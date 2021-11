SCC France renforce sa responsabilité sociétale et environnementale en soutenant le consortium Numérique By UNEA

Fortement engagée dans l’accompagnement de ses clients sur des stratégies d’économie responsable, pour renforcer leur performance tout en en facilitant leur transformation digitale, SCC France devient le 1er mécène du consortium pour soutenir une optique plus inclusive de la société.

Une coalition pour faire face à la crise et répondre aux enjeux de relocalisation et de développement de l’emploi, des personnes en situation de handicap.

Les consortiums inclusifs by Unea ont trouvé leur origine dès le début de la crise sanitaire, où de nombreuses activités des Entreprises Adaptées étaient mises en péril. Dans ce contexte, un certain nombre d'entreprises sociales inclusives se sont trouvées fortement menacées, mais grâce à leur agilité, elles ont su développer de nouvelles activités (confections de masques, conditionnements de gels hydroalcooliques, activités de désinfection, production et distribution de repas solidaires, support digital). Cette démarche s'est aussi traduite par la mise en place d'un Groupement Momentané d'Entreprises (GME) pour répondre à une demande du Secrétariat d'État aux Personnes Handicapées en vue du déploiement de la plateforme 360 (numéro unique d'appel pour les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants)

L'ambition partagée des structures engagées dans ces consortiums est d'agir en catalyseur de créations d'emplois pour des personnes en situation de handicap dans ces secteurs d'activités en tension et de participer à la professionnalisation et à l'accompagnement des parcours des publics désireux de s'inscrire dans ces métiers.

SCC France devient le premier mécène du consortium numérique, convaincu du bien-fondé de la démarche. Par son soutien, SCC France sponsorise la création de près 700 emplois pour des personnes en situation de handicap, répartis au sein de 63 structures inclusives sur l’ensemble du territoire.

Sébastien RAYNAUD, président de l’UNEA : « À travers ce mécénat, le groupe SCC vient soutenir la création de plus de 400 emplois pour des personnes en situation de handicap sur l’ensemble du territoire. Cette dynamique autour du consortium numérique n’est possible que grâce à l’engagement RSE de partenaires comme SCC qui soutient notre Union nationale depuis plusieurs années »