Terranet öppnar dörrarna till permanent showroom i Stuttgart

English Swedish

Lund, Sverige 9 November 2021 – Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B) kommunicerar idag att de i veckan öppnar ett nytt showroom för sensorteknologin VoxelFlow™ i Stuttgart, Tyskland. Detta är den första permanenta utställningslokalen för Terranet som nu satsar på att visa upp teknologin för potentiella samarbetspartners och kunder i hjärtat av europeisk fordonsindustri.

Terranet har under hösten gjort ytterligare uppgraderingar av VoxelFlow™. Formfaktorn har minskat när hårdvaran reducerats från tidigare tre till två kameror utan att påverka prestandan. Vidare har autokalibrering trimmats in för att säkerställa snabb detektion och klassificering av ett fordon i högre hastigheter. Utställningslokalen är fullt utrustad för att skapa en interaktiv upplevelse som gör det möjligt för Terranet att demonstrera snabbheten i objektidentifikationen.

"Vi är stolta över möjligheten att nu etablera oss nära flertalet viktiga aktörer i fordonsindustrin, det förenklar våra samarbeten framåt", säger Nihat Küçük, CTO på Terranet. "Med tanke på våra befintliga och kommande partnerskap var en bas i Stuttgart bara en tidsfråga. VoxelFlow™ har mött ett stort intresse från flera branschledare, nu kan vi enkelt visa upp de senaste tekniska framstegen"

Här kan teknologin mer effektivt utvecklas och exklusivt anpassas i nära samarbete med nyckelaktörer i branschen och de sedan tidigare etablerade samarbetena med delägda holoride samt Terranets partner Mercedes-Benz, vars kontor ligger i närheten. Terranet valde Stuttgarts historiska, 140 år gamla "Villa Hammerwerk"-byggnad som sin nya bas.

Välkommen till Terranets kapitalmarknadsdag

Evenemanget är både digitalt och fysiskt. För en fysisk biljett bokar du din plats till Stockholmsevenemanget här, ett begränsat antal platser finns tillgängliga: https://bit.ly/3mflryl

Adress: 7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm Sweden

Varje presentation kommer även att sändas och distribueras live digitalt. Anmäl dig till det digitala eventet här: https://bit.ly/3B308UP

Om Terranet

Terranet (Nasdaq: TERRNT-B). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen STARTUP AUTOBAHN i samarbete med Plug and Play vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se Du kan registrera dig för Terranets nyhetsbrev på www.terranet.se/for-investerare

För mer information:

Michaela Berglund

Executive VP

michaela.berglund@terranet.com

+ 46 723 388 288

Sam Aurilia

terranet@fischtankpr.com

FischTank PR





Bilaga