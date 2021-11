McIntosh、Sonus faber 和 Six Senses Ibiza 推出獨家 Live Cave 音樂體驗

English Spanish Chinese (Traditional)

西班牙伊維薩島, Nov. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- McIntosh Laboratory, Inc. 和 Sonus faber 欣然宣佈推出在 Six Senses Ibiza 的 Live Cave 體驗。活動的獨特空間包括前台、Cave Royal、Cafe Suite 906 和 Live Cave,全都配備令人印象深刻的 McIntosh 和 Sonus faber 組件,致力在伊維薩島營造一個確實無與倫比的聆聽體驗,而該島一直是世界頂級表演者和沉演奏人士的避靜勝地。



McIntosh 和 Sonus faber 母公司 McIntosh 集團聯合行政總裁 Charlie Randall 說:「McIntosh 和 Sonus faber 音響系統幾十年來一直是音樂製作人、音樂家和樂迷首選。與 Six Senses Ibiza 合作,一起為這個以現場音樂聞名、影響力強的城市帶來一次獨特的經驗,的確是合理之選。我們期待繼續擴大樂迷可以體驗 McIntosh 和 Sonus faber 產品的地方,現在可從真正令人難以置信的 Six Senses Ibiza Caves 開始。」

McIntosh 和 Sonus faber 產品將安裝在度假村內三個獨特的空間,分別是 Cave Royal、Cave Suite 906 和 Live Cave。

Six Senses Ibiza 音樂總監 Shivas Howard-Brown 表示:「Six Senses Ibiza、McIntosh 和 Sonus faber 之間的合作夥伴關係配合得天衣無縫,因為三個品牌都致力從視覺和音響的角度尋求最理想的終極體驗, 從 DJ 攤位到精選海邊 Cave Suites,一系列的頂級 McIntosh 和 Sonus faber 產品讓 Six Senses Ibiza 提供最沉浸式和最吸引人的聆聽體驗,可增加 Six Senses 提供所有體驗的復原焦點。」

The Cave Royale 和 Cave Suite 906 現已開放接受預訂,Live Cave 將在 2022 年夏天安排現場表演、活動和新興藝術家展覽時間表。

傳媒聯絡

McIntosh + Sonus faber

Julia Lescarbeau

jlescarbeau@mcgroupinc.com

Six Senses Ibiza

Nike Communications

ssibiza@nikecomm.com

此公告隨附的相片可在以下網址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13a33bd2-a848-4715-ae9c-a2a8c2bb6230zh-Hant