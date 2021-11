Pershimex confirme la présence de ressources minérales aurifères conformes au Règlement 43-101 dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou

English French

VAL-D’OR, Québec, 09 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex ("Pershimex" ou la "Société") (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer les résultats de l’Estimation de Ressources Minérales (« l’ERM ») entreprise au début de l’année 2021 par la firme Solution 3DGéo inc. (« 3DGS ») sous la supervision de M. Kenneth Williamson, Géo, M.Sc., Géologue Consultant Sénior et Président. La portion du travail d’optimisation de fosse a été confiée à la firme d’ingénierie BBA inc., sous la supervision de M. Jeff Cassoff, Ing., Ingénieur Minier Sénior et Chef d’équipe.



Cette ERM est basée sur l’intégration de tous les résultats d’analyses provenant des sondages réalisés en 2020, des sondages réalisés au printemps 2021 et des rainures complétées en date du 10 août 2021. L’ERM inclut tous les résultats d’analyses reçus en date du 7 septembre 2021. Ainsi, 2 169 mètres de forage et 2 788 échantillons auront été nécessaires pour définir une ressource aurifère située en surface, représentant un investissement total de moins de 1 million de dollars.

L’objectif de départ fixé par la direction de la Société était de rendre conforme l’inventaire minéral historique contenu dans le pilier de surface de l‘ancienne mine Pershing-Manitou. En réalisant la présente ERM, la Société est maintenant en mesure de définir un volume à haute teneur n’excédant pas 5 000 tonnes en surface dans le but d’être conforme avec les normes fixées par le gouvernement en ce qui concerne les demandes de permis pour effectuer de l’échantillonnage en vrac. Cet échantillonnage permettra de valider l’approche en place afin de maximiser la suite des travaux de développement du gîte Pershing-Manitou. Avec les conditions actuelles du marché, la Société espère générer un profit intéressant par l’extraction de ce matériel à haute teneur en or.

Résultats de l’Estimation des Ressources Minérales du pilier de surface de la Mine Pershing-Manitou

Définition d’une coquille de fosse présentant une ressource en fosse de 9 600 tonnes à une teneur de 7,04 g/t Au , représentant près de 2 100 onces d’or, en vaste majorité de catégorie mesurée .



, représentant près de . Potentiel souterrain de près de 23 300 tonnes à une teneur de 4,02 g/t Au , représentant un peu plus de 3 000 onces d’or, principalement de catégorie indiquée .



, représentant un peu plus de . La figure 1 présente une vue isométrique de la ressource en or estimée « en fosse » et « sous terre »





Pour voir Figure 1 : Vue isométrique de la distribution des teneurs de la ressource en or estimée dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou, veuillez consulter le lien suivant :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40e9476b-42e4-4947-ad45-2cd60b42ef06/fr





Tableau 1 : Estimation des ressources minérales « en fosse » du Projet Pershing-Manitou utilisant une teneur de coupure de 0,50 g/t Au; sensibilité présentée selon différentes teneurs de coupure.

MESURÉES INDIQUÉES PRÉSUMÉES Teneur de coupure (g/t Au) Tonnes (t) Teneur (g/t Au) Onces (oz) Tonnes (t) Teneur (g/t Au) Onces (oz) Tonnes



(t) Teneur

(g/t Au)

(g Onces



(oz) TOUTES LES ZONES

> 0,80 8 600 7,66 2 120 400 3,50 40 - - - > 0,70 8 800 7,52 2 100 400 3,50 40 - 0,72 - > 0,60 8 900 7,41 2 100 400 3,47 40 300 0,66 10 > 0,50 9 200 7,20 2 100 400 3,46 40 500 0,60 10 > 0,40 9 500 7,00 2 100 400 3,45 40 1 100 0,53 20 > 0,30 9 800 6,80 2 100 600 2,22 40 1 300 0,50 20 > 0,20 10 000 6,66 2 100 1 100 1,34 50 1 300 0,49 20

(VOIR LES REMARQUES CONCERNANT L’ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES DE PERSHING-MANITOU CI-BAS)

Tableau 2 : Estimation des ressources minérales « souterraines » du Projet Pershing-Manitou utilisant une teneur de coupure de 2,00 g/t Au; sensibilité présentée selon différentes teneurs de coupure.

MESURÉES INDIQUÉES PRÉSUMÉES Teneur de coupure (g/t Au) Tonnes (t) Teneur (g/t Au) Onces (oz) Tonnes (t) Teneur (g/t Au) Onces (oz) Tonnes



(t) Teneur

(g/t Au) Onces



(oz) TOUTES LES ZONES

> 5,00 1 200 7,60 290 4 000 6,06 780 - 5,68 - > 3,00 2 300 5,76 430 13 200 4,66 1 980 1 300 3,49 150 > 2,50 3 200 4,97 510 15 100 4,41 2 140 2 200 3,20 230 > 2,00 4 200 4,29 580 19 100 3,96 2 430 3 000 2,95 280 > 1,50 6 000 3,53 680 30 700 3,11 3 070 14 800 1,93 920 > 1,00 7 900 2,98 760 61 100 2,17 4 260 79 400 1,36 3 470 > 0,80 8 400 2,84 770 80 500 1,86 4820 113 700 1,22 4 450

(VOIR LES REMARQUES CONCERNANT L’ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES DE PERSHING-MANITOU CI-BAS)

La présente ERM est le résultat de 28 sondages (3 955 mètres de carottage au total; 2 169 mètres utilisés pour la construction du modèle de ressources) et 3 rainures (18 mètres échantillonnés) dans le secteur des ressources, avec les résultats d’analyses reçus jusqu’au 7 septembre 2021. La maille de forage est d'environ 10 à 15 mètres pour le forage réalisé dans le cœur du pilier à proximité de la surface et de 20 à 30 mètres pour le forage visant la partie intermédiaire du pilier. En dessous de 75 m de profondeur, la maille de forage est d’environ 50 à 65 mètres. L’échantillonnage par rainures fut réalisé sur la portion centrale du pilier, à l’endroit où la zone minéralisée principale est affleurante.

L'interprétation litho-structurale du gîte repose sur l’intégration des données de forage et de cartographie de surface. L’interprétation litho-structurale et l’interprétation préliminaire des zones minéralisées furent réalisées à l’aide du logiciel Seequent Leapfrog Geo™, et ensuite intégrées dans le logiciel Geovia GEMS™. Le gîte est interprété comme un système classique de veines d’extension et de veines de cisaillement développées à l’intérieur d’un corridor de déformation. Les meilleures teneurs en or semblent être associées aux veines d’extension qui se présentent comme une série de veines sigmoïdales distribuées en échelons dans des enveloppes minéralisées légèrement obliques aux veines de cisaillement. La présence d’une faille tardive semble être un facteur limitant vers l’est; cette dernière fut utilisée comme contrainte dans la construction des volumes minéralisés. L'estimation des ressources minérales englobe 12 domaines tabulaires, d’orientation Nord-Est dans les portions nord et centrale du gîte, et d’orientation Est-Ouest dans la partie Sud. Ces volumes furent construits dans le logiciel Geovia GEMS™ à l’aide d’un jeu de lignes de contours et lignes d’attache sur des sections espacées de 5 mètres. Une épaisseur réelle d'au moins 2,00 mètres est imposée à ces volumes.

L’ERM tient compte d’un total de 12 zones minéralisées définies par des modèles fil-de-fer individuels d’une épaisseur réelle d’au moins 2,00 mètres. L’ERM comprend les blocs situés à l’intérieur d’une coquille de fosse, selon une teneur de coupure de 0,50 g/t Au. La coquille de fosse utilisée est celle contrainte par un prix de l’or de 500,00 $ US/oz; ce choix a pour but de limiter l’envergure de la fosse, et forcer l’optimisation de la fosse à se centrer sur le matériel à plus haute teneur près de la surface. Cela aura permis d’isoler et de maximiser le volume choisi pour la demande de permis d’échantillonnage en vrac. L’ERM comprend aussi les blocs de teneurs situés à l’extérieur de la coquille de fosse, mais à l’intérieur des volumes potentiellement exploitables par des méthodes souterraines selon une teneur de coupure de 2,00 g/t Au.

Tableau 3 : Paramètres utilisés pour estimer les teneurs de coupure « en fosse » et souterraine aux fins de l’estimation des ressources minérales du pilier de surface de la mine Pershing-Manitou

Paramètre Unité Valeur Prix de l’or $ US/oz 500,00 Taux de change $ US/$ CA 1,25 Récupération à l’usinage % 92 Frais de vente $ US/oz 5,00 Coût d’extraction minière « in-pit » – mort-terrain $ CA/t usinée 3,00 Coût d’extraction minière « in-pit » – roche $ CA/t usinée 3,50 Coût d’extraction minière - souterraine $ CA/t usinée 100,00 Charges G&A $ CA/t usinée 4,00 Coût de traitement $ CA/t usinée 22,00 Transport $ CA/t usinée 8,00 Pente générale de la fosse – mort-terrain / roche deg 26,6 / 50,0 Teneur de coupure – « in-pit » g/t Au 0,50 Teneur de coupure - souterraine g/t Au 2,00

Commentaire du président

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Ce travail d’estimation de ressources minérales a permis de définir et ce en peu de temps, une quantité suffisante de matériel minéralisé potentiellement exploitable par une extraction à ciel ouvert. Une partie de ce matériel est située en surface et présente des plus hautes teneurs en or. Cela va permettre à l’entreprise d’appliquer pour l’obtention d’une autorisation d’extraire un échantillon en vrac inférieur à 5 000 tonnes auprès du Ministère des Ressources Naturelles du Québec. La production de ce vrac permettrait d’extraire une certaine quantité d’or, qui au prix actuel du marché, procurerait à la Société un fonds de roulement intéressant. Dans le contexte actuel d’un prix d’action jugé trop bas, la direction a décidé de capitaliser sur la ressource mesurée et d’en tirer profit, évitant ainsi à l’entreprise et ses actionnaires d’être encore dilués à bas prix via les financements traditionnels offerts aux compagnies juniors d’exploration. »

Le rapport technique complet, préparé de façon conforme aux dispositions du Règlement 43-101, sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société dans un délai de 45 jours.

Remarques concernant l’estimation des Ressources Minérales de Pershing-Manitou:

1. La personne qualifiée indépendante aux fins du présent ERM, tel que défini dans le Règlement 43-101, est Kenneth Williamson, géo. (OGQ #1490), de Solution 3DGéo inc. La date d’effet de l’estimation est le 7 septembre 2021.



2. L'estimation des ressources minérales du projet Pershing-Manitou est conforme aux « CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines » du 29 novembre 2019.



3. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées présentées dans ce communiqué sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment de travaux d’exploration réalisés pour définir ces ressources comme étant des ressources indiquées ou mesurées ; toutefois, il est raisonnable de s’attendre à ce que la majeure partie des ressources minérales présumées puisse être convertie en ressources minérales indiquées en poursuivant l’exploration.



4. Les ressources sont présentées avant dilution et in situ et sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d'extraction économique. Les blocs isolés et discontinus dont la teneur est supérieure à la teneur de coupure choisie sont exclus de l'estimation des ressources minérales souterraines. Les blocs qui doivent être inclus, c'est-à-dire les blocs isolés dont la teneur est inférieure à la teneur de coupure situés à l'intérieur des volumes potentiellement exploitables, ont été inclus dans l'estimation des ressources minérales.



5. Au 7 septembre 2021, la base de données comprenait un total de 28 sondages totalisant près de 3955 mètres de forage et 3 rainures totalisant 18 mètres échantillonnés en surface dans le secteur ciblé pour l'estimation des ressources minérales.



6. Une valeur de 0,001 g/t Au a été utilisée comme teneurs dans le cas des carottes non analysées, tandis qu’une teneur d’écrêtage de 31,1035 g/t Au a été appliquée aux composites présentant une teneur en or plus élevée.



7. Les analyses ont été regroupées à l'intérieur des domaines minéralisés en composites de 1,00 mètres de longueur.



8. Le modèle de blocs a été préparé à l’aide du logiciel Geovia GEMS™. Le modèle est de type « pourcentage et multi-couches » et est constitué de blocs cubiques de 1 mètre de côté. Le modèle ne comporte pas de rotation.



9. Une interpolation selon la méthode « inverse de la distance au carré » (« ID2 ») a été réalisée pour estimer les teneurs en or dans chacun des volumes minéralisés interprétés. Les paramètres d’estimation des teneurs en or sont principalement basés sur la disposition et la faible quantité de forages disponibles. Ainsi, la portée des différentes ellipses de recherche se base sur l’espacement des forages, tandis que leur orientation correspond à l’orientation moyenne des différentes zones minéralisées.



10. Une valeur de densité de 2,70 g/cm3 a été appliquée aux zones minéralisées, 2,00 g/cm3 au mort-terrain et 2,80 g/cm3 à la roche encaissante.



11. Les ressources minérales dites « EN FOSSE » sont présentées selon une teneur de coupure de 0,50 g/t Au et sont confinées à l’intérieur d’une coquille de fosse. L’estimation de la teneur de coupure et la création de la coquille de fosse sont basées sur les paramètres économiques suivants : prix de l’or de 500 $ US/oz, taux de change de 1,25 USD/CAD, récupération à l’usinage de 92 %, coût de vente de 5 $ US/oz, coût d’extraction minière de 28,50 $CA/t usinée, coût G&A de 4 $CA/t usinée, coût de transport de 8 $CA/t.



12. Les ressources minérales souterraines sont présentées selon une teneur de coupure de 2,00 g/t Au et correspondent aux amas de blocs contigus présentant une dimension raisonnable pour être exploités par la méthode long-trou. Les paramètres économiques utilisés sont les mêmes que pour les ressources minérales « EN FOSSE » à l’exception du coût relié à l’extraction minière fixé à 100 $CA/t. Il est à noter le coût G&A pourrait être sous-évalué selon la séquence d’extraction choisie.



13. Les calculs ont été effectués avec des unités métriques (mètres, tonnes et g/t). Le contenu en métaux est présenté en onces troy (tonne métrique x teneur / 31,10348).



14. La personne qualifiée indépendante n'a connaissance d'aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié aux titres, fiscal, sociopolitique ou lié à la commercialisation, ou de tout autre enjeu pertinent qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.



15. Les nombres de tonnes et d’onces sont arrondis à la centaine et à la dizaine près respectivement, ce qui pourrait causer de légers écarts.

Personne qualifiée

L’estimation des ressources minérales du pilier de surface de la mine Pershing-Manitou, dont la date d’effet est le 7 septembre 2021, a été préparée par Kenneth Williamson, géo. (OGQ no 1490), M. Sc., président et géologue consultant sénior de Solution 3DGéo inc, une « personne qualifiée » au sens attribué à ce terme dans le Règlement 43-101. M. Williamson est un employé de Solution 3DGéo inc. et il est considéré comme « indépendant » de Pershimex aux fins de l’article 1.5 du Règlement 43-101.

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par M. Robert Gagnon, géo., président de Pershimex, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président

Tél.: (819) 825-2303 Jacques Brunelle, VP Dev. Corporatif

Tél. : (819) 856-1387



Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.