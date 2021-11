SII : Chiffre d’affaires du premier semestre 2021/2022

French English

Paris, le 9 novembre 2021 – 18 heures

Chiffre d’affaires du premier semestre 2021/2022 : 376,3 M€

Croissance de 24,9%, équilibrée entre France (+25,8%) et International (+24,2%)

Révision à la hausse de l’objectif de croissance :

au moins +15% attendu sur l’ensemble de l’exercice

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2021/2022.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Le premier semestre de l’exercice 2021/2022 affiche une performance remarquable pour l’ensemble du groupe SII. Le groupe renoue avec sa trajectoire d’avant crise sanitaire et réalise un chiffre d’affaires supérieur de plus de 15% à celui généré au cours du premier semestre de l’exercice 2019/2020. Cette croissance est alimentée par tous les secteurs économiques sur lesquels nous opérons et presque toutes nos implantations géographiques. Ces résultats saluent la pertinence de la stratégie du groupe SII et l’engagement de toutes les équipes. »

En M€

1er semestre (clos au 30/06) 2020/2021 2021/2022 Variation Variation

à taux constants* Chiffre d’affaires 1er trimestre 147,43 187,16 + 26,9% + 27,1% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 153,78 189,14 + 23,0% + 24,0% Chiffre d’affaires semestriel 301,21 376,30 + 24,9% + 25,6% dont France 140,20 176,34 + 25,8% + 25,8% dont International 161,01 199,96 + 24,2% + 25,4%

* hors effets de change (taux de change 2020/2021 appliqués au chiffre d’affaires 2021/2022)

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a réalisé au cours de ce premier semestre de l’exercice 2021/2022 un chiffre d’affaires de 376,3 M€, en hausse de 24,9% avec une dynamique de croissance en France et à l’International presque équivalente. Sur le deuxième trimestre de l’exercice 2021/2022, le chiffre d’affaires est en hausse de 23,0%.

Activité très dynamique en France

Le deuxième trimestre affiche, une nouvelle fois, une croissance entièrement organique élevée. Le chiffre d’affaires atteint ainsi 86,1 M€, soit une croissance de 18.5%. Cette performance est alimentée par un niveau d’activité très proche de la normale (TACE – Taux d’Activité Congés Exclus de 90%) et des effectifs en hausse sur la période.

Au global sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires généré en France s’établit à 176,3 M€.

Nouvelle accélération du rythme de croissance à l’International

A l’International, le groupe SII enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 103,0 M€ en croissance de 28,9% à taux constants par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Plusieurs pays participent activement à cette croissance organique : la Pologne (+33%), l’Espagne (+40%), la Roumanie (+46%), le Chili (+42%), le Maroc (+35%), le Royaume-Uni (+26%), la République Tchèque (+52%), la Belgique (+25%), la Colombie (+22%) et le Canada (+14%). L’Espagne confirme ainsi le rebond de son activité bénéficiant des premières mesures de la restructuration de son organisation. Seuls deux pays n’affichent pas une hausse de l’activité sur le trimestre : l’Allemagne dont la décroissance ralentit toutefois (-8% sur le deuxième trimestre, contre -17% au premier trimestre) et les Pays-Bas où l’activité stagne.

Au global sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires généré à l’International est de 200,0 M€.

Elargissement de l’offre de services en Belgique avec l’acquisition d’ANANKEI BV

Le groupe SII a annoncé le 28 octobre dernier l’acquisition à 100% de la société ANANKEI BV, dont le siège social est situé à Louvain en Belgique. Cette société, qui compte 100 collaborateurs, répond aux besoins d’une quinzaine de clients grands comptes internationaux principalement dans les secteurs des Télécoms, de la Banque-Finance-Assurance et de l’Energie. ANANKEI BV a réalisé un chiffre d’affaires de près de 8 M€ en 2020. Cette acquisition a été entièrement réalisée en numéraire et les activités sont consolidées dans les comptes du groupe SII à compter du 1er novembre 2021.

Perspectives

L’activité du premier semestre 2021/2022 affiche une performance supérieure aux attentes. Si les situations économique et sanitaire restent instables, ce premier semestre conduit le groupe à réviser à la hausse ses perspectives de croissance de chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice. Sous réserve d’une évolution maîtrisée de la situation sanitaire et d’une situation économique générale sans grand bouleversement, le groupe SII devrait connaître pour cet exercice 2021/2022 arrêté au 31 mars 2022 une croissance organique de son chiffre d’affaires d’au moins 15%, au lieu de 10% comme annoncé le 9 juin dernier. Le groupe SII confirme par ailleurs anticiper l’amélioration de sa marge opérationnelle sur l’exercice.

Prochain rendez-vous :

Résultats du premier semestre de l’exercice 2021/2022, le mardi 7 décembre 2021 après bourse

Contacts :

SII - Eric Matteucci - : 01.42.84.82.22

Presse Financière : CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - : 01.53.48.80.57

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 654,2 M€ au titre de l’exercice 2020/2021, clos au 31 mars.

ANNEXE : Chiffre d’affaires par trimestre

En M€



T1 2021/2022 T2 2021/2022 S1 2021/2022 France 90,24 86,10 176,34 Variation

dont à taux constants* +33,6%

+33,6% +18,5%

+18,5% +25,8%

+25,8% International 96,92 103,04 199,96 Variation

dont à taux constants* +21,4%

+21,6% +27,0%

+28,9% +24,2%

+25,4% Total groupe SII 187,16 189,14 376,30 Variation

dont à taux constants* +26,9%

+27,1% +23,0%

+24,0% +24,9%

+25,6%

* : hors effets de change de l’exercice (taux de change de l’exercice précédent appliqués au chiffre d’affaires de

l’exercice en cours)

