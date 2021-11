French English

Kepler Cheuvreux initie la couverture du titre Global Bioenergies

Evry, le 09 novembre 2021 : Kepler Cheuvreux initie la couverture du titre Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) et publie ce jour une note de près de 50 pages revenant notamment sur les différentes étapes de développement du Groupe, ses enjeux et ses potentialités.

Avec plus de 1200 sociétés européennes suivies couvrant plus de 30 secteurs, Kepler Cheuvreux est l’un des principaux acteurs financiers en Europe et la référence en matière de recherche sur le segment des petites et moyennes capitalisations. Kepler Cheuvreux est également le premier courtier européen indépendant en actions (plus de 2 milliards d’euros d’actions échangées quotidiennement en moyenne).

La note d’initiation de couverture par Kepler Cheuvreux est disponible sur le site internet www.keplercheuvreux.com dans la rubrique « Research Hub Public Access ».

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, déclare : « Nous poursuivons notre stratégie de conquête des marchés par étapes, d’abord dans les cosmétiques où l’équation économique est la plus favorable, puis dans les biocarburants où l’impact environnemental sera le plus fort. L’initiation de couverture par Kepler Cheuvreux et le suivi en recherche dans la durée vont faciliter la diffusion de ce message singulier inhérent à notre profil Deep Tech, afin d’accroître la visibilité du titre Global Bioenergies en France comme à l’international. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST, sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit son travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et ainsi d’améliorer la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Certains de ses composés peuvent être utilisés pour produire des plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

