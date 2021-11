English Portuguese Spanish

Cresce a presença global da CMR com aprovação regulatória do Versius no Brasil

O Brasil será o 11 o país a introduzir o Versius, seguindo a aprovação da Anvisa para uso em adultos por médicos treinados em um ambiente de sala de cirurgia





CAMBRIDGE, REINO UNIDO – 9 de novembro de 2021, 07h00 (GMT). A CMR Surgical (CMR) – uma empresa global de cirurgia robótica – anunciou que recebeu a aprovação regulatória do Sistema Robótico Cirúrgico Versius® junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabelecendo o caminho para sua comercialização no crescente mercado brasileiro de cirurgia robótica.

O Brasil é um mercado estrategicamente importante para a CMR, país onde as cirurgias com assistência robótica são consideradas uma inovação essencial para a prática cirúrgica. Com um crescimento significativo nos procedimentos robóticos cirúrgicos no Brasil, existe um forte potencial para que a CMR exerça um papel central para moldar ainda mais a prática cirúrgica nos próximos anos, com o Versius oferecendo uma opção nova e versátil para hospitais e favorecendo resultados excelentes para os pacientes.

Com a aprovação, a CMR se posiciona para expandir ainda mais sua presença global, oferecendo uma tecnologia robótica cirúrgica inovadora no Brasil e ainda mais amplamente na América Latina, onde outros países costumam ser influenciados pelos desenvolvimentos regulatórios que ocorrem no Brasil. O Versius já é utilizado como uma ferramenta valiosa em hospitais de todo o mundo na Europa, Austrália, Índia e Oriente Médio.

Per Vegard Nerseth, CEO da CMR, comentou: “Esta aprovação regulatória possibilitou o avanço dos preparativos para um rápido lançamento do Versius no Brasil, levando nossa tecnologia de última geração que pode proporcionar imensos benefícios a cirurgiões e pacientes. O Versius pode ajudar a expandir o acesso à cirurgia robótica e oferecer uma opção acessível para hospitais, contribuindo com economias significativas para o sistema de saúde do Brasil. Conquistas importantes em países como o Brasil nos possibilitam continuar com um ótimo impulso global para o Versius, representando outro marco importante em nosso trabalho para que ainda mais pessoas de todo o mundo possam ter acesso à cirurgia minimamente invasiva”.

Dr. Carlos Eduardo Domene, Diretor de Robótica do Grupo Hospitalar Rede D’Or, São Paulo, comentou: “O Brasil é um país altamente aberto à inovação em serviços de saúde. Ao observarmos a evolução dos sistemas tecnológicos para a execução manual de procedimentos exigentes e complexos como a cirurgia robótica, podemos ver os benefícios substanciais para os pacientes e os cirurgiões. É ótimo ver a Anvisa reconhecendo a tecnologia avançada que aumentará o acesso para mais pacientes que aguardam cirurgias e, o que é mais importante, lidará com as barreiras para que os cirurgiões realizem procedimentos manuais fisicamente exigentes nas cirurgias”.

“O Versius já é usado no mundo todo por cirurgiões em diferentes especialidades cirúrgicas e estamos prevendo uma forte demanda para o Versius no Brasil. O design modular e pequeno torna o Versius altamente versátil e projetado para uma alta utilização nas salas de cirurgia. Também estão disponíveis opções financeiras flexíveis para atender aos hospitais que desejam usar o Versius como parte de soluções de cuidados de saúde baseada em valor, oferecendo aos hospitais o acesso a um portfólio completo da mais recente e avançada tecnologia de cirurgia com assistência robótica”, explica Marcio C. Coelho, Diretor de Operações na América Latina da CMR Surgical. “Estamos ansiosos para trabalhar em colaboração com nossos parceiros para trazer a tecnologia robótica cirúrgica transformadora para mais pacientes na América Latina”.

O sistema robótico cirúrgico Versius®

Versius redimensiona as expectativas da cirurgia robótica. Versius encaixa-se em praticamente qualquer sala de operações e integra-se perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, aumentando a probabilidade de cirurgia robótica com acesso mínimo (MAS). A concepção portátil e modular de Versius permite ao cirurgião utilizar apenas o número de braços necessários para um determinado procedimento.

Através de biomimética do braço humano, Versius oferece aos cirurgiões a possibilidade de escolherem um posicionamento otimizado do acesso, além da destreza e precisão de pequenos instrumentos totalmente articulados. Com visão 3D HD, controle de instrumentos fácil de usar e uma escolha de posições de trabalho ergonômicas, o console aberto do cirurgião tem o potencial de reduzir o stress e a fadiga e permite uma comunicação clara com a equipe cirúrgica. Pensando laparoscopicamente e operando roboticamente com Versius, pacientes, cirurgiões e profissionais de saúde podem se beneficiarem do valor que a cirurgia robótica com acesso mínimo (MAS) traz.

Mas ele é mais que um robô. Versius capta d ados significativos com seu amplo ecossistema digital para apoiar a aprendizagem contínua de um cirurgião. Através do aplicativo Versius Connect, Versius Trainer e do registro clínico CMR, Versius disponibiliza uma riqueza de conhecimentos para, em última análise, melhorar os cuidados cirúrgicos.

Sobre a CMR Surgical

CMR Surgical (CMR) é uma empresa global de dispositivos médicos dedicada à transformação da cirurgia com Versius®, um robô cirúrgico de última geração.

Com sede em Cambridge, Reino Unido, a CMR está empenhada em trabalhar com cirurgiões, equipes cirúrgicas e parceiros hospitalares, de modo a fornecer uma ferramenta ideal para tornar a cirurgia robótica de acesso mínimo universalmente acessível e financeiramente viável. Com Versius, estamos em uma missão de redefinir o mercado da robótica cirúrgica com tecnologia e dados práticos e inovadores que podem melhorar os cuidados cirúrgicos.

Fundada em 2014, a CMR Surgical é uma empresa privada que conta com o apoio de uma base internacional de acionistas.



