eezyn ja toimialan kannalta tilanne on kaksijakoinen: kasvuamme hidastaa kova työvoimapula, mutta isossa kuvassa strateginen merkityksemme asiakkaille on kasvanut huomattavasti. Koskaan aikaisemmin meidän toimialamme palveluille sekä hyvälle kumppanuudelle ei ole ollut tällaista tilausta. Päättäjiltä vaaditaan nopeita päätöksiä koulutus- sekä työllistämisrahojen kasvattamiseen, kannusteloukkujen poistamiseen ja työvoiman Suomeen pääsyn helpottamiseen.

Täydellinen ajoitus yritysostoissa

Meidän tehtävämme on yhdistää työ ja osaajat. Tätä tehtävää olemme hoitaneet suomalaisilla työmarkkinoilla yli 30 vuotta. Työvoimapula on erinomainen mahdollisuus kasvattaa Eezyn liiketoimintaa ja laajentaa palveluvalikoimaamme. Työvoimaa useasta Itä-Euroopan maasta tuovan Tritonin ostamiselle ei olisi voinut olla parempaa aikaa. Tritonin myötä ulkomaiset rekrytointikanavamme laajenevat ja organisaatiomme osaaminen kasvaa merkittävästi. Näemme tämän yrityskaupan ja ulkomaisen työvoiman välttämättömänä ja yhtenä tärkeimmistä keinoista ratkaista työvoimapulaa Suomessa. Tavoitteemme on moninkertaistaa nykyinen noin kolmensadan ulkomaisen työntekijän joukko seuraavien vuosien aikana.

Olen myös erittäin iloinen, että marraskuun alusta Valmennuskeskuksen hienot ja uraauurtavat työllistämispalvelut ovat osa Eezyä. Yhteiskunnallinen merkityksemme kasvaa huomattavasti, kun tarjoamme jatkossa valtakunnallisesti julkishallinnolle työvoiman koulutus-, valmennus-, ohjaus- ja kuntoutuspalveluja. Yli 3000 henkeä työllistyy joka vuosi Valmennuskeskus Publicin palveluiden kautta. Valmennuskeskus on täydellinen yritysosto, kun pääsemme yhdistämään Eezyn avoimet työpaikat ja Valmennuskeskuksen noin 8000 työllistettävää. Valmennuskeskus on lisäksi tuottanut vuodesta 1975 alkaen pääsykokeiden valmennuskursseja lukiolaisille. Sen kursseille osallistuu yli 10 000 nuorta vuodessa. Valmennuskeskuksen lukiolais- ja opiskelijavalmennusten kautta Eezy tavoittaa nuoret entistä aikaisemmin palveluidensa piiriin. Jatkossa Eezy voi auttaa nuoria halutun opiskelupaikan löytämisessä sekä mahdollistaa työskentelyn opiskelun aikana.

Johtamismalli uudistui ja strategiaa päivitetään

Uudistimme neljänneksen aikana johtamismalliamme. Työ ja osaajat -yksikkömme tarjoaa palveluja henkilöstövuokraukseen, henkilöstön rekrytointiin ja suorahakuun sekä uudelleensijoittamispalveluja omien ja franchising-yksiköiden kautta. Kasvu ja uudistaminen -liiketoimintayksikkö tarjoaa organisaatioiden ja johtamisen tutkimus- ja kehittämispalveluja sekä kehittää ja myy työelämän uudistamista edistäviä palveluja ja alustoja kuten mm. kevytyrittäjyyspalvelu.

Vahvistimme johtoryhmäämme digi- ja sisältöjohtajilla. Olen erittäin tyytyväinen uuden johtoryhmämme kokoonpanoon ja osaamiseen. Uuden johtoryhmän voimin tulemme päivittämään pitkän aikavälin strategiaamme loppuvuoden aikana. Kasvu tulee jatkumaan orgaanisesti sekä yritysostojen voimin. Lisäksi tulemme kasvattamaan panoksia palveluiden digitalisointiin, koneoppimiseen ja prosessien automatisointiin.

Loppuvuoden huipputulos vaatii ravintolamyynnin palautumista

Tyypillisesti vuoden isoimman kolmannen kvartaalin jälkeen, joulusesongin alkaessa, ravintola sekä kauppa kasvavat samalla kun teollisuus- ja rakentamispalvelut hiljenevät vuoden loppua kohti. Loppuvuosi on myös tärkein ajanjakso henkilöstötutkimuksen ja -kehittämisen liiketoiminnallemme. Näiden palveluiden kysyntä näyttää hyvältä, kun korona-ajan tuomien muutosten pohjalta rakennetaan uusia, parempia työyhteisöjä. Uskon, että hyvä kasvutrendimme jatkuu myös loppuvuoden aikana, mutta huippuonnistuminen vaatii rajoitusvapaata pikkujoulukautta sekä ravintolaosaajien paluuta työpaikoilleen."





Liite: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021 PDF-muodossa





