Rettelse: Overskud på 3,6 mio. kr. og digital vækst

Selskabsmeddelelse nr. 2-2021/22

10. november 2021

Rettelse: Det fremgik under overskriften forventninger i den tidligere udsendte selskabsmeddelelse nr. 1 2021/22, at det historiske sammenligningstal var fra 2019/20. Oplysningerne er for årsregnskabet 2020/21.

InterMail har i 2020/21 haft en digital omsætningsvækst på 10%, en EBITDA forbedring på 47% samt en resultatforbedring før skat på 7,6 mio. kr. Det øgede digitale fokus har medført en markant resultatforbedring, som sammen med fortsat effektivisering og opkøb har dannet grundlag for det bedste resultat for InterMail i mange år.

Det kontinuerlige fokus på at transformere InterMail til en digital og fremtidssikret virksomhed er lykkedes rigtig flot i 2020/21. Til trods for, at COVID-19 fortsat i 2020/21 har sat sine spor i samfundet, så har InterMail bevist, at den fortsatte fokus på kerneforretningen, digitale løsninger samt opkøb har båret frugt. Driftsindtjeningen og resultatet før skat er begge markant forbedret i forhold til 2019/20, hvilket er meget tilfredsstillende, og skyldes en virkelig flot indsat af alle InterMails dygtige medarbejdere.

I det kommende år fortsætter vi vores fokus på kerneforretningen, digitale løsninger samt opkøb således, at vi kan udvikle og udvide samarbejdet med eksisterende samt nye kunder. InterMail rådgiver kunder om, hvordan man udarbejder og eksekverer de mest effektfulde kommunikationsløsninger, som skaber leads, salg samt øger kendsskabsgraden, og til dette bruger InterMail sin brede viden om alle kommunikationskanaler.

Salget af digitale produkter er vokset med 10% i forhold til samme periode sidste år, hvilket underbygger InterMails strategiske fokus på fortsat digital transformation mod at blive et førende datadrevet kommunikationshus.

De gennemførte ledelsesforandringer indenfor salg, marketing og digital udvikling i regnskabsåret i både Sverige og Danmark har medført en mere kommerciel og forretningsorienteret tilgang til eksisterende og nye kunder, som sammen med en stærk og synlig markedsmæssig tilstedeværelse skaber grundlaget for en fortsat fremtidig positiv resultatudvikling.

Resultatet for året på 3,6 mio. kr. før skat er særdeles positiv, og har levet op til de udmeldte forventninger. Resultatet

af primær drift før afskrivninger (EBITDA) blev på 22,6 mio. kr. mod 15,3 mio. kr. i 2019/20, mens resultatet af primær drift før særlige poster (EBIT) blev på 8,9 mio. kr. i 2020/21 mod 1,3 mio. kr. i 2019/20. Resultat før skat (EBT) blev på 3,6 mio. kr., mod -4,0 mio. kr. i 2019/20. Årets resultat (NOPLAT) blev på 3,1 mio. kr. mod -3,3 mio. kr. i 2019/20.

InterMail har i september 2021 opnået enighed med sin bankforbindelse om tilpasning og forlængelse af kreditfaciliteterne med genforhandling 20. december 2022. Kreditfaciliteterne er på markedsmæssige vilkår og med vanlige covenants, herunder kvartalsvise mål for omsætning og EBITDA.

FORVENTNINGER TIL 2021/22

Bestyrelsen, direktionen og ledelsen har i forlængelse af COVID-19 tilpasset den strategiske retning for InterMail frem mod regnskabsåret 2023/24 med henblik på at accelerere den digitale vækst samt identificere yderligere opkøb. Det overordnede fokus er fortsat at skabe lønsom vækst, stærke kommunikationsløsninger samt blive en stærk rådgiver, som hjælper vores kunder med at skabe leads, salg og øget markedskendskab.

InterMails forretningsmæssige fokus for 2021/22 bliver at udbygge og udvikle samarbejdet med eksisterende

kunder, tiltrække nye kunder samt foretage yderligere opkøb som styrker InterMails markedsposition.

Baseret på ovenstående er de økonomiske forventninger for 2021/22:

• En koncernomsætning i niveauet 110-120 mio. kr. mod 106,2 mio. kr. i 2020/21

• Et EBITDA-resultat i niveauet 22-28 mio. kr. mod 22,6 mio. kr. i 2020/21

• Et EBT-resultat i niveauet fra 2 til 6 mio. kr. mod 3,6 mio. kr. i 2020/21

Venlig hilsen

InterMail A/S

Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 36 86 33 21

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, CFO

Telefon: 36 86 33 09

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com

InterMail er et datadrevet kommunikationshus, som rådgiver kunder i at skabe den optimale effekt af kundekommunikation.

