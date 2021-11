Une activité toujours aussi dynamique sur les lignes prioritaires de Crédit Agricole Assurances

English French

Crédit Agricole Assurances enregistre sur les neuf premiers mois de 2021 une forte croissance de son chiffre d’affaire de 24,6%1 par rapport à fin septembre 2020 sur ses lignes prioritaires d’activité (la protection des biens et des personnes, et les unités de compte en assurance vie) - et en hausse de 23% par rapport à fin septembre 2019 et de 32,7% par rapport à fin septembre 2018. En prenant en compte la collecte en euro, Crédit Agricole Assurances réalise un chiffre d’affaires de 27,5 milliards d’euros.

En assurance dommages, l’activité demeure toujours aussi dynamique avec un chiffre d’affaires en hausse de 7,1% pour atteindre 4,1 milliards d’euros à fin septembre 2021, avec une belle progression sur le périmètre international de +8,8%, en particulier en Italie +16,4%. A fin septembre 2021, le portefeuille de contrats dommages dépasse les 15,1 millions de contrats, en progression de 4,6% sur un an, grâce à un apport net de près de 511 000 contrats. La croissance, portée par les activités traditionnelles (habitation, protection juridique, garantie des accidents de la vie, auto), profite également du lancement en France d’offres à destination des entreprises (offre IARD Entreprise et Multirisque pro).

L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du Groupe Crédit Agricole continue de croître, dans les Caisses régionales (42,7%2 à fin septembre 2021, soit +1,2 point sur un an), LCL (26,5%2 à fin septembre 2021, soit +1,0 point sur un an), et CA Italia (18,8%3, soit +2,6 points sur un an). Le ratio combiné, s’élève à 96,9% à fin septembre 2021.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 3,5 milliards d’euros, en progression de 10,9% sur un an, porté par l’ensemble des trois segments d’activité, en France, comme à l’international. On observe une belle performance de l’assurance emprunteur, soutenue par un marché immobilier favorable. Ainsi, Crédit Agricole Assurances est classé deuxième assureur emprunteur4 en France.

En épargne / retraite, Crédit Agricole Assurances poursuit avec succès sa politique de réorientation de l’activité, avec l’atteinte d’un taux UC record dans la collecte brute à 43,2%. A fin septembre 2021, la collecte brute en unités de compte s’élève à 8,3 milliards d’euros, en hausse de 43,5% par rapport aux trois premiers trimestres de 2020 (+32,1% par rapport à 2019). Le chiffre d’affaires global sur ce segment d’activité progresse de 37,8% sur un an pour atteindre 19,9 milliards d’euros, avec un très bon niveau de collecte nette totale à +4,4 milliards d’euros dont une collecte nette UC à 5,1 milliards d’euros, en hausse de 41,1% par rapport à fin septembre 2020.

Les encours gérés en assurance vie progressent de 4,6% sur un an à 318,2 milliards d’euros5, dont

83 milliards d’euros en unités de compte, et 235,2 milliards d’encours euros (+0,5% par rapport à fin septembre 2020). Les encours en unités de compte ont ainsi progressé de 12,8 milliards d’euros sur un an, soit une croissance de 18,2%, et représentent 26,1% de l’encours global, en hausse de 3,0 points de pourcentage par rapport à fin septembre 2020.

*******

Crédit Agricole Assurances place avec succès une émission d’un milliard d’euros d’obligations subordonnées

Le 6 octobre 2021, Crédit Agricole Assurances a placé avec succès un milliard d’euros d’obligations subordonnées afin de financer le remboursement anticipé de dettes intragroupe. Ces titres, d’une maturité de dix ans et portant intérêt au taux de 1,500 %, sont éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité 2.

*******

Le 26 octobre 2021, en annonçant son adhésion à la Net Zéro Asset Owner Alliance et aux principes pour une assurance durable (PSI), Crédit Agricole Assurances a confirmé son engagement pour une assurance durable et une économie bas carbone. S’inscrivant pleinement dans les engagements du groupe Crédit Agricole en faveur du climat, Crédit Agricole Assurances poursuit son action pour une économie bas-carbone au travers de ses investissements en faveur de la transition énergétique et poursuit l’intégration des enjeux ESG dans son activité (offres et investissements).

Ainsi, à horizon 2025, Crédit Agricole Assurances s’engage :

à baisser de 25% l’empreinte carbone de son portefeuille d’investissement coté en actions et obligations corporate.

à doubler ses investissements dans les énergies renouvelables pour permettre, à terme, d’atteindre une capacité installée de 10,5 GW, soit la consommation moyenne en énergie de 4 millions de foyers par an.

« La signature des PSI et l’adhésion à l’alliance Net-Zero Asset Owner sont une nouvelle étape dans notre engagement en faveur de l’assurance durable et du changement climatique. Face aux enjeux sociétaux et environnementaux majeurs auxquels nos sociétés sont confrontées, nous sommes convaincus de l’impact positif qu’apporte l’intégration des enjeux ESG dans l’ensemble de nos activités » déclare Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 100 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2020 s’élève à 29,4 milliards d’euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

Contacts Relations investisseurs

Marie-Isabelle Marcellesi + 33 (0) 1 57 72 12 84

Victoire-Emmanuelle Prud’homme +33 (0) 1 43 23 90 66

Valentin Lecomte +33 (0) 1 43 23 59 76

relations.investisseurs@ca-assurances.fr



Contacts presse

Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98

Géraldine Duprey + 33 (0)1 57 72 58 80 / 07 71 44 35 26

service.presse@ca-assurances.fr









1 En normes françaises.

2 Part des clients ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV.

3 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.

4 Source : Argus de l’assurance ; sur la base des résultats 2020

5 Encours en épargne, retraite et prévoyance.





Pièce jointe