Nuvei annonce ses résultats du troisième trimestre de 2021

English French

MONTRÉAL, 09 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a communiqué aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021.

« Nous avons fait des avancées importantes au cours du troisième trimestre, notamment des résultats financiers qui ont dépassé les perspectives fournies antérieurement, la sortie de nouvelles solutions novatrices en matière de produits, la croissance de notre portefeuille de méthodes de paiement alternatives, l’annonce de l’acquisition de plusieurs nouveaux clients et la conclusion de trois acquisitions qui améliorent et étendent notre marché potentiel, nos capacités de produits et notre portée géographique », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Le troisième trimestre a aussi marqué notre premier anniversaire en tant que société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto, ce qui a été suivi de notre premier appel public à l’épargne aux États-Unis, sur le Nasdaq, au début d’octobre. Je veux remercier tous les membres de l’équipe Nuvei pour leur contribution inestimable et pour avoir rendu tout cela possible. Sur le plan des activités, notre rendement tient à notre souci constant d’aider nos clients à établir des liens plus étroits avec leurs clients, quels que soient le pays, la devise ou le type de paiement, grâce à notre plateforme intégrée unique. Nous continuons de connaître un succès important dans nos activités et sommes bien positionnés pour afficher une croissance rentable et durable. Nous sommes fiers de nos résultats, qui nous amènent à relever nos perspectives financières pour l’ensemble de l’exercice 2021 et à réitérer nos objectifs de croissance à moyen et à long termes précédemment annoncés. »

Faits saillants financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2021

Le volume total 1) a augmenté de 88 % passant de 11,5 G$ à 21,6 G$. Le commerce électronique a représenté 83 % du volume total.

a augmenté de 88 % passant de 11,5 G$ à 21,6 G$. Les produits des activités ordinaires ont augmenté de 96 %, passant de 93,8 M$ à 183,9 M$.

Le bénéfice net a augmenté de 105,9 M$ pour s’établir à 28,0 M$ contre une perte nette de 77,9 M$.

Le BAIIA ajusté 2) a augmenté de 97 % passant de 41,0 M$ à 80,9 M$.

a augmenté de 97 % passant de 41,0 M$ à 80,9 M$. Le bénéfice net ajusté 2) s’est élevé à 62,3 M$, contre 16,5 M$.

s’est élevé à 62,3 M$, contre 16,5 M$. Le bénéfice net dilué par action s’est établi à 0,19 $, contre une perte nette de 0,88 $.

Le bénéfice net ajusté 2) par action dilué s’est établi à 0,42 $ contre 0,17 $.

par action dilué s’est établi à 0,42 $ contre 0,17 $. Les fonds en caisse s’élevaient à 288,7 M$ au 30 septembre 2021, contre 180,7 M$ au 31 décembre 2020.



Faits saillants financiers pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021

Le volume total 1) a augmenté de 119 % passant de 29,3 G$ à 64,1 G$. Le commerce électronique a représenté 85 % du volume total.

a augmenté de 119 % passant de 29,3 G$ à 64,1 G$. Les produits des activités ordinaires se sont accrus de 97 % passant de 260,3 M$ à 512,7 M$.

Le bénéfice net a augmenté de 221,0 M$ pour se chiffrer à 94,7 M$ comparativement à une perte nette de 126,2 M$.

Le BAIIA ajusté 2) de la société a augmenté de 102 % passant de 111,7 M$ à 225,8 M$.

de la société a augmenté de 102 % passant de 111,7 M$ à 225,8 M$. Le bénéfice net ajusté 2) s’est élevé à 178,0 M$ comparativement à 42,5 M$.

s’est élevé à 178,0 M$ comparativement à 42,5 M$. Le bénéfice net dilué par action s’est chiffré à 0,64 $ contre une perte nette par action de 1,49 $ dans la période comparative.

Le bénéfice net ajusté 2) dilué par action s’est établi à 1,22 $ comparativement à 0,46 $.

dilué par action s’est établi à 1,22 $ comparativement à 0,46 $. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 201,9 M$ en hausse par rapport à 49,0 M$.



Faits saillants opérationnels

Le volume total 1) a enregistré pour le trimestre une augmentation dans chacune des quatre régions, soit Amérique du Nord : 118 %; Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMOA ») : 62 %; Asie-Pacifique : 140 %; et Amérique latine : 93 %.

a enregistré pour le trimestre une augmentation dans chacune des quatre régions, soit Amérique du Nord : 118 %; Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMOA ») : 62 %; Asie-Pacifique : 140 %; et Amérique latine : 93 %. Nuvei a ajouté plusieurs nouveaux modes de paiement alternatifs (« MPA »), portant le portefeuille de MPA de la société à plus de 500 à la fin du troisième trimestre de 2021, élargissant l’accès et permettant à ses clients d’accepter davantage de méthodes de paiement numérique privilégiées et courantes dans les régions afin de faire augmenter les taux de conversion.

La société a rendu possibles les paiements en Amérique du Nord avec Visa Direct, étendant et améliorant son portefeuille d’options de paiement en temps réel, simplifiant le processus de paiement grâce au règlement net et au rapprochement complet, améliorant l’efficacité et procurant des avantages importants aux clients marchands.

Nuvei a lancé l’émission de cartes en Europe, une nouvelle branche d’activité pour la société, élargissant davantage l’offre de produits et les capacités de solutions à ses clients commerçants dans la région, et présentant des possibilités de marché supplémentaires.

Nuvei a gagné du terrain dans le domaine des jeux en ligne et des paris sportifs aux États-Unis, et a annoncé avoir étendu sa clientèle au cours du troisième trimestre, notamment BetMGM, 888 et SI Sportsbook (première entreprise du jeu en ligne et du pari sportif aux États-Unis selon Sports Illustrated), Carousel Group, Triplebet/Matchbet et PrizePicks. Par ailleurs, la société a également été choisie comme fournisseur de solutions de paiement par Holland Casino, le premier casino en ligne des Pays-Bas.



Nuvei a réalisé les acquisitions précédemment annoncées de SimplexCC Ltd. (« Simplex ») et de Paymentez LLC (« Paymentez ») le 1 er septembre 2021.

L’acquisition de Simplex élargit les capacités de Nuvei à offrir des outils sur mesure de prévention de la fraude et de gestion des risques appuyés par une technologie d’intelligence artificielle (IA) éprouvée, ce qui se traduit par des taux de conversion plus élevés et une plus grande liquidité simplifiant les achats instantanés de monnaie fiduciaire pour les cryptomonnaies, les jetons non fongibles et les fournisseurs de finance décentralisée. Nuvei a l’intention d’offrir les capacités de pointe et les solutions améliorées de Simplex à ses commerçants dans tous les marchés verticaux qu’elle cible, en proposant aussi aux clients de Simplex toutes les solutions et capacités des produits de Nuvei. L’acquisition de Paymentez renforce le marché total de Nuvei en élargissant et consolidant de façon significative sa présence en Amérique latine, améliore ses capacités de traitement régionales, rend possible son adhésion à des méthodes de paiement additionnelles en région, et fait en sorte que la société est bien positionnée pour servir de nouveaux clients et les clients existants à l’échelle mondiale dans cette région en forte croissance pour le commerce en ligne.

septembre 2021. La société a renforcé sa haute direction, en promouvant Max Attias au poste de directeur de la technologie du groupe à la suite du départ à la retraite de Keith Birdsong, l’ancien directeur de longue date de la technologie du groupe, en nommant Guillaume Conteville, vétéran du secteur des technologies financières, au poste de directeur du marketing et Nikki Zinman, responsable des ressources humaines, au poste de directrice des ressources humaines.

Le 8 octobre 2021, Nuvei a clôturé son premier appel public à l’épargne (« PAPE ») aux États-Unis sur le Nasdaq Global Select Market (« Nasdaq ») en procédant à l’émission d’un total de 3,45 millions d’actions à droit de vote subordonné (ce qui comprend l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation), pour un produit brut total d’environ 424,8 M$.



Perspectives financières

Pour le trimestre et l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, Nuvei prévoit que le volume total1), les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté2) se situeront dans les intervalles ci-dessous. Compte tenu de la solide performance au cours du trimestre clos le 30 septembre 2021, où Nuvei a dépassé les perspectives précédemment prévues pour les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté2), ainsi que du dynamisme des activités, la direction relève les perspectives financières pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. Les perspectives financières à jour et en particulier le BAIIA ajusté2) reflètent la stratégie de la société visant à accélérer ses investissements dans la distribution, la commercialisation, l’innovation, la technologie ainsi que dans les infrastructures découlant de l’acquisition récente de Mazooma. La société prévoit que ces investissements soutiendront son plan de croissance. Les perspectives financières comprennent aussi les acquisitions récentes de Simplex et Paymentez.

Les perspectives financières sont présentées sous toutes réserves et sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses décrites à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse. Les perspectives de Nuvei représentent aussi les « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est prié de noter que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Trimestre se terminant le

31 décembre 2021 Exercice se terminant le

31 décembre 2021 (en dollars américains) $ $ $ Perspectives précédentes Perspectives

mises à jour Volume total1) (en milliards) 25,5 – 26,5 88 – 91 90 – 91 Produits des activités ordinaires (en millions) 204 – 210 690 – 705 717 – 723 BAIIA ajusté2) (en millions) 86 – 90 295 – 305 312 – 316

Objectifs de croissance

Les objectifs de Nuvei concernant la croissance annuelle à moyen terme3) du volume total1) et des produits des activités ordinaires ainsi que sa cible à long terme pour la marge du BAIIA ajusté2) sont présentés dans le tableau suivant. La société prévoit d’atteindre ses objectifs à moyen3) et à long terme3) grâce à l’élan et à la performance continus de ses activités principales stimulées par l’expansion géographique, l’innovation en matière de produits, l’augmentation de la part du portefeuille des clients marchands existants, l’acquisition de nouveaux clients marchands par son canal de ventes directes et son pipeline de ventes croissant, et par les conditions favorables qui prévalent dans les industries qu’elle sert.

Objectifs de croissance Volume total1) Croissance annuelle à moyen terme de plus de 30 %3) Produits des activités ordinaires Croissance annuelle à moyen terme de plus de 30 %3) Marge du BAIIA ajusté2) Plus de 50 % à long terme3)

1) Le volume total ne représente pas les produits des activités ordinaires gagnés par la société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les commerçants en vertu d’une entente contractuelle avec la société. Le volume total est expliqué dans le plus récent rapport de gestion de la société.

2) Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

3) « Moyen terme » et « long terme » n’ont pas été définis par Nuvei et Nuvei n’a pas l’intention de les définir. Ces objectifs ne doivent pas être considérés comme des prévisions, des projections ou des résultats attendus, mais plutôt comme des objectifs pouvant être atteints par l’exécution de notre stratégie. Ces objectifs de croissance sont présentés sous toutes réserves et sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses décrites à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse.

Informations sur la conférence téléphonique

Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du troisième trimestre de 2021 aujourd’hui, le 9 novembre 2021, à 8 h 30 heure de l’Est. Les hôtes de cette conférence téléphonique seront Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, et David Schwartz, chef des finances.

La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de l’entreprise à l’adresse https://investors.nuvei.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs, après la diffusion de celle-ci.

Il sera également possible d’y participer en direct par téléphone en composant le 877 425-9470 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible une heure après sa diffusion, jusqu’au mardi 23 novembre 2021, en composant le 844 512-2921 (numéro sans frais pour les États-Unis et le Canada) ou le 412 317-6671 (numéro international); le numéro d’identification de la conférence est le 13724346.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des capacités de paiement et de virement faciles, connectant les commerçants à leurs clients dans 204 marchés dans le monde entier, avec l’acquisition locale dans 45 marchés. En prenant en charge plus de 500 modes de paiement locaux alternatifs, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies, les commerçants peuvent saisir chacune des possibilités de paiement qui se présentent à eux. Nous voulons faire du marché mondial une affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Nuvei ont été établis conformément aux IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS, à savoir le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action dilué. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la société du point de vue de la direction. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action dilué sont présentés afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et ils font donc ressortir des tendances des principales activités de Nuvei que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Nuvei utilise également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels et d’établir les composantes de la rémunération de la direction. La direction de la société estime que le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action dilué sont des mesures supplémentaires importantes du rendement de Nuvei, du fait principalement que ces mesures, tout comme d’autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des technologies de paiement pour évaluer le rendement d’exploitation sous-jacent d’une société. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion, pour une description et un rapprochement de ces mesures.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les perspectives de Nuvei concernant le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté pour le trimestre et l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 ainsi que les objectifs à moyen et long terme concernant le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté. Dans certains cas, l’information prospective se repère à l’emploi de termes prospectifs tels que « plans », « objectifs », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est attendu », « une opportunité existe », « budget », « prévu », « estimations », « perspectives », « prévisions », « projection », “prospects”, « stratégie », « a l’intention », « prévoit », « ne prévoit pas », « croit », ou des variations de ces mots et phrases ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « seraient », « pourraient », « seront », « se produiront » ou « seront atteints », la négative de ces termes et une terminologie similaires. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, intentions, projections ou autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs renferme de l’information prospective. Les énoncés contenant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Les perspectives et les objectifs de Nuvei, selon le cas, à l’égard des produits des activités ordinaires, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société déposée le 17 mars 2021. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont dispose actuellement la direction. En particulier, les évaluations des perspectives et des objectifs par la direction, concernant le volume total, les produits des activités ordinaires, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté présentées dans le présent communiqué de presse sont généralement fondées sur les hypothèses suivantes : a) les résultats d’exploitation de Nuvei se maintiendront comme prévu, b) la société continuera d’exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, malgré la pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures prises pour contenir la propagation du virus, c) la société continuera à fidéliser et à accroître sa clientèle actuelle tout en ajoutant de nouveaux clients, d) la société ne réalisera aucune acquisition ou cession, e) la conjoncture économique demeurera relativement stable tout au long de la période, f) les secteurs dans lesquels Nuvei exerce ses activités continueront à se développer compte tenu de l’expérience passée, g) les taux de change et la volatilité des marchés financiers ne varieront pas, h) il n’y aura aucun changement important dans les questions législatives ou réglementaires et i) la législation fiscale actuelle demeurera en vigueur et ne sera pas modifiée de manière significative. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein

Vice-président, responsable des relations avec les investisseurs

anthony.gerstein@nuvei.com





Données tirées des états du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action)

Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois

closes les

30 septembre 2021

$

2020

$

2021

$

2020

$

Produits des activités ordinaires 183 932 93 755 512 651 260 319 Coût des ventes 38 332 17 007 98 640 45 736 Marge brute 145 600 76 748 414 011 214 583 Frais de vente et charges générales et administratives 106 076 60 776 290 382 166 535 Bénéfice d’exploitation 39 524 15 972 123 629 48 048 Produits financiers (538 ) (1 375 ) (2 309 ) (4 170 ) Charges financières 5 131 101 255 11 878 156 597 Coûts financiers nets 4 593 99 880 9 569 152 427 Perte (profit) de change 727 (9 544 ) 1 973 17 889 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 34 204 (74 364 ) 112 087 (122 268 ) Charge d’impôt 6 202 3 505 17 381 3 979 Bénéfice net (perte nette) 28 002 (77 869 ) 94 706 (126 247 ) Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net Établissements à l’étranger – écart de conversion (9 572 ) (8 849 ) (20 111 ) 14 461 Résultat global 18 430 (86 718 ) 74 595 (111 786 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société 26 841 (78 579 ) 91 485 (127 956 ) Participation ne donnant pas le contrôle 1 161 710 3 221 1 709 28 002 (77 869 ) 94 706 (126 247 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société 17 269 (87 428 ) 71 374 (113 495 ) Participation ne donnant pas le contrôle 1 161 710 3 221 1 709 18 430 (86 718 ) 74 595 (111 786 ) Bénéfice net (perte nette) par action Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la société De base 0,19 (0,88 ) 0,66 (1,49 ) Dilué(e) 0,19 (0,88 ) 0,64 (1,49 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 139 252 523 89 217 178 138 728 421 86 153 927 Dilué 144 006 451 89 217 178 143 452 170 86 153 927





Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la perte nette)

(en milliers de dollars américains)

Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois

closes les

30 septembre 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 28 002 (77 869 ) 94 706 (126 247 ) Charges financières 5 131 101 255 11 878 156 597 Produits financiers (538 ) (1 375 ) (2 309 ) (4 170 ) Dotation aux amortissements 23 152 16 931 64 890 51 264 Charge d’impôt sur le résultat 6 202 3 505 17 381 3 979 Coûts d’acquisition et d’intégration et indemnités de départa) 7 218 2 418 17 058 5 296 Paiements fondés sur des actionsb) 11 187 6 472 20 245 7 207 Perte (profit) de change 727 (9 544 ) 1 973 17 889 Règlement juridique et autresc) (138 ) (802 ) (42 ) (146 ) BAIIA ajustéd) 80 943 40 991 225 780 111 669 Avance consentie par un tiers – montant résiduel reçu d’un commerçante) 1 854 3 848 7 720 9 516





a) Ces charges se rapportent :

i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021, ces charges se sont élevées respectivement à 0,7 M$ et à 10,5 M$ (2,0 M$ et 5,2 M$ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020). Ces charges sont présentées au poste honoraires de professionnels des frais de vente et charges générales et administratives; ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021, ces charges ont été de 6,3 M$ (respectivement de 0,2 M$ et de 0,7 M$ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; iii) à la variation de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement, qui était de néant pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021 (néant pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 et profit de 1,3 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020); iv) aux indemnités de départ et aux coûts d’intégration. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021, les indemnités de départ ont été de 0,3 M$ (0,2 M$ et 0,6 M$ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020). Les indemnités de départ sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives. b) Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions.

c) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes engagés hors du cours normal des activités, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées au poste autres des frais de vente et charges générales et administratives.

d) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour évaluer son rendement d’exploitation et ses flux de trésorerie.

e) Depuis 2018, la société a conclu diverses conventions avec une seule organisation commerciale indépendante tierce dans le but d’acquérir les droits sur les flux de trésorerie futurs d’un portefeuille de contrats conclus avec des commerçants.







Rapprochement du bénéfice net ajusté et du bénéfice net (de la perte nette)

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)

Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois

closes les

30 septembre 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 28 002 (77 869 ) 94 706 (126 247 ) Variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifsa) — 58 952 — 76 438 Amortissement accéléré des frais de financement différés — 24 491 — 24 491 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitionsb) 20 042 14 161 56 151 43 211 Coûts d’acquisitions et d’intégration et indemnités de départc) 7 218 2 418 17 058 5 296 Paiements fondés sur des actionsd) 11 187 6 472 20 245 7 207 Perte (profit) de change 727 (9 544 ) 1 973 17 889 Règlement juridique et autrese) (138 ) (802 ) (42 ) (146 ) Ajustements 39 036 96 148 95 385 174 386 Charge d’impôt sur le résultat liée aux ajustementsf) (4 697 ) (1 824 ) (12 083 ) (5 645 ) Bénéfice net ajusté g) 62 341 16 455 178 008 42 494 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires

en circulation De base 139 252 523 89 217 178 138 728 421 86 153 927 Dilué 144 006 451 93 406 685 143 452 170 88 593 632 Bénéfice net ajusté par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la sociétéh) De base 0,44 0,18 1,26 0,47 Dilué 0,42 0,17 1,22 0,46





a) Ce poste représente la variation de la valeur de rachat des actions classées à titre de passifs avant l’inscription de la société à la TSX. Dans le cadre de l’inscription à la TSX, ces actions ont été converties en actions à droit de vote subordonné classées dans les capitaux propres. Ces charges sont incluses dans les charges financières.

b) Ce poste a trait à la dotation aux amortissements comptabilisée à l’égard des immobilisations incorporelles par suite du processus d’ajustement du coût d’achat lié aux sociétés et aux entreprises acquises et de l’acquisition de toutes les actions en circulation de Pivotal Holdings Ltd. par Nuvei en septembre 2017.

c) Ces charges se rapportent :

i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021, ces charges s’élevaient respectivement à 0,7 M$ et à 10,5 M$ (2,0 M$ et 5,2 M$ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020). Ces charges sont présentées au poste honoraires de professionnels des frais de vente et charges générales et administratives; ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021, ces charges ont été de 6,3 M$ (0,2 M$ et 0,7 M$ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; iii) aux variations de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement, qui était de néant pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021 (néant pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 et profit de 1,3 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020; iv) aux indemnités de départ et aux coûts d’intégration. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021, les indemnités de départ ont été de 0,3 M$ (0,2 M$ et 0,6 M$ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020). Ces coûts sont présentés dans les frais de vente et charges générales et administratives. d) Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions.

e) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes engagés hors du cours normal des activités, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts.

f) Ces charges sont présentées au poste autres des frais de vente et charges générales et administratives.

g) Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour évaluer son rendement d’exploitation. h) Le bénéfice net ajusté par action dilué est calculé d’après les attributions fondées sur des actions en cours à la clôture de chaque période et après dilution comme si ces options étaient « dans le cours » à ce moment.





Données tirées des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains)

30 septembre 2021

$ 31 décembre 2020

$ Actifs Actifs courants Trésorerie 288 734 180 722 Créances clients et autres débiteurs 43 276 32 055 Stocks 419 80 Charges payées d’avance 6 920 4 727 Impôt à recevoir 4 156 6 690 Partie courante des avances consenties à des tiers 4 630 8 520 Partie courante des actifs sur contrat 1 524 1 587 Total des actifs courants avant les fonds distincts 349 659 234 381 Fonds distincts 592 388 443 394 Total des actifs courants 942 047 677 775 Actifs non courants Avances consenties à des tiers 21 040 38 478 Immobilisations corporelles 16 750 16 537 Immobilisations incorporelles 756 593 524 232 Goodwill 1 133 864 969 820 Actifs d’impôt différé 13 472 3 785 Actifs sur contrat 1 063 1 300 Dépôts auprès de fournisseurs de services de traitement des paiements 5 562 13 898 Autres actifs non courants 3 017 1 944 Total des actifs 2 893 408 2 247 769 Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres créditeurs 98 492 64 779 Impôt à payer 22 319 7 558 Partie courante des facilités de prêt et emprunts 8 485 2 527 Autres passifs courants 10 110 7 132 Total des passifs courants avant le montant à payer à des commerçants 139 406 81 996 Montant à payer à des commerçants 592 388 443 394 Total des passifs courants 731 794 525 390 Passifs non courants Facilités de prêt et emprunts 501 385 212 726 Passif d’impôt différé 75 320 50 105 Autres passifs non courants 7 757 1 659 Total du passif 1 316 256 789 880





Données tirées des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains)

30 septembre 2021

$ 31 décembre 2020

$ Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capital-actions 1 644 611 1 625 785 Surplus d’apport 38 688 11 966 Déficit (119 557 ) (211 042 ) Cumul des autres éléments du résultat global 2 359 22 470 1 566 101 1 449 179 Participation ne donnant pas le contrôle 11 051 8 710 Total des capitaux propres 1 577 152 1 457 889 Total du passif et des capitaux propres 2 893 408 2 247 769





Données tirées des états consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains)