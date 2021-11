Active Biotechs partner NeoTX presenterar vid det årliga mötet i Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

English Swedish

Lund, November 9, 2021 - Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och samarbetspartnern NeoTX meddelar idag att naptumomab estafenatox (naptumomab, NAP) kommer att presenteras på The Society för Immunotherapy of Cancer 36th Annual Meeting (SITC 2021) som avhålls den 10 -14 november 2021, på Walter E. Washington Convention Center i Washington, DC, samt digitalt.

Posterpresentationen kommer att belysa prekliniska data som visar att naptumomab ökar CAR-T-cellers effektivitet och förbättrar antitumöreffekten mot solida tumörer.

Abstrakten kommer att finnas tillgängliga online på SITC hemsida från kl. 8:00 Eastern Standard Time (14.00 Central European Time) den 9 november 2021.

Posterdetaljer:

Abstrakttitel: Tumor Targeted Superantigen (TTS), Naptumomab Estafenatox (NAP), enhances CAR-T cells potency and can boost CAR-T efficacy against solid tumors

Abstraktnummer: 576 (e-Poster)

Huvudförfattare: Yael Sagi, Ph.D.

Kategori: Combination Immunotherapies

Datum & Tid: E-Postern kommer att finnas tillgänglig på SITC 2021 virtuella mötes-plattform från kl. 7am EST fredag den 12 november 2021 till den 9 januari 2022

För NeoTXs kommunikation relaterad till denna information, se www.neotx.com .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Om Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidare-utveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett kliniskt fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod går vidare till en klinisk fas I-studie med en ögondroppsformulering, följt av en fas II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Om NeoTX

NeoTX är ett kliniskt immunonkologibolag som utvecklar riktade immunterapier mot cancer från sin teknologiplattform Tumor Targeted Superantigen (TTS). TTS binder en genetiskt modifierad bakteriell determinant till tumörytan och aktiverar och expanderar samtidigt tumörspecifika immunceller som omdirigeras bort från periferin till tumören för att skapa en effektiv antitumör respons. Företagets ledande TTS-molekyl, naptumomab estafenatox (naptumomab), är för närvarande i klinisk utveckling för avancerade solida tumörer. För mer information, besök www.neotx.com.

Naptumomab utlicensierades 2016 från Active Biotech till NeoTX Therapeutics Ltd. NeoTX ansvarar enligt licensavtalet för den globala utvecklingen och kommersialiseringen av naptumomab för behandling av cancer.

Active Biotech AB

(Corp. Reg. No. 556223-9227)

Scheelevägen 22, SE-223 63 Lund, Sweden

Tel: +46 (0)46 19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 november 2021, kl. 14.00.

