Aramis Group - Forte croissance de l’activité en 2021 - Performance record du segment des voitures d’occasion reconditionnées

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 9 novembre 2021

Forte croissance de l’activité en 2021

Performance record du segment des voitures d’occasion reconditionnées

Chiffre d’affaires annuel pour l’exercice clos au 30 septembre 2021

Chiffre d’affaires 1 annuel pro forma 2 en forte croissance de +25,9% à 1,361 milliard d’euros, au-dessus des objectifs révisés à la hausse en septembre 2021. Croissance du chiffre d’affaires annuel de +53,5% en données publiées avec l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021

annuel pro forma en forte croissance de +25,9% à 1,361 milliard d’euros, au-dessus des objectifs révisés à la hausse en septembre 2021. Croissance du chiffre d’affaires annuel de +53,5% en données publiées avec l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021 Excellente dynamique des ventes de voitures d’occasion reconditionnées avec 50 125 unités livrées à des particuliers en 2021 sur une base pro forma, soit une croissance de +37,4%

Croissance soutenue du chiffre d’affaires pro forma dans toutes les géographies du Groupe avec notamment une performance remarquable de l’Espagne (+217,2%), une bonne dynamique en France (+14,3%) et en Belgique (+23,1%) et la montée en puissance progressive du Royaume-Uni (+6,4%)

Satisfaction client parmi les meilleures du marché avec un Net Promoter Score de 64, reflétant la priorité donnée à l’expérience client dans l’offre et la stratégie du Groupe

Poursuite en 2021 de la stratégie de développement des capacités de reconditionnement et inauguration début novembre à Anvers (Belgique) du quatrième centre de reconditionnement du Groupe

Confirmation de l’ensemble des objectifs annuels 2021

Prochaine publication le 9 décembre 2021 : résultats annuels 2021 et perspectives 2022





Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel, pour l’exercice clos au 30 septembre 2021.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs3 d’Aramis Group, déclarent :

« Le Groupe a continué d’innover cette année pour offrir une expérience client et des services toujours plus adaptés aux attentes des Européens qui souhaitent acquérir une voiture d’occasion. La performance de sa plateforme digitale et l’engagement total des équipes lui ont permis d’atteindre des niveaux de satisfaction client très élevés partout en Europe et d’enregistrer une croissance du chiffre d’affaires de +26% sur l’année à périmètre comparable. Cette très bonne performance illustre la qualité et la pertinence du modèle de croissance rentable d’Aramis Group qui met l’innovation et l’expérience de ses clients au cœur de sa stratégie. Cette performance en 2021 démontre la capacité d’Aramis Group à croître fortement en dépit de conditions de marché rendues plus difficiles par les tensions dans les chaînes d’approvisionnement. Enfin, les excellents chiffres de ventes de véhicules reconditionnés avec plus de 50.000 unités vendues sur l’année témoignent du rôle majeur que joue le Groupe en faveur de l’économie circulaire et de la mobilité en Europe. »

Volumes B2C annuels et du 4ème trimestre 2021 (chiffres non audités)

En unités En données pro forma En données publiées

FY 2021 FY 2020 Var. % T4 2021 T4 2020 Var. % FY 2021 FY 2020 Var. % T4 2021 T4 2020 Var. % Voitures reconditionnées 50 125 36 477 +37,4% 14 362 11 822 +21,5% 44 276 20 136 +119,9% 14 362 6 983 +105,7% Voitures pré-immatriculées 30 280 29 774 +1,7% 7 225 9 005 -19,8% 30 280 29 774 +1,7% 7 225 9 005 -19,8% Total Volumes B2C 80 405 66 251 +21,4% 21 587 20 827 +3,7% 74 556 49 910 +49,4% 21 587 15 988 +35,0%

Chiffre d’affaires annuel et du 4ème trimestre 2021 (chiffres non audités)

Par segment

En M€ En données pro forma En données publiées

FY 2021 FY 2020 Var. % T4 2021 T4 2020 Var. % FY 2021 FY 2020 Var. % T4 2021 T4 2020 Var. % Voitures reconditionnées 712,7 501,6 +42,1% 210,6 164,4 +28,1% 629,0 277,4 +126,7% 210,6 96,4 +118,6% Voitures pré-immatriculées 470,2 452,3 +4,0% 127,8 140,5 -9,0% 470,2 452,3 +4,0% 127,8 140,4 -9,0% Total B2C 1 182,9 953,9 +24,0% 338,4 304,9 +11,0% 1 099,2 729,7 +50,6% 338,4 236,8 +42,9% Total B2B 107,0 80,1 +33,7% 32,6 28,1 +16,0% 92,9 52,4 +77,1% 32,6 18,2 +79,1% Total Services 71,2 47,6 +49,7% 20,0 15,0 +33,1% 64,2 36,4 +76,6% 20,0 11,1 +80,3% Chiffre d’affaires 1 361,2 1 081,5 +25,9% 390,9 347,9 +12,4% 1 256,3 818,5 +53,5% 390,9 266,1 +46,9% Chiffre d’affaires

total y.c. trading 1 368,7 1 094,0 +25,1% 391,7 351,3 +11,5% 1 263,8 831,0 +52,1% 391,7 269,4 +45,4%

Par pays

En M€ En données pro forma En données publiées

FY 2021 FY 2020 Var. % T4 2021 T4 2020 Var. % FY 2021 FY 2020 Var. % T4 2021 T4 2020 Var. % France 680,9 595,9 +14,3% 184,1 192,1 -4,2% 680,9 595,9 +14,3% 184,1 192,1 -4,2% Belgique 193,8 157,4 +23,1% 60,1 45,8 +31,2% 193,8 157,4 +23,1% 60,1 45,8 +31,2% Espagne 206,7 65,2 +217,2% 70,3 28,2 +149,5% 206,7 65,2 +217,2% 70,3 28,2 +149,5% Royaume-Uni 279,8 263,1 +6,4% 76,5 81,8 -6,4% 174,9 n.a n.a 76,5 n.a n.a Chiffre d’affaires 1 361,2 1 081,5 +25,9% 390,9 347,9 +12,4% 1 256,3 818,5 +53,5% 390,9 266,1 +46,9% Chiffre d’affaires

total y.c. trading 1 368,7 1 094,0 +25,1% 391,7 351,3 +11,5% 1 263,8 831,0 +52,1% 391,7 269,4 +45,4%

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL ET DU 4ème TRIMESTRE 2021

Le chiffre d’affaires annuel pro forma du Groupe atteint 1,361 milliard d’euros en 2021, en hausse de 279,7 millions d’euros, soit +25,9% par rapport à l’exercice 2020. Cette solide performance s’explique par une très forte croissance du segment des véhicules reconditionnés, en ligne avec la stratégie du Groupe.

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 390,9 millions d’euros, en hausse de +12,4% par rapport au chiffre d’affaires pro forma du 4ème trimestre 2020.

Chiffre d’affaires par segment

Le chiffre d’affaires pro forma du segment des voitures reconditionnées est en croissance de +42,1% pour l’exercice clos le 30 septembre 2021, à 712,7 millions d’euros, soit 50 125 unités livrées, en hausse de +37,4%. Cette excellente performance s’explique notamment par les investissements marketing réalisés dans toutes les géographies, par la hausse de l’approvisionnement en véhicules auprès des particuliers et par l’augmentation des capacités dans les centres de reconditionnement du Groupe.

Au 4ème trimestre, le segment des voitures reconditionnées poursuit sa dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de +28,1%, sur une base pro forma, à 210,6 millions d’euros. Cette performance a été réalisée malgré un effet de base défavorable lié au très fort rebond des ventes au 4ème trimestre de l’exercice 2020 après une première période de confinement au printemps 2020.

Tout au long de l’année et pour faire face à un contexte de marché contraint en termes d’approvisionnement, le Groupe a développé son activité de reprise de véhicules auprès des particuliers dans toutes ses géographies. Au 4ème trimestre, en données pro forma, les ventes de voitures reconditionnées issues de ce canal d’approvisionnement ont ainsi augmenté de +43% par rapport au 4ème trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 s’établit à 470,2 millions d’euros, en croissance de +4,0%. Cette croissance de l’activité s’inscrit dans un contexte de marché marqué par une forte baisse de la production de voitures neuves.

Au 4ème trimestre 2021, ce segment enregistre une baisse de -9,0% de son chiffre d’affaires, à 127,8 millions d’euros, reflétant la dégradation du marché des véhicules neufs, en repli de -24,8% sur les géographies où le Groupe propose des véhicules pré-immatriculés4. De plus, le 4ème trimestre 2021 est impacté par un effet de base défavorable lié au très fort rebond des ventes de voitures pré-immatriculées au 4ème trimestre de l’exercice 2020 après une première période de confinement au printemps 2020.

Le chiffre d’affaires pro forma du segment B2C dans son ensemble – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et de voitures pré-immatriculées - s’établit à 1,183 milliard d’euros sur l’exercice clos le 30 septembre 2021, en croissance de +24,0% par rapport au chiffre d’affaires pro forma réalisé au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020, représentant ainsi 86,9% du chiffre d’affaires du Groupe.

Le chiffre d’affaires pro forma des Services progresse de +49,7% au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 par rapport au chiffre d’affaires pro forma réalisé au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020, pour atteindre 71,2 millions d’euros, avec une augmentation du taux de pénétration des solutions de financement dans toutes les géographies.

Le développement de l’activité Services s’est poursuivi au 4ème trimestre avec une croissance de chiffre d’affaires de +33,1% par rapport au chiffre d’affaires pro forma réalisé au cours du quatrième trimestre 2020 sur ce segment.

Le chiffre d’affaires pro forma du segment B2B s’élève à 107 millions d’euros soit +33,7% par rapport au chiffre d’affaires pro forma réalisé au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020. Cette croissance reflète l’augmentation des approvisionnements des véhicules auprès des particuliers dont une partie est revendue à des professionnels.

Chiffre d’affaires par pays

France

Le chiffre d’affaires annuel s’établit à 680,9 millions d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2021, en hausse de +14,3%, tiré par une forte croissance des ventes de véhicules reconditionnés alors que l’activité des voitures pré-immatriculées est restée au même niveau qu’en 2020. La bonne performance du segment des véhicules reconditionnés bénéficie de l’agilité des capacités d’approvisionnement multicanal du Groupe et de l’accroissement des capacités de reconditionnement dans le centre de Donzère. Le Groupe continue par ailleurs d’investir en France avec l’ouverture d’un deuxième centre de reconditionnement prévue en 2022.

Au 4ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires en France affiche un repli de -4,2%, à 184,1 millions d’euros en raison tout d’abord d’une diminution significative de l’activité du segment des voitures pré-immatriculées dans un marché fortement affecté par la baisse de production de véhicules neufs, et également au rebond exceptionnel des ventes de véhicules pré-immatriculés pendant l’été 2020 à la sortie du premier confinement. Le segment des véhicules reconditionnés continue à afficher une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires.

Belgique

Le chiffre d’affaires annuel atteint 193,8 millions d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2021, en hausse de +23,1%, porté par la forte augmentation des ventes de voitures reconditionnées. La croissance en Belgique a été touchée par le ralentissement des ventes de véhicules pré-immatriculées lié à la baisse de production des véhicules neufs en Europe.

La croissance s’est accélérée au 4ème trimestre 2021 à +31,2% pour atteindre 60,1 millions d’euros de chiffre d’affaires grâce à la hausse de l’offre de voitures d’occasion reconditionnées qui devrait se poursuivre avec l’ouverture dans les prochains jours du nouveau centre de reconditionnement à Anvers.

Espagne

Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 206,7 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021, soit une croissance remarquable de +217,2%. Le Groupe a augmenté ses capacités de reconditionnement en Espagne avec l’extension de son site de Madrid et a continué à accroitre ses investissements marketing pour acquérir de nouveaux clients, conduisant ainsi à une forte accélération de son activité de véhicules reconditionnés.

Malgré un effet de base défavorable au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 70,3 millions d’euros, en forte hausse de +149,5%, porté par l’augmentation des capacités de reconditionnement et la montée en puissance de son approvisionnement auprès des particuliers.

Royaume-Uni

Le chiffre d’affaires pro forma ressort au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 à 279,8 millions d’euros, en hausse de +6,4% par rapport au chiffre d’affaires pro forma réalisé au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020. Au 4ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires pro forma est en baisse de -6,4% par rapport au chiffre d’affaires pro forma réalisé au cours du 4ème trimestre 2020, à 76,5 millions d’euros en raison d’un effet de base défavorable lié à la forte reprise de l’activité pendant l’été 2020 à la suite du déconfinement au Royaume-Uni.

L’intégration de CarSupermarket se poursuit comme prévu et le Groupe continue de déployer ses méthodes et ses savoir-faire. Au Royaume-Uni, le Groupe a développé tout au long de l’année l’approvisionnement auprès des particuliers dont le volume a été multiplié par 5 sur l’exercice 2021 et atteint près de 1000 véhicules par mois au 4ème trimestre. Par ailleurs, le Groupe prépare activement l’augmentation de ses capacités de reconditionnement au Royaume-Uni avec l’ouverture d’un nouveau centre prévue en 2022.

UN EXERCICE PORTE PAR LA STRATEGIE DE CROISSANCE DU SEGMENT DES VEHICULES RECONDITIONNES ET LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DU GROUPE

Cette excellente performance a été rendue possible par le déploiement réussi de la stratégie d’Aramis Group, qui s’articule autour de trois piliers :

1. Offrir à ses clients une expérience supérieure grâce à un modèle digital verticalement intégré

Lancement de la livraison en 24h en France et en Espagne

Lancement de la garantie Satisfait ou 100% remboursé 30 jours ou 1 000 km en France

Lancement du service de reprise de voiture 100% digital en Espagne

Déploiement d’une nouvelle fiche produit sur le site aramisauto.com avec visualisation améliorée des véhicules

Refonte du site Internet en Belgique

Déploiement en France d’un nouvel algorithme de machine learning pour la fixation des prix de reprise conduisant à une augmentation de 4 points du taux de transformation

2. Poursuivre son développement international

Acquisition de CarSupermarket en mars 2021 au Royaume-Uni, premier marché de vente de voitures d’occasion en Europe

Intégration de la marque Cardoen en Belgique sur la plateforme digitale unifiée du Groupe

Création d’un catalogue de voitures commun disponible en Belgique et en France





3. Explorer de nouvelles sources de revenus

Lancement réussi et accélération d’une marketplace B2B2C en France, permettant d’offrir au client une profondeur d’offre élargie





PERSPECTIVES

Pour l’exercice clos au 30 septembre 2021, en plus des éléments de chiffre d’affaires et de volumes confirmés par le présent communiqué, le Groupe confirme les éléments de guidance 2021 diffusés le 8 septembre 2021 :

Une marge brute par véhicule vendu supérieure à 2 150€

Une marge d’Ebitda ajusté comprise entre 2,7% et 2,9%

Un besoin en fonds de roulement opérationnel d’environ 35 jours au 30 septembre 2021





Pour l’exercice à venir, Aramis Group va poursuivre sa stratégie de croissance en s’appuyant sur le dynamisme du segment des véhicules reconditionnés, moins impacté par les tensions que connait aujourd’hui le marché automobile.

Le Groupe entend continuer à développer son offre et ses investissements marketing afin de renforcer l’expérience client qui est au cœur de sa stratégie de croissance.

Cette croissance va être également portée par le développement des capacités de reconditionnement du Groupe avec l’ouverture sur l’exercice 2022 de trois centres de reconditionnement pour lesquels Aramis Group bénéficie d’un savoir-faire unique et d’une expérience forte.

Par ailleurs, le Groupe continuera à renforcer sa plateforme d’approvisionnement agile et multicanal, notamment auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels et de son partenaire Stellantis, premier actionnaire d’Aramis Group.

Enfin, le Groupe entend également poursuivre son expansion européenne à travers des opérations de croissance externe en tirant profit de son expérience forte dans l’intégration de nouveaux pays.

***

Prochaine information financière

Résultats annuels 2021 : 9 décembre 2021 (avant bourse)

A propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,361 milliard d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. A fin septembre 2021, le Groupe compte 1 800 collaborateurs, un réseau de 61 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group.

Contact Investisseurs

Aramis Group

investor@aramis.group

Contacts presse

Brunswick

aramisgroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15

Tristan Roquet Montegon +33 (0)6 37 00 52 57

Avertissement :

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du document d'enregistrement en date du 25 mai 2021, approuvé par l'AMF sous le numéro I. 21-024 et disponible sur le site Internet de la Société (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Aramis Group décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Ces déclarations prospectives sont uniquement destinées à des fins d'illustration.

Le présent communiqué de presse ne contient que des informations de synthèse et ne peut être considéré comme exhaustif. Aucune assurance n’est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou déclarations contenues dans ce communiqué de presse.

Certaines des informations financières contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas directement extraites des registres ou procédures comptables d'Aramis Group et ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards). Elles n'ont pas été revues ou vérifiées de manière indépendante par les commissaires aux comptes d'Aramis Group.

Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

1 Dans le présent communiqué de presse, sauf mention contraire, le chiffre d'affaires du Groupe est présenté hors activités B2B d'achat-revente de véhicules à l'export en Belgique, que le Groupe ne prévoit pas de poursuivre à moyen terme.

2 Afin de donner des informations financières permettant d’appréhender la situation financière du Groupe après prise en compte de l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021, le présent communiqué de presse contient les informations financières pro forma suivantes :

- chiffre d’affaires et volumes pro forma pour l’exercice clos le 30 septembre 2021, préparés comme si le Groupe avait réalisé l’acquisition de CarSupermarket au 1er octobre 2020 ;

- chiffre d’affaires et volumes pro forma pour l’exercice clos le 30 septembre 2020, préparés comme si le Groupe avait réalisé l’acquisition de CarSupermarket au 1er octobre 2019 (ces informations sont tirées du document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 25 mai 2021 sous le numéro I.21-0024) ;

- chiffre d’affaires et volumes pro forma pour le quatrième trimestre 2020, préparés comme si le Groupe avait réalisé l’acquisition de CarSupermarket au 1er juillet 2020.

Le chiffre d’affaires et les volumes du Groupe sont par ailleurs donnés dans le présent communiqué de presse en « données publiées », c’est-à-dire en incluant le chiffre d’affaires et les volumes réalisés par CarSupermarket à compter uniquement de son intégration dans le périmètre de consolidation du Groupe le 1er mars 2021.

3 Nicolas Chartier est Président Directeur Général de la Société, et Guillaume Paoli directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

4 Source : Autoways, immatriculations de voiture neuves à particuliers cumulées en France et en Belgique.

Pièce jointe