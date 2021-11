Cortus Energy återupptar körning av Milstolpe 3 (MS3) efter justering av pyrolysreaktorn

Efter att det första viktiga steget av 24h integrerad körning passerats med goda resultat i processen, avbröts körningen på grund av problem i pyrolysen. Pyrolysen är nu modifierad och återstart av körning har startat.



MS3 innebär integrerad drift i 7 dygn (168 h) utan avbrott och att producera trycksatt syngas. Vi kommer att informera med separata PM när vi passerat 72h och 168h samt vid eventuella längre avbrott.

Håkan Sigfridsson, VD

Cortus Energy restart Milestone 3 (MS3) after adjusting the pyrolysis reactor

After the first important stage of 24 hours integrated operation completed, with good process data results, the operation was interrupted due to problems with the pyrolysis. The pyrolysis is now modified and testing is restarted.

MS3 means integrated operation for 7 days (168 h) without interruption and producing pressurized syngas. We will inform in separate memos when we have passed 72h and 168h as well as in case of any longer interruptions.

Håkan Sigfridsson, CEO

