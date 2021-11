Sage fait équipe avec Zapier pour renforcer le travail des PME avec la robustesse de l’automatisation

English French

TORONTO, 09 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE) le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, annonce aujourd’hui la mise à disposition de Zapier, la plateforme d'automatisation des flux de travaux pour les entreprises, dans Sage Marketplace au Canada, aux É.-U., au RU et en Irlande. Ce partenariat permet aux petites entreprises et aux comptables de ces quatre pays d’améliorer leurs tâches et d’automatiser leurs flux de travaux, en connectant en continu Sage Comptabilité à 4 000 applis.



Dans l’univers numérique d'aujourd'hui, les petites entreprises utilisent en moyenne 72 applis différentes pour simplifier leurs processus, éliminer les erreurs et obtenir des informations financières pertinentes en temps réel sur la performance de leur entreprise. Ces applis aident les PME à exploiter les technologies qui n'étaient autrefois disponibles que pour les grandes organisations. Cependant, le stockage des données sur plusieurs applis comporte son lot de problèmes. Zapier permet donc aux clients de connecter les applis qu’ils utilisent au quotidien à Sage Comptabilité, et de transférer leurs données en toute sécurité, afin de présenter une vue globale des activités de leur entreprise.

Le partenariat de Sage avez Zapier aidera les petites entreprises et les comptables à consacrer moins de temps aux tâches administratives, et plus de temps à accroître la valeur pour leurs clients. Par conséquent, les comptables disposeront de temps pour s’investir dans le développement de leur entreprise sans recourir à un effectif supplémentaire.

De plus, le nouveau partenariat de Sage et Zapier offre plusieurs avantages clé aux clients, entre autres :

Flexibilité : Les clients de Sage peuvent intégrer 4 000 applis et personnaliser les applis intégrées pour créer des flux de travaux automatisés sur mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques.

Les clients de Sage peuvent intégrer 4 000 applis et personnaliser les applis intégrées pour créer des flux de travaux automatisés sur mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques. Sécurité : Des millions de clients à travers le monde font confiance à Zapier pour transférer et synchroniser en toute sécurité leurs données sur des applis pour accomplir le travail, grâce à des ingénieurs de fiabilité de site répartis dans le monde entier et des équipes de sécurité sur appel 24 h / 7 j.

Des millions de clients à travers le monde font confiance à Zapier pour transférer et synchroniser en toute sécurité leurs données sur des applis pour accomplir le travail, grâce à des ingénieurs de fiabilité de site répartis dans le monde entier et des équipes de sécurité sur appel 24 h / 7 j. Conformité : Les clients peuvent utiliser le logiciel avec confiance et tranquillité d'esprit, car Zapier détient des certifications d'auditeur tiers avec AICPA’s SOC de Service Organizations, SOC 2 Type II et SOC 3.

Les clients peuvent utiliser le logiciel avec confiance et tranquillité d'esprit, car Zapier détient des certifications d'auditeur tiers avec AICPA’s SOC de Service Organizations, SOC 2 Type II et SOC 3. Gain de temps : Les clients d‘entreprises de toute taille peuvent automatiser leurs travaux en quelques minutes, et gagner en moyenne dix heures par semaine 1 sur des tâches manuelles qui prenaient auparavant des heures à accomplir.

Les clients d‘entreprises de toute taille peuvent automatiser leurs travaux en quelques minutes, et gagner en moyenne dix heures par semaine sur des tâches manuelles qui prenaient auparavant des heures à accomplir. Rentabilité : Les clients économisent en moyenne un équivalent de $11K en temps chaque année, en créant efficacement les flux de travaux nécessaires pour automatiser les tâches.



« Sage s’engage à soutenir les petites entreprises et les comptables qui contribuent à leur prospérité, en offrant des solutions innovantes qui éliminent le fardeau des tâches manuelles et répétitives, » déclare Alex Fawcett, Directeur principal, Ecosystem and Technical Fellow chez Sage. « En partenariat avec Zapier, nous soutenons les PME pour concrétiser la robustesse de l’automatisation et leur réseau numérique, afin qu’elles puissent s’occuper de l’essentiel : leurs clients ».

Il enfile : « L’importance de se lancer dans un parcours de transformation numérique est une priorité qui réunit les petites entreprises et les pratiques comptables à travers le monde. Les clients de Sage Comptabilité peuvent facilement sélectionner des flux de travaux prédéfinis dans Sage Marketplace pour s’attaquer rapidement à leurs besoins d'automatisation avec Zapier. De plus, nous comprenons que chaque PME est unique, de même que ses besoins technologiques. À cet effet, Sage et Zapier offrent une expérience de bout en bout aux clients, en plus de leur permettre d’acquérir de nouvelles intégrations pour leurs applis sur lesquelles ils s’appuient, auquel cas elles ne seraient pas présentement disponibles ».

« Nous sommes emballés de nous associer à Sage, afin de proposer plus de possibilités d’automatisation à nos clients, » affirme Andrew Edelman, Chef du service des partenariats stratégiques et plateformes chez Zapier. « Dotés de Zapier, les clients peuvent créer des flux de travaux automatisés dans le service des finances, ventes, marketing, inventaire et plus encore ... Au bout du compte, les utilisateurs auront plus de temps pour se pencher sur ce qui est le plus important pour leurs entreprises ».

L’intégration de Zapier à Sage Comptabilité est maintenant offerte dans Sage Marketplace au Canada, aux É.-U., au RU et en Irlande. Pour en savoir davantage sur les applis présentement disponibles dans Sage Marketplace, cliquez ici



1 https://zapier.com/how-it-works