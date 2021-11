CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Leasing & Factoring acquiert Olinn auprès d’Argos Wityu, afin d’étendre son offre aux services de gestion des équipements professionnels

French English

Communiqué de presse

Crédit Agricole Leasing & Factoring acquiert Olinn auprès d’Argos Wityu, afin d’étendre son offre aux services de gestion des équipements professionnels

Montrouge, le 09-11-2021 – Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) annonce ce jour l’acquisition du groupe Olinn. Cette opération vient conforter le modèle de banque universelle de proximité du Crédit Agricole en complétant le panel des offres et services que le Groupe propose à ses clients entreprises. Cette acquisition démontre également la volonté du Groupe à favoriser le développement d’une économie circulaire.

Groupe européen spécialisé dans la gestion des équipements professionnels, Olinn propose une large gamme d’offres de financement, et a développé une expertise sur les services associés, comme la gestion de parc, le reconditionnement, et la revente des matériels. Depuis sa création, Olinn a financé plus de 2 Mds€ d’équipements, aussi bien dans le secteur de l’IT et de la téléphonie, que du matériel roulant. Olinn est un partenaire de longue date de Crédit Agricole Leasing & Factoring, qui refinance près de 20 % des équipements proposés par Olinn à ses clients.

Avec l’acquisition d’Olinn, Crédit Agricole Leasing & Factoring complètera l’offre qu’elle propose aux clients du groupe Crédit Agricole par une offre de financement et de gestion de matériels, sur l’ensemble de leur cycle de vie. CAL&F internalisera ainsi entièrement la chaîne de valeur, avec un concept unique : 1 interlocuteur, 1 contrat, 1 facture. En proposant une gestion de fin de vie des matériels à ses clients, CAL&F s’inscrit dans une démarche résolument RSE.

Compte tenu d’un potentiel de synergies élevé, il est prévu que cette transaction, fortement créatrice de valeur pour CAL&F, aura un retour sur investissement supérieur à 10% à horizon 2025, conformément à la politique du Groupe.

La signature du contrat de cession des titres intervient ce jour, après consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve de l’obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence. La finalisation de l’opération est prévue pour la fin de l’année 2021.

Hervé Varillon, Directeur Général de Crédit Agricole Leasing & Factoring, déclare : « Nous réalisons aujourd’hui une opération importante pour Crédit Agricole Leasing & Factoring. Elle nous permet de compléter notre offre de services, pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients tournés vers l’usage des matériels. L’acquisition d’Olinn s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Crédit Agricole présentée dans le plan à moyen terme 2022, et conforte l’ambition de Crédit Agricole Leasing & Factoring d’être un des leaders européens dans les métiers du leasing, de l’affacturage et des énergies renouvelables. Nous voulons être un acteur de référence sur nos marchés en France et à l’international. »

Karel Kroupa, Managing Partner France d’Argos Wityu ajoute : « Arnaud Deymier et les équipes d’Olinn ont fait un travail remarquable pour accélérer la croissance importante du groupe en élargissant les offres et en redynamisant l’image de marque. Nous sommes convaincus que l'avenir sous l'égide de Crédit Agricole Leasing & Factoring permettra à Olinn de poursuivre son expansion. »

A propos du groupe Olinn



Olinn est un groupe européen qui accompagne les clients au quotidien dans leurs projets d'investissements locatifs et de gestion technique de leurs équipements IT, Mobile, Médicaux, Industriels et Véhicules.

Olinn est un collectif de 200 collaborateurs dont 60 en situation de handicap. La société a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 175 M€. Le groupe est présent dans 7 pays européens avec un réseau de 18 sites qui couvrent la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Près de 4500 clients utilisent actuellement les prestations complètes du groupe.

Chaque année, Olinn assure la gestion de :

500 M€ d’actifs (IT, Mobile, Médicaux, Industriels, et Véhicules), et déjà plus de 2 Mds € d’équipements financés,

180 000 smartphones, 4 500 véhicules,

250 000 matériels IT reconditionnés par an, permettant d’économiser 31Mkg de gaz à effet de serre.





A propos de Crédit Agricole Leasing & Factoring

Présent dans 9 pays d’Europe et du Maghreb, Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est un acteur majeur du crédit-bail, de l’affacturage, et du financement des énergies et des territoires en France et en Europe. CAL&F propose des financements spécialisés destinés aux entreprises, aux professionnels, aux agriculteurs et aux collectivités locales.

Chiffres clés à fin 2020 : 225 000 clients, 2 477 collaborateurs et 22,5 Mds€ d’encours financés.

www.ca-leasingfactoring.com

