Ehituslepingu sõlmimine (Viljandi Aken ja Uks AS tootmishoone)

English Estonian

AS Nordecon kontserni ettevõte Embach Ehitus OÜ ning Viljandi Aken ja Uks AS sõlmisid töövõtulepingu ettevõtte Raua tn tootmishoone laienduse projekteerimis-ehitustööde teostamiseks. Rajatavasse hoonesse on planeeritud ühekorruseline tootmisala ning kahekorruseline olme- ja bürooruumide hooneosa ning juurdeehituse suletud netopind on 8 172 m2. Hoone valmib septembris 2022.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.