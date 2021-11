Planifier la saison froide aide à réduire les coûts

English French

OTTAWA, 09 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec un hiver plus frisquet que la normale prévu dans plusieurs régions du Canada et une dynamique de hausse des coûts de l’énergie, il existe des trucs que les utilisateurs de propane peuvent suivre pour réduire leurs factures et se préparer adéquatement à la saison froide.



« Avec la recrudescence de l’utilisation de l’énergie un peu partout dans le monde, au sortir de la pandémie, plusieurs ressentent déjà les effets de la hausse des prix, mentionne le PDG par intérim de l’Association canadienne du propane (ACP), Allan Murphy. Tous doivent avoir accès à de l’énergie abordable. C’est pourquoi nos membres ont adopté des mesures au cours des années pour aider les consommateurs à mieux prévoir la saison froide, dont des plans de paiement personnalisés et l’installation de dispositifs de contrôle sur les réservoirs. »

La préparation est donc la meilleure option pour les Canadiennes et Canadiens pour s’assurer d’avoir assez de propane et d’économiser :

Faites remplir votre réservoir le plus tôt possible : avec les coûts qui augmentent généralement en hiver en raison de la forte demande, il est judicieux de remplir plus tôt dans l’année quand la demande est basse.

Vérifiez le bon fonctionnement de votre système et de vos appareils de chauffage pour économiser de l’énergie et des coûts. Faites vérifier votre système et vos appareils au propane par un technicien qualifié.

Veillez à toujours prévoir un approvisionnement adéquat en planifiant des remplissages réguliers et en vous inscrivant à des programmes de paiement pratiques auprès de fournisseurs de propane.

Pour les clients qui commandent du propane au besoin, vérifiez fréquemment les niveaux des réservoirs et commandez à l'avance lorsque les réservoirs sont à 30 % de capacité pour assurer un approvisionnement adéquat lorsque le temps devient plus froid, mais également en prévision d’averses de neige ou de routes glacées qui peuvent entraîner des fermetures et des retards de livraison.

Identifiez l’endroit où se trouvent les réservoirs de propane à l’aide d’un drapeau afin d’éviter tout dommage accidentel lors du déneigement et pour permettre au livreur de propane de les repérer immédiatement.

Assurez-vous que votre entrée de cour et l'accès aux réservoirs de propane sont dégagés.

Pensez à installer des détecteurs de propane et de monoxyde de carbone certifiés par la CSA pour plus de sécurité. Suivez toujours les instructions de manufacturier pour l’installation, l’endroit idéal où les installer et l’entretien.



D’autres conseils pour économiser de l’énergie :

Baissez votre thermostat quand vous êtes à la maison et encore plus quand vous dormez ou êtes sorti.

Réduisez votre consommation d’eau chaude. Abaissez la température de votre chauffe-eau. Prenez des douches au lieu de bains et utilisez de l’eau froide pour votre lessive.

Réduisez les courants d’air. Posez du calfeutrage autour des fenêtres, des portes et d’autres ouvertures comme celles autour des conduites, ventilateurs et évents. Ouvrez les rideaux et les stores pour laisser entrer la lumière du jour, et fermez-les durant la nuit.

Réduisez l’utilisation de foyers, s’ils ne sont qu’utilisés comme chauffage d’appoint ou pour donner un climat d’ambiance.

Si une visite à la maison est nécessaire, soyez assurés que les fournisseurs de propane respectent un protocole de sécurité rigoureux face à la COVID-19 pour leurs employés et leurs clients, afin de continuer la distribution du propane comme service essentiel.

« Garder les Canadiennes et Canadiens au chaud et en sécurité est la priorité de notre industrie, ajoute M. Murphy. Nous encourageons les consommateurs à contacter leur fournisseur de propane pour mettre leur plan hivernal en œuvre. »

Au sujet de l’Association canadienne du propane

L’Association canadienne du propane (ACP) représente plus de 400 membres à l’échelle nationale, une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L’ACP conçoit et produit du matériel de formation à l’industrie, un plan d’intervention d’urgence à ses membres et des services de représentation à l’industrie du propane. L’ACP ne surveille pas ou ne fournit pas de prix sur le propane, ou de statistiques sur les réserves, et ne commente pas sur les opérations des entreprises.

Pour plus d’informations, contactez:

Patrick Voyer, gestionnaire des communications

media@propane.ca, 613.683.2273