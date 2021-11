English French



ERYTECH présentera à l’occasion de la 12ème Conférence Jefferies Global London Healthcare

Dates en présentiel : 16-17 novembre

Dates virtuelles : 18-19 novembre

Cambridge, MA (États-Unis) et Lyon (France), le 09 novembre 2021 – ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd’hui que son Directeur Général, Gil Beyen, participera à une séance de discussion – Fireside Chat - lors de la 12ème conférence annuelle Jefferies London Healthcare et invite les investisseurs à participer à des rencontres individuelles en personne les mardi et mercredi 16 et 17 novembre ou virtuellement les jeudi et vendredi 18 et 19 novembre.

Fireside Chat

Gil Beyen, Directeur Général, participera à une discussion informelle le mercredi 17 novembre à 11h20 (GMT) / 12h20 heure de Paris.

Les personnes intéressées par la retransmission peuvent s'inscrire ICI. Une rediffusion sera disponible après la présentation pendant 30 jours.

Rencontres individuelles

Gil Beyen, Directeur Général, Iman El-Hariry, Directrice Médical, et Eric Soyer, Directeur Financier et Directeur des Opérations, participeront à des réunions individuelles en personne les 16 et 17 novembre 2021 et virtuellement les 18 et 19 novembre 2021.

Si vous souhaitez organiser une rencontre, veuillez contacter votre représentant Jefferies. Pour plus d'informations sur la conférence Jefferies London Healthcare, veuillez consulter le site web de la conférence Jefferies.

À propos d’ERYTECH et eryaspase : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie.

Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s’attaque au métabolisme altéré de l’asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. La preuve de concept d’eryaspase en tant qu’agent métabolique contre le cancer a été établie dans différents essais sur la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et le cancer du pancréas. Une étude de phase 2 parrainée par des chercheurs (IST) évaluant l'utilisation d'eryaspase chez des patients atteints de LAL qui ont développé des réactions d'hypersensibilité à l'asparaginase pégylée a récemment donné des résultats positifs, sur la base desquels la société a l'intention de déposer une demande d’approbation aux États-Unis et potentiellement sur d'autres territoires. Eryaspase est également en cours d'évaluation dans un essai clinique de phase 1 parrainé par des chercheurs dans le traitement en première ligne du cancer du pancréas avancé et dans un essai de phase 2 dans le cancer du sein triple négatif.

Eryaspase a reçu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le traitement des patients atteints de leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) qui ont développé des réactions d’hypersensibilité à l'asparaginase pégylée et pour le traitement du cancer du pancréas avancé. La FDA et l’Agence européenne des médicaments ont accordé à eryaspase le statut de médicament orphelin pour le traitement de la LAL et du cancer du pancréas.

ERYTECH produit ses candidats médicaments pour le traitement des patients en Europe sur son site de production conforme aux BPF à Lyon en France, et pour les patients aux États-Unis sur son site de production conforme aux BPF dans le New Jersey aux États-Unis. Eryaspase n'est approuvé dans aucun pays.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

