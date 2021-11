English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.11.2021 KLO 14.00



ROBIT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2022

Robit Oyj julkaisee vuoden 2022 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja taloudelliset katsaukset kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta seuraavan aikataulun mukaisesti:

15.02.2022 Tilinpäätöstiedote 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta

27.04.2022 Taloudellinen katsaus tammi–maaliskuulta 2022

09.08.2022 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022

26.10.2022 Taloudellinen katsaus tammi–syyskuulta 2022

Robit Oyj noudattaa ennen tilinpäätöstiedotteen ja taloudellisten katsausten julkistuksia 30 päivän hiljaista jaksoa, jolloin yhtiö ei kommentoi sen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä eikä tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 22.3.2022 Tampereella. Robit Oyj:n hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin. Mikäli osakkeenomistaja esittää varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asian, on siitä ilmoitettava 21.1.2022 mennessä osoitteeseen investors@robitgroup.com .

Kokousasiakirjat julkaistaan yhtiön kotisivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, arviolta viikolla 8, 2022.

Yhtiön osingonmaksupäivä on 10. pankkipäivä yhtiökokouksesta eli 5.4.2022.

Yhtiön taloudellinen informaatio julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Tiedotteet ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.robitgroup.com .

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

