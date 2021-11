Xen by Neuvana : le dispositif de stimulation du nerf vague unique en son genre désormais disponible au Royaume-Uni et dans l'Union européenne

French German

WEST PALM BEACH, Floride, 09 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neuvana LLC, société basée aux États-Unis, spécialisée dans le bien-être et leader en technologies des neurosciences, annonce la sortie très attendue de son nouveau produit, Xen, désormais disponible pour les consommateurs dans les 27 pays de l'Union européenne et au Royaume-Uni. Il s'agit de la prochaine étape de l'expansion internationale de la société, qui a commencé ses expéditions au Canada le mois dernier et prévoit d'ajouter davantage de pays au cours des prochains mois.



Xen by Neuvana est un appareil de poche qui se connecte à votre téléphone portable via une application et envoie un léger signal électrique à travers des écouteurs brevetés afin de stimuler le nerf vague dans l'oreille. Inventée par un éminent chirurgien cardiaque et soutenue par la science, la conception innovante de Xen cible le nerf vague, le nerf crânien le plus long du corps, qui agit comme l'autoroute de l'information allant du cerveau vers la plupart des principaux organes du corps. Lorsqu'il est stimulé, le nerf vague active le système nerveux parasympathique en signalant au cerveau de libérer des neurotransmetteurs apaisants tels que l'acétylcholine et la noradrénaline. Ce processus chimique naturel peut aider le corps à se sentir plus calme, plus concentré, à améliorer son humeur et à mieux dormir.

« Nous avons constaté une vague d'intérêt de la part de consommateurs en dehors des États-Unis, qui souhaitent essayer Xen et profiter des avantages pour la santé mentionnés par les utilisateurs dans l'amélioration de leur mode de vie quotidien », a déclaré Vince Manopoli, PDG de Neuvana. « Nous sommes ravis de continuer à étendre l'empreinte de la société à nos amis à l'étranger et de mettre Xen entre les mains de personnes qui recherchent d'autres moyens de gérer l'impact du stress, de l'anxiété et du manque de sommeil sur la santé. »

Initialement lancé aux États-Unis en 2019, Xen a été spécialement conçu pour répondre aux normes élevées en matière de tests et de certification de sécurité des produits, permettant d'apporter le dispositif aux consommateurs à l'étranger. Il a obtenu la prestigieuse certification CE, qui s'applique aux produits destinés au marché européen ayant été testés et jugés conformes aux exigences de sécurité élevées de chaque pays.

« Avec la sécurité de nos clients toujours au premier plan, nous continuons à travailler avec diligence afin de respecter les directives les plus strictes concernant nos produits, conformément aux exigences spécifiques de chaque pays », a déclaré M. Manopoli. En outre, il est important pour nous de le faire sans compromettre les bienfaits du produit en matière de santé ni diminuer l'expérience client dans son ensemble. Grâce à une équipe incroyable d'ingénieurs et de scientifiques à l'origine de notre produit, nous y sommes parvenus. »

À partir de cette semaine, les consommateurs peuvent pré-commander leur dispositif Xen à partir de 444,70 € en ligne à l'adresse www.neuvanalife.com . La société commencera à expédier vers tous les pays de l'UE et le Royaume-Uni à partir du 15 novembre.

La science derrière la stimulation du nerf vague (VNS)

Le nerf vague contrôle une partie des réponses automatiques du corps, c'est-à-dire le système nerveux parasympathique. Le terme « vague » vient du mot latin « vagus » qui signifie « errant », car il démarre du cerveau pour se diriger vers l'oreille, puis vers tous les principaux organes du corps. Par conséquent, il contrôle un large éventail de fonctions et communique des informations sensorielles entre le cerveau et les organes. Le nerf vague est essentiel pour activer la réponse de relaxation du corps et aider à réguler la tension. Tout comme un muscle, lorsqu'il est tonifié ou renforcé régulièrement, ses fonctions peuvent être amplifiées, et sa réponse peut aider une personne à se remettre plus rapidement d'événements stressants.

Soutenue par la recherche

Neuvana est considérée comme un leader en technologies des neurosciences, en particulier dans la catégorie de stimulation des nerfs vagues (VNS). En tant qu'entreprise, elle se concentre sur l'association des neurosciences et de la technologie pour mettre au point des produits innovants visant à améliorer la santé et le mode de vie quotidien des gens. Dans le cadre de ce processus, Neuvana participe à la recherche sur la VNS avec les institutions suivantes : Walter Reed National Military Medical Center, Air Force Research Laboratory (AFRL), Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Université du Maryland, Thomas Jefferson University Hospital, Defense Language Institute Foreign Language Center, entre autres.