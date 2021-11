Communiqué de presse Capgemini// Nortura choisit Capgemini comme principal partenaire stratégique pour accompagner sa transformation digitale et IT pour la décennie à venir

English French

Ce contrat d'une durée de dix ans porte sur l'ensemble des services IT de Nortura, y compris la transformation basée sur le cloud et les données, et vient confirmer l'expertise de Capgemini dans les secteurs des biens de grande consommation et des coopératives agricoles

Paris, le 9 novembre 2021 – Capgemini a signé un contrat de dix ans avec Nortura, l'un des plus grands producteurs agro-alimentaires de Norvège. Il devient ainsi le principal fournisseur de Nortura dans tous les domaines IT en l’accompagnant pour rendre sa chaîne de valeur plus innovante. Grâce à ce partenariat stratégique à long terme, Nortura vise à créer des chaînes de valeur plus durables et à réduire les coûts opérationnels IT.

Nortura propose une variété de produits destinés aux segments de l’épicerie, de l'industrie et du commerce. Détenue par 17 300 agriculteurs norvégiens, la coopérative a identifié plusieurs opportunités pour améliorer la logistique depuis la ferme jusqu’au consommateur et la production en s'appuyant sur les données et la transformation digitale. Nortura s’efforce de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de traçabilité et de durabilité tout au long de sa chaîne de valeur.

Nortura et Capgemini travailleront en étroite collaboration pour innover en développant des services à valeur ajoutée au cours des prochaines années. Capgemini a obtenu ce contrat grâce à ses fortes compétences pour délivrer ses services, rendues possibles par son modèle de prestation IT d'envergure mondiale, robuste et évolutif. Dans le cadre de ce contrat, Capgemini interviendra aussi bien dans la transformation basée sur les données, les technologies opérationnelles, l'infrastructure et le cloud, que dans les solutions IT industrielles, les applications et l'intégration des solutions SAP et Salesforce.

« La technologie et l'innovation sont des leviers clés pour assurer la transformation continue de notre activité. La gestion sécurisée et stable des opérations IT par Capgemini, ainsi que son expertise approfondie dans le domaine et ses services leaders sur le marché, nous aideront à libérer tout le potentiel des technologies émergentes et à créer de la valeur », déclare Anne Marit Panengstuen, Directrice générale de Nortura.

« Cet accord revêt une grande importance stratégique pour nous, car il couvre toute la gamme des produits et services proposés par Capgemini. Ensemble, nous allons contribuer au développement de Nortura en tant qu'entreprise agro-alimentaire durable, proactive et rentable. Nous sommes ravis d'opérer la transformation digitale de Nortura au cours des dix prochaines années, au bénéfice des agriculteurs comme des consommateurs norvégiens », déclare Jens Middborg, directeur général de Capgemini en Norvège.

