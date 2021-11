Goodfood devient l'épicerie en ligne moderne du Canada avec la livraison gratuite en une heure

English French

MONTRÉAL et TORONTO, 09 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. ("Goodfood" ou "la société") (TSX : FOOD), l'un des leaders de l'épicerie en ligne au Canada, lance la livraison en une heure ou moins sur les marchés à forte densité durant le mois de novembre, notamment dans 18 quartiers de Toronto et de Montréal, en investissant dans la technologie, le personnel, les magasins en ligne et l'amélioration des chaînes d'approvisionnement à l'échelle nationale. La première zone est déjà opérationnelle et accessible à plus d’un million de membres dans le centre de Toronto, et permet donc de répondre à la demande d’une livraison plus rapide.



De plus, Goodfood étend sa plate-forme et son service d'abonnement populaire aux paniers de repas pour offrir des milliers d'articles d'épicerie de qualité ainsi que ses produits prêts à consommer, tant appréciés. L'évolution continue des services de Goodfood répond à la demande toujours croissante des foyers canadiens pour des options d'épicerie de qualité, rapides et flexibles.

"Goodfood facilite l'accès rapide des Canadiens à des produits d'épicerie et à des paniers de repas frais, uniques et de grande qualité, car, comme nous le savons tous, la façon dont nous vivons, travaillons et faisons nos courses a radicalement changé", déclare Jonathan Ferrari, directeur général de Goodfood. "Nous voulons continuer à soutenir et à renforcer la praticité, l'efficacité et la découverte des aliments dans la cuisine des Canadiens, qu'ils soient tout nouveau cuisinier à domicile ou expérimentés."

Cette évolution vers un choix d’épicerie pertinent et un accès rapide et facile via plusieurs plateformes marquent les efforts continus de Goodfood pour redéfinir la façon dont l'épicerie est considérée, intégrée et achetée tout au long du parcours de l'utilisateur.

"Les consommateurs canadiens sont au centre de tout ce que nous faisons. Notre objectif numéro un est d'améliorer la vie des Canadiens, de les rendre plus heureux et plus sains chaque jour ", déclare M. Ferrari. "Nous sommes ravis d'étendre la livraison en une heure à de nouvelles villes au cours des prochains mois afin de positionner Goodfood comme une nouvelle option d'épicerie unique et accessible, en continuant à penser à des moyens innovants pour répondre aux demandes des consommateurs."

La livraison en une heure est l'une des nombreuses initiatives de Goodfood, visant à innover la façon dont les Canadiens perçoivent l'épicerie et y accèdent. Au début du trimestre, Goodfood a lancé le service de livraison illimitée le jour même dans la région métropolitaine de Vancouver. La marque a également lancé un partenariat avec Plug-In BC, afin d’utiliser des véhicules réfrigérés entièrement électriques dans la région de Vancouver, grande première au Canada.

Visitez Goodfood!

À PROPOS DE GOODFOOD

Goodfood (TSX:FOOD) est un leader de l'épicerie en ligne au Canada, offrant des solutions de repas frais et des articles d'épicerie qui permettent aux clients de partout au Canada de déguster de délicieux repas à la maison tous les jours. La vision de Goodfood est d'être dans chaque cuisine tous les jours en permettant aux utilisateurs de faire leur épicerie et de planifier leurs repas en quelques minutes. Les clients de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu'à des prix exclusifs rendus possibles par son infrastructure et sa technologie de classe mondiale de vente directe aux consommateurs qui éliminent le gaspillage alimentaire et les frais généraux coûteux des détaillants. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la société sont situés à Montréal, au Québec, et d'autres installations de production sont situées dans les provinces du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

Pour plus d’information:

Investisseurs

Roslane Aouameur

Directeur principal, FP&A et relations avec les investisseurs

(855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca

Média

Lara Berguglia

Chargée de compte - MSL Group

(514) 994-2382

lara.berguglia@mslgroup.com

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, y compris entre autres des informations sur nos objectifs et les stratégies que nous mettons en œuvre pour les réaliser, de même que des renseignements quant à nos croyances, nos plans, nos attentes, nos perspectives, nos estimations, et nos intentions. On reconnaît les déclarations prospectives à l’utilisation de mots ou d’expressions tels que « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « envisager », « prévoir », « croire » ou « poursuivre », ainsi qu’à l’emploi du futur ou du conditionnel, la formulation négative de ces mots et expressions, y compris des références à des hypothèses, bien que ce ne soit pas toutes les déclarations prospectives qui englobent ces mots et expressions. Les déclarations prospectives ont pour but d’aider le lecteur à comprendre la Société, ses activités, son exploitation, ses perspectives et les risques qu’elle encourt à un moment donné dans le contexte d’événements passés et futurs possibles; par conséquent, le lecteur est avisé que cette information pourrait ne pas se prêter à d’autres fins.

Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et elles peuvent comporter un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs de risque suivants dont il est question plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 août 2020 disponible sur le site de SEDAR : des antécédents limités en matière d’exploitation, des flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation, l’industrie alimentaire, la pandémie de COVID-19 et l’incidence du déploiement des vaccins, les inquiétudes suscitées quant au contrôle de la qualité et à la santé, la conformité réglementaire, la réglementation de l’industrie, les questions de santé publique, les rappels de produits, une atteinte à la réputation de Goodfood, les perturbations dans le transport, l’entreposage et la livraison de denrées périssables, la responsabilité associée aux produits, les activités syndicales, les tendances en matière de regroupement, la possession et la protection de la propriété intellectuelle, l’évolution du secteur d’activité, la dépendance à l’égard de la direction, les facteurs pouvant avoir un impact sur l’atteinte des cibles de croissance, la concurrence, la disponibilité et la qualité des matières premières, la réglementation en matière d’environnement et de santé et sécurité des membres du personnel, les interruptions ou les failles en matière de sécurité en ligne, la fiabilité des centres de données, la conformité aux modalités de licences de logiciels ouverts, les besoins futurs en capitaux, le risque d’exploitation et le risque assuré, la gestion de la croissance, le nombre restreint de produits, les conflits d’intérêts, les litiges, les sinistres catastrophiques, les risques associés aux paiements des clients et des tierces parties, le fait que la Société soit accusée de violation des droits de propriété intellectuelle d’autrui, ainsi que le changement climatique et les risques liés à l’environnement. Bien que les déclarations prospectives contenues dans les présentes soient fondées sur des hypothèses que nous considérons comme étant raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier indûment puisque les résultats réels peuvent être différents de ces déclarations. Lors de la préparation des déclarations prospectives, certaines hypothèses ont été posées concernant la disponibilité des sources de financement, le rendement de l’entreprise, la conjoncture et la demande des clients. En outre, les informations et les attentes énoncées dans le présent communiqué pourraient changer de manière importante du fait qu’elles sont assujetties à la durée et à la gravité de la pandémie de COVID-19 et à l’incidence du déploiement des vaccins et l’incidence sur la demande de produits, la mobilité de la main-d’œuvre, la continuité de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments hors de notre contrôle. Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont visées par les mises en garde qui précèdent et rien ne garantit que les résultats ou les événements prévus se réaliseront ou, même s’ils sont essentiellement réalisés, qu’ils auront les conséquences et les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire, ou si le contexte ne l’exige autrement, les déclarations prospectives ne sont valides qu’à la date où elles sont faites, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autrement, sauf si la loi nous y oblige.