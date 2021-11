France Loire, acteur de l’immobilier social, choisit Quadient pour offrir à ses résidents une solution moderne de retrait de colis

English French

Paris, le 9 novembre 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et acteur majeur mondial dans les consignes colis connectées, annonce que sa solution Parcel Pending by Quadient a été sélectionnée par France Loire, acteur de l'immobilier social appartenant au Groupe Arcade-VYV, pour équiper l’un de ses immeubles résidentiels à Vierzon, dans le Cher. La nouvelle consigne connectée Quadient permet dès à présent aux résidents de l’immeuble de recevoir leurs colis de manière simple et sécurisée.

La pandémie de Covid-19 a entraîné une nette accélération de la vente de produits sur internet en 2020, avec en France des pics d’activité sans précédent — jusqu’à +100% — notamment pendant les deux périodes de confinement. La gestion des flux de colis livrés dans les immeubles résidentiels est ainsi devenue un enjeu majeur pour les gestionnaires de ces résidences.

Cette installation accompagne le lancement des consignes automatiques Parcel Pending de Quadient sur le marché résidentiel en France. Solution innovante et pratique, elle permet la livraison et réception de colis de façon sécurisée en tous types d’immeubles d’habitation. Une enquête envoyée aux 70 locataires bénéficiant du service a d’ailleurs confirmé que 68 % des habitants accueillent favorablement le projet et 37 % d’entre eux étaient déjà inscrits au service dans les 2 premiers mois d’utilisation.

Accessible à toutes les sociétés de livraison grâce à des codes d’accès spécifiques, la consigne notifie le destinataire automatiquement par SMS et via l’application mobile Parcel Pending de Quadient dès lors qu’un colis est scanné et livré dans un des casiers disponibles. Le retrait se fait ensuite sur l’écran à l’aide d’un code de retrait à usage unique, ou même sans contact via l'application mobile.

Grâce à la consigne colis automatique Quadient, les habitants de ce logement de France Loire peuvent :

Recevoir tous leurs colis, quel que soit le transporteur et l’enseigne de vente en ligne

Retirer leurs colis à tout moment, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit

Remettre des clés à des nouveaux locataires ou entre résidents

Déposer un colis à l’attention du gardien de l’immeuble, et réciproquement

« La confiance accordée à Quadient par France Loire dans la modernisation de leur résidence et la mise en place de nouveaux services aux résidents nous honore et marque une étape supplémentaire dans l’exécution de notre stratégie », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nous continuons de capitaliser sur l’expérience accumulée dans nos marchés clés, comme le Japon où nous avons déjà plus de 6 000 unités installées, et les Etats-Unis, où nous sommes numéro 1 sur le marché résidentiel, avec l’ambition d’être l’opérateur de consignes colis connectées de référence pour les transporteurs, enseignes de magasins, résidences et universités dans le monde ».

Quadient opère plus de 14 500 consignes colis connectées dans le monde, et peut compter sur des partenariats majeurs pour poursuivre ses ambitions de développement. En particulier en France, des contrats stratégiques ont été annoncés cette année avec Relais Colis et Pickup (filiale du groupe La Poste), pour les accompagner dans le déploiement de 2 000 consignes colis supplémentaires sur les trois prochaines années, ce qui contribuera à rendre la livraison en consignes automatiques accessible au plus grand nombre.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

Contacts Quadient

Nathalie Labia, Quadient Agence JIN Communication Externe Relations presse 01 70 83 18 53 06 31 58 82 37 n.labia@quadient.com quadient@jin.fr

Pièce jointe