English Dutch

9 November 2021 at 22.30 CET

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) geeft vandaag een update over de procedure op derdenverzet ingesteld door Trafigura PTE Ltd. en Trafigura Group PTE Ltd. tegen een eerdere beschikking van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) van 30 oktober 2020 (de "Beschikking"). Zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 30 oktober 2020, stelde de Voorzitter in die Beschikking een college van vennootschapsrechtelijke deskundigen aan om bepaalde transacties van de Vennootschap te onderzoeken.

De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) heeft vandaag de aanstelling van het college van vennootschapsrechtelijke deskundigen vernietigd en het deskundigenonderzoek stopgezet. De Voorzitter heeft de kosten van het deskundigenonderzoek tot nu toe bij de Vennootschap gelegd.

Achtergrond

In dat derdenverzet was op 2 juli 2021 reeds een eerste beschikking gewezen, zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 5 juli 2021. Daarin had de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) de oorspronkelijke eisende aandeelhouders bevolen om aan de rechtbank een gedetailleerd overzicht over te leggen van hun transacties in de aandelen van de Vennootschap. Verder had de Voorzitter bevolen dat het deskundigenonderzoek werd opgeschort tot aan de uitspraak na de zitting over de overgelegde stukken. Die zitting vond plaats op 28 september 2021.

Vandaag heeft de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) een tweede beschikking geveld in dit derdenverzet. Daarin verklaart zij het derdenverzet van Trafigura PTE Ltd. en Trafigura Group PTE Ltd. gegrond, en vernietigt zij de Beschikking t.a.v. Trafigura PTE Ltd., Trafigura Group PTE Ltd., de Vennootschap en de oorspronkelijke eisende aandeelhouders zodat de aanstelling van de deskundigen wordt ingetrokken en het deskundigenonderzoek wordt stopgezet. De kosten tot nu toe van het deskundigenonderzoek legt de Voorzitter bij de partij die ze overeenkomstig de Beschikking tot op heden gedragen heeft, zijnde de Vennootschap.

De Vennootschap is momenteel deze nieuwe beschikking aan het analyseren samen met haar juridische adviseurs en zal de gevolgen ervan voor de andere lopende procedures, i.h.b. het door de Vennootschap ingestelde hoger beroep tegen de Beschikking en de procedure ten gronde, evalueren.

Een gedetailleerd overzicht van alle lopende procedures waarin de Vennootschap betrokken is, is beschikbaar op https://www.nyrstar.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings .

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage