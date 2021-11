Mise à jour d’HEXO sur l’intégration

English French

OTTAWA, 09 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) a diffusé aujourd’hui une mise à jour sur le plan d’intégration lancé à la suite de ses récentes acquisitions de Redecan, de Zenabis Global Inc. (« Zenabis ») et de 48North Cannabis Corp. (« 48North »). D’ici quelques mois, HEXO cessera ses activités dans trois de ses unités de production afin de regrouper les activités de culture, de fabrication et de distribution de ses produits dans ses installations principales.



« Dans le cadre du processus de planification de l’intégration, nous avons réalisé une analyse exhaustive de toutes les installations d’HEXO afin d’évaluer leurs aptitudes, leur capacité et leur efficacité, et nous avons décidé de centraliser les activités dans nos installations principales, a déclaré Scott Cooper, PDG d’HEXO. Cette décision est essentielle à la réalisation de notre priorité immédiate, qui est de veiller à l’intégration des entreprises récemment acquises afin de stimuler la croissance et la rentabilité par la commercialisation de produits de consommation courante à base de cannabis. »

« Nous avons la certitude que nos installations principales ainsi que nos partenariats stratégiques nous permettront de disposer d’un approvisionnement suffisant en cannabis de qualité élevée pour répondre à la demande, a poursuivi M. Cooper. Cette décision très difficile à prendre représente une des clés de notre plan d’intégration, et nous croyons qu’elle positionne HEXO au mieux en vue de la poursuite de sa croissance. Je tiens à remercier tous les employés de Kirkland Lake, de Brantford et de Stellarton pour les efforts, le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pour aider à bâtir HEXO. »

HEXO a décidé de fermer les établissements suivants :

L’installation de Kirkland Lake (Ontario), incluse dans l’acquisition de 48North, fermera ses portes le 31 janvier 2022.

L’installation de Brantford (Ontario), incluse dans l’acquisition de 48North, fermera ses portes le 31 janvier 2022.

L’installation de Stellarton (Nouvelle-Écosse), incluse dans l’acquisition de Zenabis, fermera ses portes le 28 février 2022.



Ces installations ne sont pas considérées comme cruciales pour les activités intégrées d’HEXO.

HEXO travaille en étroite collaboration avec les employés pour atténuer l’impact de ces fermetures. Cet effort comprend la réinstallation d’employés qui se font muter dans l’une des installations principales d’HEXO ainsi que des mesures de soutien à la recherche d’emploi pour ceux qui ne peuvent pas déménager. Quelque 155 employés sont touchés par cette décision.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

